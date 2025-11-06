От Бодлера к нейросетям: в Доме Радио представят новый вокальный цикл Мустукиса

В программе — сочинения на стихи классиков и премьера о любви двух ИИ-сущностей. Концерт исследует, как поэтическое слово меняет человека — и может ли оно изменить машину.

От классики прошлых веков до алгоритмических вычислений — такова зона творческого исследования нового вокального цикла греческого музыканта Андреаса Мустукиса.

8 и 9 ноября временная сцена Дома Радио в Петербурге станет пространством, где поэтическая меланхолия встретится с технологическим экзистенциализмом. Без любви, конечно, тоже не обойдется. Но может ли человек влюбиться в машину? И наборот?

В программу войдут четыре электронных произведения. Прозвучат Les Fleurs du Mal на строки Шарля Бодлера, Hymnen an die Nacht — почти молитва на стихи Новалиса, а также Haiku и L’Adieu (2023) на тексты Тумаса Транстремера.

И — впервые — будет исполнена композиция о самых Ромео и Джульетте, но не в привычном варианте, а так, будто влюбленные существуют внутри цифрового пространства. Встрече двух нейронных сущностей. Может ли их любовь закончится по ”шекспировски” трагично? Способен ли искусственный интеллект переживать чувство или только имитировать его. Текст основан на AI Codex и создан алгоритмом, обученным чужим голосам.

В исполнении участвуют солисты хора и оркестра musicAeterna и приглашённые музыканты. Это не просто концерт, а исследование будущего. Мира в который мы уже шагнули, но пока еще не поняли насколько далеко можем зайти.