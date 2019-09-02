Объявлены имена победителей и призёров XVIII Международного Канского видеофестиваля

Гран-при Канского видеофестиваля «Золотой пальмовый секатор» решением жюри присужден фильму «Operation Jane Walk» Робина Кленгела и Леонарда Мюльнера (Австрия). Картина превращает компьютерную игру в жанре 3D-шутер в «прогулку мирных исследователей», помещая рассказ об истории архитектуры и урбанистики XX века в декорации постапокалиптического Нью-Йорка. Дипломы за второе и третье места достались французским короткометражным фильмам — «Выбывалки» Людвин Ларж-Бессет и «Насыщение» Перрин Льевуа и Адриена дон Файеля. Специального упоминания жюри удостоилась итальянская картина «(s)words» Федерико ди Корато. «Лучшим российским фильмом» (эта номинация присуждается, если среди фильмов, занявших первых места, нет работ из России) стала «Дорога в Болливуд» Олега Блинова. Диплом прессы также получила российская короткометражка — дебютный фильм студента СПбГИКиТ Андрей Либо «Мой сосед – Алексей Бородин». Владимиру Абиху, посетившему Канск в пятый раз, вручили специальный диплом фестиваля: в конкурсе была представлена его работа «Воспрещение-Просвещение». Членами жюри XVIII Международного Канского видеофестиваля стали участники арт-группы Sabotanic Garden Юсси Сайво (Тампере, Финляндия) и Паси Макела (Прага, Чехия), композитор Александр Зайцев (Санкт-Петербург) и художник Александр Закиров (Красноярск), роль председателя жюри исполнил кандидат искусствоведения Анатолий Голубовский (Москва). Международный конкурс короткого метра в этом году включал 21 работу из 11 стран — России, Италии, Франции, США, Швейцарии, Польши, Германии, Бельгии, Австрии, Португалии и Аргентины. Все фильмы зрители фестиваля посмотрели в ночь с 30 на 31 августа.