От фламенко до абсурда: фестиваль танца захватывает Петербург

С 26 июля по 10 августа культурные пространства города на Неве превратятся в площадки для фестиваля актуального танца с поэтическим названием «Танец без ума от себя и от любви».

О чём и для кого фестиваль «Танец без ума от себя и от любви»

Миссия проекта — показать всем встречным, что танец доступен каждому и может стать способом познания мира и себя. Инициатором выступает студия «Сдвиг». Истоки проекта восходят к лету 2023 — тогда фестиваль провели впервые. Вырос он из серии танцевальных лабораторий, которые проводили несколько лет подряд. На этот раз фестиваль накроет публику волной откровений, выраженных в движении: перформансы хореографов из разных концов России — от столицы до Сибири, лаборатории движения, показы фильмов и лекторий.

Чего ждать от проекта

Открытие состоится 26 июля в «Новой Голландии». Спектаклем-открытием станет «Великое здоровье». Авторы берут за основу упражнения из фитнеса и гимнастики, и трансформируют в хореографические зарисовки.

27 июля танцевать будут в локации «Цистерна х Т-Банк», где танцевальная команда «tanzlabór» покажет свою постановку «Сеанс 108» — хореографический опыт, рождающийся на стыке минимализма и спонтанности.

Вечером того же дня зрителей вновь ждут в «Новой Голландии». Там покажут спектакль «Страсти» — размышления о теле как носителе страсти и силы, о танце как яростном манифесте свободы. На сцене сойдутся фламенко и национальные испанские архетипы.

28 июля «Севкабель Порт» превратится в место погружения в пластические высказывания. Покажут несколько постановок на разные темы: от истории со старых фотоснимков «Пристального преследования» , до движений, вдохнавлённых неоднозначными фильмами Йоргоса Лантимоса — «Octopus №2».

29 июля станет днём контрастов. На камерной сцене театра Karlsson Haus соединятся два полюса комического абсурда: постановка «TARTAR» переплетёт причудливые образы, пластические фрагменты и мозаичные ассоциации, а спектакль «АХАХХАХА» вскроет философию смеха.

Тогда же, в уютных стенах студии «Сдвиг», зрителей ждёт пластический диалог о жизни женщины — постановка «МАМА». А завершит этот насыщенный день хореографическая медитация «ФАЗА НОЛЬ», исследующая парадоксальную симфонию внутренних ощущений. Завершат фестиваль лаборатории, где каждый день станет экспериментом над гранями движения.

Узнать детали можно на портале фестиваля.