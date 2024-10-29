Объявили лучшую певицу России в 2024 году
ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о том, кого они считают исполнительницей номер один на российской эстраде.
В третий раз подряд ею стала Полина Гагарина, которая заняла внушительные 19 процентов.
Следующая после Гагариной певица - Лариса Долина - набрала почти вдвое меньше, 10 процентов.
На третьем месте сразу три исполнительницы - Анна Asti, Валерия и Ирина Аллегрова, у каждой по семь процентов. Параллельно ВЦИОМ провёл опрос среди мужских исполнителей. Там безоговорочным лидером стал Ярослав Дронов, который выступает под сценическим именем Шаман.
6+
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18+
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