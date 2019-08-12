Кинофестиваль «Будем жить» пройдет с 23 по 31 августа в Москве

С 23 по 31 августа в Москве в 8-й раз состоится кинофестиваль «Будем жить», по традиции, приуроченный к Дню российского кино, а в 2019м – к Году Театра в России.

Фестиваль пройдет на ведущих московских площадках: Центральный Дом кинематографистов, кинотеатры «Иллюзион», «Космос», Центр документального кино, «Поклонка», шатер на Поклонной горе. Церемония открытия фестиваля пройдет 23 августа в шатре на Поклонной горе. На открытии будет показан короткометражный фильм «Девушка на джипе» Алексея Зуева, лауреата кинокампуса «Хрустальный ИсточникЪ. MovieStart», прошедшего в июле в Ессентуках. Проект представит президент кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» Эвклид Кюрдзидис, художественный руководитель кинокампуса Сергей Мокрицкий, а также молодые кинематографисты - участники кампуса.

Московский кинофестиваль «Будем жить» проводится с 2011-го года, и в первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино, и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве – в программе фестиваля было представлено 150 фильмов на 99 московских площадках.

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