Объявлены победители 29 Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

Торжественная церемония награждения состоялась 20 апреля в Москве в большом зале кинотеатра «Иллюзион».

Ровно 118 студенческих и дебютных короткометражных фильмов боролись в рамках 13 номинаций. В качестве председателя жюри выступил режиссер Андрей Зайцев лауреат ММКФ, «Золотого Орла», «Кинотавра», Краковского и Таллинского МКФ. В состав жюри также вошли, режиссер документального кино Иван С. Твердовский, оператор Илья Дёмин, актриса Анна Котова-Дерябина, историк кино и главный редактор журнала «Искусство кино» Станислав Дединский, продюсер Игорь Толстунов.

Конкурсная программа была показана в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, в кинотеатре «Иллюзион» и в центре документального кино (ЦДК. После некоторых сеансов конкурсной программы проходили обсуждения конкурсных картин этого года.

Внеконкурсная программа была представлена пятью короткометражками разных жанров для младшей аудитории. Программа, которая объединила разные поколения получила название «И мы!..» — по одноименному рассказу детского писателя Виктора Драгунского.

ПРИЗЫ:

ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ:

— I премия «ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, МУЖЧИНА И ЕЩЁ ОДНА ЖЕНЩИНА», режиссер Сергей Овечко (Московская Школа кино, мастерская А.П. Попогребского, П.Г. Бардина)

— II премия «ПЕРЕКРЁСТОК», режиссер Анна Носатова, Московская Школа кино, мастерская А.П. Попогребского)

— III премия «ДВЕ СЕСТРЫ», режиссер Никита Дорофеев (СПбГИКиТ, мастерская А.А. Антонова)

ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ:

— I премия «КТО ВЕЗЁТ – НА ТОМ И ЕДУТ», режиссер Дарья Савченко (ИСИ, мастерская А.Ю. Ханютина, В.В. Возняк, В.А. Мосса)

— II премия «ИШИМ», режиссер Кирилл Султанов, Московская Школа кино, мастерская А.П. Попогребского П.Г. Бардина)

— III премия «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ», режиссер Осип Богданов (Кинохроники, Лендок)

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ:

«ОЙ ЧИЕ Ж ТО ЖИТО», режиссер Анна Швейгольц (Школа-студия ШАР)

ПРИЗ КИНОКОНЦЕРНА «МОСФИЛЬМ»

«БУДЕМ ЗАНОВО», режиссер Камила Рамазанова (ВГИК им. Герасимова, мастерская А.К. Котта, В.К. Котта)

ЛУШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА:

Оператор Леонид Прощак за фильм «ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, МУЖЧИНА И ЕЩЁ ОДНА ЖЕНЩИНА», режиссер Сергей Овечко

ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ:

«ДВЕ ПУЛИ», режиссер Глеб Прохоров (ВГИК им. Герасимова, мастерская В.Ю. Абдрашитова)

В этом году фильмы победителей фестиваля будут показаны в летнем кинотеатре «Москино». Информация о дате и месте показа будет объявлена позже.

Подробности на официальном сайте фестиваля.