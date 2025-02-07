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Киноафиша События Открытие нового театра в Петербурге: чего ожидать кроме стендапа Бориса Павловича

Открытие нового театра в Петербурге: чего ожидать кроме стендапа Бориса Павловича

7 февраля 2025 15:30 Проверено редакцией
Открытие нового театра в Петербурге: чего ожидать кроме стендапа Бориса Павловича

Вы когда-нибудь бывали на открытии нового театра? Если нет, то уже 9 февраля у вас будет возможность это исправить на открытии театра на Разночинной

Такое бывает не часто: в центре Петербурга открывается новая сцена. По задумке создателей «Театр на Разночинной» станет местом для творческого проявления и общения людей с хорошим вкусом, добрыми намерениями, жаждущих думать, мыслить и размышлять. Проект создан при поддержке Еврейской благотворительной организации «Хэсэд Авраам».

Театралы уже анонсировали несколько премьер. В их числе «Иона» (реж. Соня Дымшиц) — парадоксальная история о том, какой разный выбор могут делать люди. о человеке, которого проглотил кит, но выбираться обратно ему не захотелось.

Еще один премьерный спектакль «Список 313» (реж. Инна Аронова): мысли и чувства, которые авторы упаковали в обложки, в мае 1933 предали огню на площади в Берлине. Книги горели, но испепелило ли пламя идеи авторов?

Также в афише нового театра есть спектакли других дружественных проектов: «АртГнездо» (с работами И. Евдокимовой) и цикл стендапов Б. Павловича.

Борис Павлович выйдет на сцену и в день открытия театра с интеллектуальным стендапом под названием «Равновесие с небольшой погрешностью», в котором поделится своими мыслями о поэзии ОБЭРИУ (объединение писателей и других творческих деятелей, существовавшее в 30-е годы Ленинграде.)

Стендап-вечера Б. Павловича запланированы и на другие даты:

  • 28.02: Митьки никого не хотят победить;
  • 5.03: Ленинградская неподцензурная поэзия 60-70 годов ХХ века;
  • 25.03: Как я работал с живыми поэтами: Андрей Родионов и Лев Рубинштейн.

Открытие нового пространства состоится 9 февраля в 20:00.

Адрес: Большая Разночинная, 25А, Санкт-Петербург.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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