Николай Цискаридзе в ярости от цен на билеты

Цискаридзе в шоке, что цена на билет может равняться среднему окладу россиянина. Из-за этого многие люди не могут позволить себе выход в театр на балет или оперу. Артист вспомнил, что во время его карьеры в Большом театре, в зале редко бывали пустые кресла. Сейчас же огромное количество мест пустует, по мнению танцора, в этом виновата неподъёмная стоимость билетов.

Также он попросил не забывать, что большая часть театров финансируются из государственного бюджета. Так Большой театр, по его словам, помимо билетов получает около 5 миллиардов рублей. Он не понимает, почему при этом не он не подерживает тех, кто не может позволить себе купить билет по полной стоимости. Так, например, в 2024 году цена в ярусы, где видимость ограничена, можно заплатить до 35 000 рублей. А за кресло партере в Большом уже придется отдать от 30 до 50 тысяч.