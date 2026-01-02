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Киноафиша События Новый спектакль Игоря Миркурбанова по мирам Гоголя: коллаж из текстов классика в Ленкоме

Новый спектакль Игоря Миркурбанова по мирам Гоголя: коллаж из текстов классика в Ленкоме

2 января 2026 09:16 Проверено редакцией
Новый спектакль Игоря Миркурбанова по мирам Гоголя: коллаж из текстов классика в Ленкоме

Спектакль Игоря Миркурбанова по текстам Гоголя — не просто сатира. «ГоГоЛьИЛиАДА» выстраивается в историю, где гротеск постепенно уступает место исповеди, а смех — тревожному ощущению личной ответственности перед неизбежным.

Это другой Гоголь. Здесь текст писателя звучит не как литературная классика, а как беспокойный внутренний монолог. Есть большая вероятность, что вы не сразу узнаете отрывки, по которым когда-то писали школьные сочинения.

«ГоГоЛьИЛиАДА» соединяет плутовской смех и трагическое молчание, превращая сцену в пространство, где спадают маски нарачитой веселости и обнажают страх. Премьеру показали весной 2025.

Ближайший показ состоится 27 января в 19:00 на сцене театра Ленком.

Спектакль выстроен как многослойный сценический монтаж, в котором гоголевские миры не следуют друг за другом линейно, а наслаиваются, сталкиваются, вступают в тревожный диалог.

Режиссер Игорь Миркурбанов предлагает не пересказ классики, а авторскую композицию, собранную из ключевых текстов Николая Васильевича — от гротескного «Носа» и зловещего «Портрета» до исповедальных «Записок сумасшедшего», масштабных «Мертвых душ» и безжалостного «Ревизора». Произведения существуют не как отдельные фрагменты, а как цельное повествование.

В центре постановки — тема, к которой сам Гоголь неотвратимо приходил в последние годы жизни: покаяние как форма личного и нравственного пробуждения.

Режиссер смещает фокус с привычной сатирической оптики на более тревожный уровень. Персонажи, некогда казавшиеся лишь шутами, оказываются людьми, поставленными перед необходимостью отвечать не только перед обществом, но и перед чем-то большим.

Образ Ревизора в «ГоГоЛьИЛиАДЕ» лишен конкретных очертаний и потому становится универсальным. Он не приезжает — он уже присутствует. Где-то рядом, инкогнито, незримо. Его функция — не разоблачение, а проверка человеческой совести.

Эта мысль проходит через спектакль настойчиво и беспощадно, превращаясь в нравственный императив: свобода не равна вседозволенности, она требует умения отказывать собственным слабостям. Внутреннее бессилие, слезы, благодарность — не признаки поражения, а этапы духовного прозрения, к которому, по замыслу постановки, зритель также оказывается причастен.

Сам Миркурбанов формулирует эту позицию предельно ясно, говоря о человеке как о существе, призванном не разрушать, а, по мере сил, направлять мир к добру. Эта мысль, созвучная позднему Гоголю.

Здесь нет случайных ходов: смысловые рифмы, словесные перевертыши, зеркальные сцены и интонационные ловушки создают ощущение зыбкой границы между автором XIX века и режиссером XXI. Где заканчивается Гоголь и начинается Миркурбанов — различить трудно, и именно в этом заключается художественная точность замысла.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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