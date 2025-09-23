О балете, Чайковском и других композиторах: серия лекций в Мариинском театре

В новом сезоне Мариинка продолжает влюблять в искусство через истории и погружение в самую суть. Рассказываем о лекциях, которые стоит посетить.

Мариинский театр представляет новые лекции сезона 2025/2026, которые будут проходить в зале Щедрина: камерной площадке театра, расположенной на четвёртом этаже в зрительской части Новой сцены (ул. Декабристов, 34).

Чайковский и Петербург | цикл лекций от Лидии Адэр

Чтобы чувствовать классическую музыку, её нужно слушать. Чтобы понимать классическую музыку, нужно о ней говорить: погружаться в контекст времени, узнавать биографии композиторов, узнавать мнения критиков и других слушателей. Жителям культурной столицы повезло, ведь во всём этом помогает Мариинский театр, который вот уже который сезон приглашает на лекции от лучших экспертов из мира музыки.

Лидия Адэр — музыковед, выпускница петербургской консерватории, организатор крупных конференций о музыке и её создателях. Лидия Олеговна уже много лет читает лекции о музыке и её создателях по всему миру: на русском, английском и французском языках. Всю свою карьеру она пишет научные статьи и изучает музыкальное искусство.

Лидия Адэр не первый год читает лекции в Мариинском и на этот раз расскажет о Петре Чайковском. В цикл вошли шесть лекций, каждая из которых раскрывает разные грани жизни и творчества композитора.

Первую лекцию цикла можно будет прослушать 16 октября и узнать о творческом сотрудничестве Чайковского с Мариинской сценой. Последующие лекции будут посвящены исследованию музыки композитора и звучанию в ней Петербургских “нот”, а также влиянию Чайковского на будущие поколения авторов, его отношениям с властью, Римским-Корсаковым. Цикл завершится в середине мая лекцией о новой русской душевности.

Балетмейстеры — гении советской эпохи и их шедевры в Мариинском театре | цикл лекций от Ольги Розановой

Восемь лекций. Восемь гениев. Бесконечное количество неожиданных фактов.

Ольга Розанова — в прошлом — балерина, сегодня — одна из самых увлечённых исследователей балета и профессор сразу в двух учебных заведениях: Академии Русского балета им. Вагановой и педагогического университета им. Герцена. Ольга Розанова была солисткой разных театров страны, создавала постановки и организовывала творческие конкурсы для артистов балета. После ухода со сцены она посвятила себя научной работе и педагогике, написала несколько книг и сотни статей о балете для различных изданий России и стран Европы.

Новый цикл лекций в Мариинском Ольга посвятила балетмейстерам, гениям своего времени, менявшим сцену:

Слово и музыка: опера и литературный первоисточник | цикл лекций от Марины Земляницыной

Поклонники классического искусства наверняка бывали на лекциях Марины в самых разных городах и локациях, в том числе и в Мариинке (она — экскурсовод и автор проекта «Театральный урок в Мариинском», адресованного школьникам старших классов).

Марина Земляницына — выпускника кафедры теории музыки консерватории им. Римского-Корсакова, где сегодня она является доцентом и совмещает педагогическую практику с активной исследовательской работой.

Её новый цикл лекций выстраивается вокруг сопоставления классических текстов с их оперными “прочтениями”: порой история переворачивается с ног на голову. Композиторы могут смещать акценты, убирать из истории неважных на их взгляд героев и сцены, либо, напротив, добавлять новые линии и персонажей. Слушатели курса узнают: