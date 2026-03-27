Пасхальные фестивали и концерты в Москве: афиша событий

От камерных органных вечеров до масштабных концертов с хором и оркестром - настолько разнообразна пасхальная афиша в столице. Рассказываем о самых ярких событиях и делимся ссылками на покупку билетов.

Пасха в Москве звучит не только колокольным звоном, но и звуками классической музыки. Площадками становятся соборы, концертные залы и камерные пространства. Весь город готовится праздновать светлый праздник.

Пасхальный фестиваль органной музыки

Где: Англиканская церковь Святого Андрея

Когда: с 19 марта по 16 апреля

Англиканская церковь в Москве - место с удивительной акустикой. Именно поэтому под ее сводами проходят не только богослужения, но и концерты. В церкви два органа: к Пасхе они звучат особенно празднично. Ежегодный фестиваль к светлому празднику для многих стал весенней традицией.

В 2026 году фестиваль длится почти месяц: первый концерт состоялся 19 марта, а завершат программу - Бах, Гендель и Моцарт в исполнении органа с оркестром.

Пасхальная оратория Баха в «Зарядье»

Где: Концертный зал «Зарядье»

Когда: 13 апреля

Впервые публика услышала Пасхальную ораторию Баха прозвучала ровно 300 лет назад. К этой дате и приурочен концерт в «Зарядье».

Композитор брал за основу библейский текст, но интерпретировал его по своему, адаптируя под эпоху. За музыкальную ткань вечера отвечает оркестр Pratum Integrum под управлением Бенедикта Заура.

В программе прозвучат произведения и других композиторов. В первом отделении - гайдновская «Страстная» симфония, во втором - Пасхальная оратория Баха.

Большой пасхальный концерт в Кремле. «Радоница»

Где: Кремлевский дворец

Когда: 21 апреля

Это концерт для тех, кто хочет послушать канонические праздничные песнопения и канты. Лучшие артисты столичной сцены объединяться, чтобы исполнить самые трогательные пасхальные произведения на музыку Чайковского и Рахманинова. Среди артистов Екатерина Гусева, Марко даль Карло, Анна Елисеева и многие другие. Компанию им составит хоровые коллективы и ансамбли.

Выступление срежиссировано как театрализованное музыкальное повествование, где повествование построено на путешествии от Рождества к Пасхе. Этот пасхальный концерт в Москве - отличный вариант для семейного досуга.

Пасхальный концерт хора Даниловского монастыря

Где: Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь)

Когда: 12 апреля

Этот концерт понравится поклонникам хорового пения - когда голоса сплетаются воедино, обволакивая чарующей магией вокала. Исполнители хора Даниловского монастыря известны на всю страну, а множество наград профессиональных конкурсов и фестивалей - подтверждение их мастерства.

К Пасхе артисты подготовили особую программу, где традиционные пасхальные песнопения прозвучат в современных интерпретациях. Выбирайте этот концерт, чтобы насладиться атмосферой светлого праздника.

Вечер поэзии и музыки к Пасхе с Ксенией Алферовой

Где: Театр на Трубной

Когда: 17 апреля

В сборниках многих поэтов можно найти строки, посвященные Пасхе - они прозвучат в Театре на Трубной.

Актриса Ксения Алферова, под аккомпанемент профессиональных музыкантов, прочтет стихи и отрывки из дневников Блока, Тютчева, Пастернака и других авторов. Это истории и воспоминания о том, как поэты праздновали светлый праздник в разные годы жизни.

Приходите на концерт всей семьей, чтобы узнать о необычных пасхальных традициях наших любимых творцов и насладиться уникальной атмосферой вечера.

Праздничный Пасхальный концерт в храме Христа Спасителя

Где: Зал церковных соборов храма Христа Спасителя

Когда: 14 апреля

Торжественность и лучшее музыкальное наследие эпохи барокко - вот, что отличает этот концерт от прочих. Великому празднику - великие произведения. В стенах Храма Христа Спасителя прозвучит музыка Баха, Вивальди и Марчелло. Исполнители - оркестр исторических инструментов Les Moskovites.

Особую атмосферу вечеру придаст мерцающий свет нескольких десятков свечей. Приходите, чтобы пропеть вместе с артистами Ave Maria!

Пасхальный концерт в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

Где: Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла

Когда: 5 апреля

Бессмертная классика на органе. За инструментом - лауреат международных конкурсов Иван Царев. Музыкант сформировал программу-путешествие сквозь эпохи, объединяя произведения в единое высказывание о светлом празднике.

В программу включены сочинения Баха, Турнемира, Эбена и других композиторов из разных эпох. Исторический орган собора становится связующим звеном, позволяя разным стилям не спорить, а перекликаться. Подарите себе и близким возможность услышать лучшие пасхальные мелодии в один вечер. Концерт доступен для семейного посещения. Возрастное ограничение - 12+