Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Николай Цискаридзе в ярости от цен на билеты

Николай Цискаридзе в ярости от цен на билеты

8 ноября 2024 12:00 Проверено редакцией
Николай Цискаридзе в ярости от цен на билеты

Великий артист балета и педагог Николай Цискаридзе высказался по поводу ценовой политики в российских театрах.

Цискаридзе в шоке, что цена на билет может равняться среднему окладу россиянина. Из-за этого многие люди не могут позволить себе выход в театр на балет или оперу. Артист вспомнил, что во время его карьеры в Большом театре, в зале редко бывали пустые кресла. Сейчас же огромное количество мест пустует, по мнению танцора, в этом виновата неподъёмная стоимость билетов.

Также он попросил не забывать, что большая часть театров финансируются из государственного бюджета. Так Большой театр, по его словам, помимо билетов получает около 5 миллиардов рублей. Он не понимает, почему при этом не он не подерживает тех, кто не может позволить себе купить билет по полной стоимости. Так, например, в 2024 году цена в ярусы, где видимость ограничена, можно заплатить до 35 000 рублей. А за кресло партере в Большом уже придется отдать от 30 до 50 тысяч.

Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Конёк-Горубнок
0+
Цирк Детские елки

Конёк-Горубнок

19 декабря в 13:30 КЦ «Меридиан»
Билеты
Большое шоу иллюзий
6+
Цирк

Большое шоу иллюзий

30 декабря в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 1500 ₽
Ирландский герой – гордость Запада
16+
Драма Комедийная драма

Ирландский герой – гордость Запада

11 сентября в 19:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше