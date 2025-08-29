На закате лета вспоминаем Довлатова: о фестивале «День Д» в Петербурге

В конце августа Петербург вновь станет городом Довлатова: девятый фестиваль «День Д» объединит десятки событий — от лекций и спектаклей до парада фокстерьеров.

Девятый сезон праздника памяти Довлатова

Финальным аккордом петербургского лета — 30 и 31 августа — станет девятый народный фестиваль Сергея Довлатова.

«День Д» — масштабное событие, посвящённое наследию одного из самых ироничных писателей России. В программе этого года свыше семидесяти акций и встреч на разнообразных площадках.

Каждый год праздник затрагивает одну из граней жизни писателя. На этот раз фестиваль выходит под девизом: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда». И кажется, что именно эта мысль могла бы принадлежать самому Довлатову.

От концертов на кастрюлях до театра в квартире писателя

Программа «Дня Д» традиционно сочетает несочетаемое. В прошлых сезонах зрители могли услышать уличный концерт на тазах и шайках, увидеть перформанс в старом автобусе с возможностью вытащить “счастливый билет” и многое другое. Из года в год сохраняются знакомые, полюбившиеся форматы, но не обходится и без премьер. Так, режиссёр Александр Савчук готовит постановку прямо в легендарной квартире на улице Рубинштейна, 23 — месте, где Довлатов прожил почти три десятилетия.

Лекции, поэзия и новые жанры

Неизменной частью фестиваля остаётся лекторий, который курирует историк Лев Лурье. Его встречи проходят в пространстве Новой Голландии и собирают знатоков городской культуры и любителей истории. Темой обсуждений в этот раз станет ленинградская жизнь 50–70-х годов.

Но акценты смещаются и в сторону современности. Зрителей ждут рэп-баттлы, поэтические импровизации, слэмы, концерты и даже драмеди-клаб. Особая новинка — сцена, где любой желающий сможет рассказать выдуманную или реальную историю, которая по эмоциональному накалу и ноткам абсурда напомнит сюжеты писателя. Что-то между открытым микрофоном, разговором на кухне и снах при температуре 38.

Главный парад и новые площадки

«День Д» всегда поражает непредсказуемостью, и 2025-й не станет исключением. К привычным концертам, мастер-классам, кинопоказам добавятся новые площадки, свежие имена и неожиданные формы участия. Но одно событие, безусловно, останется центральным и самым трогательным — парад фокстерьеров, собачьей породы, которую так любил писатель.

История фестиваля

Фестиваль Сергея Довлатова впервые прошёл в Санкт-Петербурге осенью 2016, объединив поклонников автора. Сразу же было создано более полусотни событий разного масштаба. С каждым годом количество участников и мероприятий увеличивается.

Полное расписание фестиваля и подробности обо всех событиях можно найти на официальном сайте «Дня Д».

Каждый сможет выбрать именно то, что близко ему — будь то лекция, прогулка по городу или встреча с живой поэзией.