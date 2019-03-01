Объявлена программа VII образовательного форума «Время кино» в Казани
6 и 7 марта в Казани состоится VII кинообразовательный форум «Время кино». В программе будут представлены следующие секции: «АвторТочкаЯ», «КиноProfi», «Кинопоказы» и III Питчинг кинопроектов.
6 марта
14:00 — 14:30 (Карла Маркса, 57. Галерея современного искусства ГМИИ РТ) Установочная лекция: план мероприятий, график занятий, распределение по группам (организаторы)
15:00 — 17:00 Секция: Автор.Я (Карла Маркса, 57. Галерея современного искусства ГМИИ РТ) Интенсив по авторскому праву и юридическим вопросам (Правовая секция для обмена опытом и взаимодействия молодого поколения с профессионалами) Спикер: Вячеслав Рябков, юрист, Советник Российской Федерации 2-го класса, член Ассоциации юристов России. - «Запреты в российском кино!» - «Как правильно использовать музыку и чужое видео» - «Без каких бумаг фильм не существует юридически» - «Как зарабатывать деньги на коммерческих брендах» Вопросы-ответы в рамкаx темы.
17:30 — 19:30 Секция: КИНОProfi (Карла Маркса, 57. Галерея современного искусства ГМИИ РТ) Встреча с советником Министра культуры РФ Андреем Сорокиным «Государственная политика в области кинематографии»
18:00 Тренинг участников питчинга (только для участников Шорт Листа Питчинга)
Куратор – исполнительный директор Всероссийского питчинга дебютантов Якунин Дмитрий.
19:30 – 20:30 (Карла Маркса, 57. Галерея современного искусства ГМИИ РТ) Программа фильмов – участников питчингов (показ программы Молодежного центра Союза кинематографистов России «Новые тренды короткометражного кино»)
7 марта 10:00 -13:00 — III Питчинг кинопроектов в Казани. (Пушкина 66/33, Министерство культуры РТ, Конференц-зал) Публичная защита сценариев.
Напоминаем, что общий призовой фонд Всероссийского Питчинга Дебютантов и VI Открытого республиканского конкурса сценариев составляет 2 600 000 рублей. Модератор: Альбина Нафигова (Дирекция "Время Кино"), Дмитрий Якунин (Союз кинематографистов России)
13:00 — 14:00 Секция: КИНОProfi (Пушкина 66/33, Министерство культуры РТ, Конференц-зал) Мастер-класс. E.Субочев – Возможости Canon в кино.
14:00 — 15:00 (Пушкина 66/33, Министерство культуры РТ, Конференц-зал) Подведение итогов конкурса сценариев и питчига. Награждение.
19:00 (Щапова, 37, Дом Актера, вход по регистрации форума свободный)
The Oscars. Shorts
Здесь собраны лучшие короткометражные картины минувшего года.
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.