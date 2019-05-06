Ольге Бузовой предложили войти в состав жюри новой престижной кинопремии

Поддержать проект и купить интересные бонусы может любой желающий из любой страны мира. Организаторы кинопремии планируют собрать часть средств в размере 1 млн долл с помощью карудфандинга, остальные инвестиции в размере 5-10 млн долл планируется привлечь от спонсоров. Чтобы собрать 1 млн долл, например, организаторы планируют продать 40 000 пользователям уникальные VIP-предложения, в которые включают эксклюзивную возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия и получить шанс отправиться в Лос-Анджелес в качестве VIP-гостя. Организаторы также надеются на поддержку фанатов Ольги Бузовой, ведь в случае сбора необходимой суммы они готовы пригласить Ольгу в состав жюри новой престижной международной кинопремии. Международный проект «Краса Вселенной» был основан в 2015 году продюсером Леонидом Хромовым. Первый финал проекта был проведен 10 ноября 2017 года в формате конкурса красоты. Второй формат проекта прошел полностью в формате онлайн. В июне в Москве планируется проведение финала в формате церемонии награждения третьего сезона проекта «Краса Вселенной 2019» и презентация новой кинопремии «Краса Вселенной 2020». В 2020 году проект отмечает первый юбилей - 5 лет с момента основания и в новом сезоне кардинально меняются правила конкурса и его формат. Теперь проект не будет больше конкурсом красоты как таковым, а будет переформатирован в самую престижную международную кинопремию в мире, где будут выбираться самые красивые и талантливые актрисы планеты. Это уникальный формат, не имеющий аналогов в мире, сочетающий в себе микс из форматов конкурса красоты и кинофестиваля. Более подробная информация появится после презентации новой кинопремии.