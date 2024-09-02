Николай Цискаридзе — творческий путь и скандалы звезды балета

Когда речь заходит о мире балета, волей-неволей вспоминается жизнь Николая Цискаридзе. Этот человек — метр, чья биография, полна успехов и провалов, драматизма, скандалов и большого творчества. Яркая восточная наружность и природный оптимизм как будто остановили его старение. Если вы спросите у Яндекса, сколько лет Николаю Цискаридзе, то будете удивлены, насколько не сочетается внешность и года звезды. Сегодня мы рассмотрим биографию Николая Цискаридзе, от рождения до самых высоких вершин в российском балете.

Детство Николая Цискаридзе

Николай Цискаридзе родился в Тбилиси. Его отец ушёл из семьи, когда мальчику было всего три года, и мама Николая Цискаридзе воспитывала сына одна, но с большой любовью и вниманием к его интересам. Именно мать с детства поддерживала страсть мальчика к балету. Несмотря на финансовые трудности, женщина помогала Коле развивать таланты — уже в детстве Николай Цискаридзе проявлял невероятную гибкость и музыкальность. В 14 лет мальчик начал учиться в танцевальном училище в Тбилиси, но вскоре жизнь резко изменилась. Он переехал в Москву, где стал студентом академического хореографического училища. Это был решающий шаг в его жизни — Цискаридзе попал в среду, где его способности быстро заметили и оценили.

Первые шаги Цискаридзе к успеху

После окончания училища в 1992 году Цискаридзе сразу получил работу, да не абы где, а в Большом театре — неплохой старт для молодого артиста. Уже в первые годы работы он быстро завоевал признание. Здесь Николай Цискаридзе сразу получил заметные партии, например, Принц Зигфрид в «Лебедином озере», Альберт в «Жизели», Базиль в «Дон Кихоте» и многие другие. Скоро публика уже начала запоминать имя молодого танцора и спрашивать: «Где танцует Цискаридзе?»

Николай Цискаридзе на сцене, источник: Legion-Media

Кстати, интересный факт, когда Цискаридзе танцевал одну из главных ролей в «Лебедином озере», его партнёршей была молодая балерина. Её звали Анастасия Волочкова. Балет, где Волочкова и Цискаридзе были на одной сцене даже есть в записи, можете посмотреть.

Анастасия Волочкова, источник: Legion-Media

Уже к концу 90-х стало ясно, что в Большом танцует один из самых мощных балетных артистов своего поколения. К началу нулевых Цискаридзе получил множество наград, в том числе «Золотую маску», а в 28 лет стал народным артистом России. Скоро вопрос: «Где выступает Цискаридзе?» звучал не только в России — его можно было увидеть на всех крупнейших сценах, от Москвы до Парижа.

В нулевых он выступал в: театре Елисейских полей в Париже, театре «Ла Скала», Новом национальном театре в Токио. Слава и влияние начали бить в голову.

Конфликты и скандалы

Однако резкий характер Николая скоро начал выходить наружу. Он начал критиковать руководство Большого театра, например, по поводу реконструкции исторической сцены. Цискаридзе сказал, что качество реставрации ужасно, в частности, лепнину заменили на папье-маше.

Самым громким из всех стал конфликт с художественным руководителем Большого театра Сергеем Филином. Что произошло между Филиным и Цискаридзе до сих пор до конца непонятно. Всё началось с атаки на Филина, когда его облили кислотой, в чём директор обвинил Цискаридзе. Хотя вину Николая не доказали, а в итоге расследование назвало виновником танцовщика Павла Дмитриченко, неприятный осадок всё же остался. Скандал с кислотой для Цискаридзе не был финалом конфликта с Большим.

В СМИ попала информация, что группа деятелей культуры написала письмо Владимиру Путину с просьбой назначить директором Большого театра Николая Цискаридзе. Поводом стал конец контракта с действующим директором Анатолием Иксановым. Возможно, всё бы получилось, но он опоздал — контракт с Иксановым продлили до того, как президент прочёл письмо. Финал артиста был предсказуем. Конфликт с руководством и неумение договариваться — вот почему Цискаридзе ушёл из Большого.

Николай Цискаридзе и Ильзе Лиепа, источник: Legion-Media

Новая глава в Санкт-Петербурге

После ухода из Большого театра артист ушёл в педагогику. Сейчас Цискаридзе работает в Академии русского балета имени Вагановой в Питере. По его словам, он согласился стать и.о. ректора после личной встречи с президентом Владимиром Путиным. Через год его избрали ректором.

Перейти от роли исполнителя к роли педагога и руководителя часто бывает трудно, но Цискаридзе с ней справился. В Академии Вагановой он проявил себя как строгий, но справедливый ректор, из его рук вышли многие солисты Большого и Мариинки.

Николай Цискаридзе в АРБ имени Вагановой, источник: Legion-Media

Несмотря на все сложности профессиональной жизни, Цискаридзе никогда не пропадал из инфополя. Сейчас он больше реализуется как педагог, активно работает в академии. Цискаридзе почти не выступает, но изредка его можно всё же увидеть в афише. Он появляется на гала-концертах и юбилейных мероприятиях, иногда и в спектаклях известных театров, но на вторых ролях. Например, в Михайловском театре идёт спектакль «Тщетная предосторожность», где Николай появляется в роли… женщины. Если всегда хотели увидеть Цискаридзе в платье — welcome.

Личная жизнь Николая Цискаридзе

Что касается его личной жизни, то тема жены Николая Цискаридзе всегда была окружена слухами и домыслами. Многие задаются вопросом, почему Цискаридзе не женат? Сам артист отвечает, что так и не встретил ту, кто смог бы разделить его страсть к искусству. Он говорил, что жениться нужно после 50-ти, когда человек полностью себя реализовал, смысл своей жизни он видит в балете и педагогике.

У артиста есть и литературные труды. Книга Николая Цискаридзе «Моя жизнь в балете» — полная автобиография, которая показывает многие факты его жизни: трудности, которые ему пришлось преодолеть, скандалы, которые сопровождали его карьеру, и успехи, вызывающие гордость.

Цискаридзе сегодня

Сегодня это человек, который может вести себя, как хочет, и ни от кого не зависеть. Скандал Цискаридзе с Большим театром показал, как сложно ему бывает работать в коллективе, поэтому сейчас на правах метра он создаёт театр, который сам считает прекрасным. Ряд верных решений, например, поддержка президента, позволили ему овладеть творческой свободой.

Он продолжает развивать Академию Вагановой, делая её одним из ведущих учебных заведений мира. Его работа в академии — это не только педагогика, но и полноценное воспитание, ведь Николай поддерживает как профессиональное, так и культурное развитие студентов. Не имея собственных детей, он отдаёт себя студентам.

Николай Цискаридзе, источник: Legion-Media

Цискаридзе закончил карьеру десять лет назад, но всё ещё остаётся в инфополе сферы. Он даёт интервью, изредка выступает и выпускает солистов крупных театров. Звучную фамилию Николая слышали даже те, кто никогда не был на балете.