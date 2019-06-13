Объявлена конкурсная программа 5-го Московского еврейского кинофестиваля

Торжественная церемония открытия по традиции пройдет в первом зале киноцентра «Октябрь» 23 июня. Фильмом открытия 5-го МЕКФ станет картина «В прах» (режиссер Шон Снайдер, 2018) с Мэттью Бродериком и Гезой Рёригом в главных ролях.

В 2019 году Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет с 23 по 30 июня на ведущих культурных площадках столицы: в киноцентре «Октябрь», кинотеатрах «Звезда» и «Космос» сети Москино, Центре документального кино, кинозале ГУМ, Еврейском музее и Центре толерантности, издательстве Книжники и Московском Еврейском Общинном Центре (МЕОЦ).

Программа фестиваля

Основной конкурс Игровые полнометражные фильмы: • «В прах», режиссер Шон Снайдер, США, 2018 (фильм открытия) • «Седер-Мазохизм», режиссер Нина Пэйли, США, 2018 • «Неортодокс», режиссер Элиран Малка, Израиль, 2018 • «Переводчик», режиссер Мартин Шулик, Словакия, 2018 • «Красная корова», режиссер Цивия Баркай, Израиль, 2019 • «Конец сладкого дня», режиссер Яцех Борцух, Польша, 2018 • «Инжир», режиссер Аламорк Давидян, Израиль, Германия, Франция, Эфиопия, 2018 Конкурсные программы Полнометражные документальные фильмы: • «93-я королева», режиссер Пола Эйзелт, США, 2018 • «Город Йоэля», режиссер Джесси Суит, США, 2018 • «Вальс Вальдхайма», режиссер Рут Беккерман, Австрия, 2018 • «По ее стопам», режиссер Рана Абу Фрейха, Израиль, 2017 • «Адвокат», режиссер Рэйчел Лия Джонс, Израиль, Канада, Швейцария, 2019 • «Дина Рубина. На солнечной стороне», режиссер Станислав Митин, Россия, 2018 • «Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи», режиссер Галина Евтушенко, Россия, 2019 Короткометражные художественные фильмы: • «Дивижн-авеню», режиссер Тамар Глезерман, США, 2018 • «Травелог Тель-Авив», режиссер Сэмюэл Патти, Швеция, 2017 • «Шмелки», режиссер Раанан Розенбаум, Израиль, 2018 • «Звезда, вышитая вручную», режиссер Ребекка Венгроу, Франция, 2018 • «Ома», режиссер Даниэлла Раббани, США, Канада, 2017 • «Молитва», режиссер Алон Бортен, США, 2017 • «Потомок», режиссеры Ширли Сассон-Эзер, Дана Кейдар-Левин, Израиль, 2019 • «Надежда умирает последней», режиссер Бен Прайс, Великобритания, 2017 • «Ведущий, режиссер Джонатан Шей», Великобритания, 2017 • «Двойное свидание», режиссер Джейми Элман, Канада, 2017 • «Все еще жива», режиссер Анита Лестер, Австралия, 2017 • «Мистер Бернштейн», режиссер Франсин Зуккерман, Канада, 2016 • «На его месте», режиссер Офир Фельдман, Израиль, 2018 • «Мамины шпильки», режиссер Татьяна Федоровская, Украина, 2018 Короткометражные документальные фильмы: • «Наци VR», режиссер Дэвид Фрейд, Германия, 2017 • «Ночь в саду», режиссер Маршалл Керри, США, 2017 • «Арпад Вейс», режиссер Пьер Паоло Паганелли, Италия, 2018 • «Эдек», режиссер Малькольм Грин, Великобритания, 2018 • «Архив», режиссер Питер Спенс, Великобритания, 2018 • «Искусство под прикрытием», режиссер Тамир Зэдок, Израиль, 2017 • «Жизнь через объектив», режиссер Джеффри Левенсон, США, 2016 • «Сын моего отца», режиссер Гилель Рейт, Израиль, 2018 • «Всегда открыто», режиссер Шира Биллиг, Израиль, 2018 • «Бабушка death metal», режиссер Ли Галант, США, 2018 • «Шаббат в Wendy's», режиссер Рейчел Майерс, США, 2018 Внеконкурсная программа • «Синонимы», режиссер Надав Лапид, Франция, Германия, Израиль, 2019 • «Здесь и сейчас», режиссер Роман Шумунов, Израиль, 2018 • «Зимняя охота», режиссер Астрид Шульт, Германия, 2017 • «Обещание на рассвете», режиссер Эрик Барбье, Франция, Бельгия, 2018 • «Отец Ночь», режиссер Давис Симанис, Латвия, 2018 Внеконкурсная программа полнометражного документального кино: • «Музей», режиссер Ран Таль, Израиль, 2017 • «Король Биби», режиссер Дэн Шадур, Израиль, США, 2018 • «Карл Леммле», режиссер Джеймс Л. Фридман, США, 2019 • «Джонатан Агасси спас мне жизнь», режиссер Томер Хейманн, Израиль, Германия, 2018 • «После Освенцима», режиссер Джон Кин, США, 2017 • «Преследование зла: необычайный мир Бена Ференца», режиссер Барри Арвич, США, 2018 • «Ицхак», режиссер Элисон Черник, Израиль, США, 2017 • «Мегиддо», режиссер Ицик Лернер, Израиль, Канада, 2018 Спецпоказы: • «Кожа», режиссер Гай Наттив, США, 2018 • «Сефарад», режиссер Луис Исмаэль, Португалия, 2019 • «Война Анны», режиссер Алексей Федорченко, Россия, 2018 Ретроспектива: • «Обыкновенный фашизм», режиссер Михаил Ромм, СССР, 1965 • «Из ада в ад», режиссер Дмитрий Астрахан, Россия, Беларусь, Германия, 1996