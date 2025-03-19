Новая классика: фестиваль о наследии Пушкина и современности в БДТ им. Товстоногова

В марте эксперты из разных областей — литературы, философии, музыки, этнографии — соберутся на «Наше все. Симпозиум». Они обсудят, как искусство прошлого формирует восприятие современности и, что может ждет нас дальше.

В Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова продолжается проект, в котором театр становится площадкой для диалогов о наследии, связывающем прошлое, настоящее и прогнозирует варианты возможного будущего

Новый этап — погружение в вопросы, касающиеся не только понятных и давно сформированных культурных традиций, но и того, как трансформируются сегодня и во что перерастут завтра.

«Симпозиум» состоит из трех отделений, каждое из требуют от участников внимательного осмысления важных вопросов. Что лежит в основе нашего культурного восприятия? Что стоит сохранить из опыта прошлого? В самом центре обсуждений тема будущего — кого из наших современников в будущем назовут классиками.

Фестиваль пройдет 22 и 23 марта. Чтобы стать участником проекта нужно приобрести билет на спектакли, которые будут показаны в эти дни.