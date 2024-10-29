Объявили лучшую певицу России в 2024 году

ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о том, кого они считают исполнительницей номер один на российской эстраде.

В третий раз подряд ею стала Полина Гагарина, которая заняла внушительные 19 процентов.

Полина Гагарина, источник: Legion-Media

Следующая после Гагариной певица - Лариса Долина - набрала почти вдвое меньше, 10 процентов.

Лариса Долина, источник: Legion-Media

На третьем месте сразу три исполнительницы - Анна Asti, Валерия и Ирина Аллегрова, у каждой по семь процентов. Параллельно ВЦИОМ провёл опрос среди мужских исполнителей. Там безоговорочным лидером стал Ярослав Дронов, который выступает под сценическим именем Шаман.