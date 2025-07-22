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Киноафиша События От фламенко до абсурда: фестиваль танца захватывает Петербург

От фламенко до абсурда: фестиваль танца захватывает Петербург

22 июля 2025 10:23 Проверено редакцией
От фламенко до абсурда: фестиваль танца захватывает Петербург

С 26 июля по 10 августа культурные пространства города на Неве превратятся в площадки для фестиваля актуального танца с поэтическим названием «Танец без ума от себя и от любви».

О чём и для кого фестиваль «Танец без ума от себя и от любви»

Миссия проекта — показать всем встречным, что танец доступен каждому и может стать способом познания мира и себя. Инициатором выступает студия «Сдвиг». Истоки проекта восходят к лету 2023 — тогда фестиваль провели впервые. Вырос он из серии танцевальных лабораторий, которые проводили несколько лет подряд. На этот раз фестиваль накроет публику волной откровений, выраженных в движении: перформансы хореографов из разных концов России — от столицы до Сибири, лаборатории движения, показы фильмов и лекторий.

Чего ждать от проекта

Открытие состоится 26 июля в «Новой Голландии». Спектаклем-открытием станет «Великое здоровье». Авторы берут за основу упражнения из фитнеса и гимнастики, и трансформируют в хореографические зарисовки.

27 июля танцевать будут в локации «Цистерна х Т-Банк», где танцевальная команда «tanzlabór» покажет свою постановку «Сеанс 108» — хореографический опыт, рождающийся на стыке минимализма и спонтанности.

Вечером того же дня зрителей вновь ждут в «Новой Голландии». Там покажут спектакль «Страсти» — размышления о теле как носителе страсти и силы, о танце как яростном манифесте свободы. На сцене сойдутся фламенко и национальные испанские архетипы.

28 июля «Севкабель Порт» превратится в место погружения в пластические высказывания. Покажут несколько постановок на разные темы: от истории со старых фотоснимков «Пристального преследования» , до движений, вдохнавлённых неоднозначными фильмами Йоргоса Лантимоса — «Octopus №2».

29 июля станет днём контрастов. На камерной сцене театра Karlsson Haus соединятся два полюса комического абсурда: постановка «TARTAR» переплетёт причудливые образы, пластические фрагменты и мозаичные ассоциации, а спектакль «АХАХХАХА» вскроет философию смеха.

Тогда же, в уютных стенах студии «Сдвиг», зрителей ждёт пластический диалог о жизни женщины — постановка «МАМА». А завершит этот насыщенный день хореографическая медитация «ФАЗА НОЛЬ», исследующая парадоксальную симфонию внутренних ощущений. Завершат фестиваль лаборатории, где каждый день станет экспериментом над гранями движения.

Узнать детали можно на портале фестиваля.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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