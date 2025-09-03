От оперы до мюзикла: X Фестиваль «Видеть музыку» объединяет сцены России и СНГ

«Видеть музыку» — это:

Фестиваль, которые объединяет самые разные музыклаьные театры, формирующие современное представление таких жанров, как мюзикл и оперетта, и задающих пути для развития этих видов искусства. Первично проект появился как творческая инициатива Ассоциации Музыкальных Театров, желавшей организовать событие, которое стало бы магнитом для профессионалов и зрителей.

В стартовом фестивале было всего три театра-участника. Однако именно этот небольшой опыт стал фундаментом для будущего размаха. С каждым последующим годом к фестивалю подключались новые коллективы, и московская сцена превращалась в пространство, где театры представляли отобранные ими же самими постановки — те, что считали наиболее значимыми в своей репертуарной палитре. В основе фестиваля отсутствует конкурсное соперничества и нет этапов отбора. В основе его концепции — полное доверие театрам-участникам.

В 2025 году зрителей ждёт:

Более сорока спектаклей, десятки театров и долгое погружение в музыкальное искусство. Для такого количества постановок сроки нужны соответствующие: фестиваль продлится со 2 сентября по 6 декабря. В столицу приедут не только ведущие театры России, но и коллективами из стран бывшего СССР. Каждый представит спектакли в разных жанрах.

Опера: классика и новые звучания

Программа фестиваля обещает путешествие сквозь время: от признанных шедевров до творений современных композиторов. Так, например театр оперы из Челябинска представит оперу Богданова «Пётр Первый», а петербургское «Зазеркалье» — сказочную оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Из Беларуси приедет «Орлеанская дева» Чайковского.

Балет и танец: диалог традиции и эксперимента

Отдельное внимание уделят пластике и поискам новых граней в танце. Среди участников Самарский театр, который представит два контрастных балета: лёгкую фантазию «Роман Бутона розы» и аллегорические «Времена года» а Бурятский театр — изысканный «Талисман» Дриго.

Мюзиклы и оперетты: от юмора до драмы

Это один из самых обширных блоков фестиваля. Так. например, Петербургский театр музыкальной комедии проведёт вечер посвящённый Легару. Молодая аудитория оценит спектакли Детского театра эстрады и другие премьерные проекты.

Для детей и юношества

Не забыли на фестивале и о зрителях среднего возраста. В программу добавили постановки лучших ТЮЗов страны, многие из которых бывали на предыдущих фестивалях.

Юбилеи и открытия

Отдельный мини-фестиваль посвящён 60-летию Московского детского музтеатра им. Н. Сац. В честь этого прозвучат премьеры (например, «История слонёнка Бабара») и классика («Три сестры» Чайковского), а также балет и опера.

Что ещё?

Не останется без внимания и аналитическая часть. В программе: лаборатории, практикумы и открытые обсуждения о тенденциях современного музыкального искусства. Завершит фестиваль торжественное награждение победителей и призёров премии «Легенда».

Детально изучить программу можно на официальном портале фестиваля.