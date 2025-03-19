Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Новая классика: фестиваль о наследии Пушкина и современности в БДТ им. Товстоногова

Новая классика: фестиваль о наследии Пушкина и современности в БДТ им. Товстоногова

19 марта 2025 07:30 Проверено редакцией
Новая классика: фестиваль о наследии Пушкина и современности в БДТ им. Товстоногова

В марте эксперты из разных областей — литературы, философии, музыки, этнографии — соберутся на «Наше все. Симпозиум». Они обсудят, как искусство прошлого формирует восприятие современности и, что может ждет нас дальше.

В Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова продолжается проект, в котором театр становится площадкой для диалогов о наследии, связывающем прошлое, настоящее и прогнозирует варианты возможного будущего

Новый этап — погружение в вопросы, касающиеся не только понятных и давно сформированных культурных традиций, но и того, как трансформируются сегодня и во что перерастут завтра.

«Симпозиум» состоит из трех отделений, каждое из требуют от участников внимательного осмысления важных вопросов. Что лежит в основе нашего культурного восприятия? Что стоит сохранить из опыта прошлого? В самом центре обсуждений тема будущего — кого из наших современников в будущем назовут классиками.

Фестиваль пройдет 22 и 23 марта. Чтобы стать участником проекта нужно приобрести билет на спектакли, которые будут показаны в эти дни.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Конек-горбунок
6+
Детский Музыка

Конек-горбунок

12 сентября в 12:00 Поколение
от 1000 ₽
Малыш и Карлсон
6+
Детский

Малыш и Карлсон

20 сентября в 12:00 Губернский театр
от 1000 ₽
Есенин. Исповедь дезертира
12+
Драма Музыка

Есенин. Исповедь дезертира

29 августа в 19:00 Точка ру
от 800 ₽
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
Этот британский мини-детектив зовут «ядерной смесью»: вышел 10 лет назад, но так крут, что можно осилить за день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше