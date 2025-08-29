Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События На закате лета вспоминаем Довлатова: о фестивале «День Д» в Петербурге

На закате лета вспоминаем Довлатова: о фестивале «День Д» в Петербурге

29 августа 2025 14:03 Проверено редакцией
На закате лета вспоминаем Довлатова: о фестивале «День Д» в Петербурге

В конце августа Петербург вновь станет городом Довлатова: девятый фестиваль «День Д» объединит десятки событий — от лекций и спектаклей до парада фокстерьеров.

Девятый сезон праздника памяти Довлатова

Финальным аккордом петербургского лета — 30 и 31 августа — станет девятый народный фестиваль Сергея Довлатова.

«День Д» — масштабное событие, посвящённое наследию одного из самых ироничных писателей России. В программе этого года свыше семидесяти акций и встреч на разнообразных площадках.

Каждый год праздник затрагивает одну из граней жизни писателя. На этот раз фестиваль выходит под девизом: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда». И кажется, что именно эта мысль могла бы принадлежать самому Довлатову.

От концертов на кастрюлях до театра в квартире писателя

Программа «Дня Д» традиционно сочетает несочетаемое. В прошлых сезонах зрители могли услышать уличный концерт на тазах и шайках, увидеть перформанс в старом автобусе с возможностью вытащить “счастливый билет” и многое другое. Из года в год сохраняются знакомые, полюбившиеся форматы, но не обходится и без премьер. Так, режиссёр Александр Савчук готовит постановку прямо в легендарной квартире на улице Рубинштейна, 23 — месте, где Довлатов прожил почти три десятилетия.

Лекции, поэзия и новые жанры

Неизменной частью фестиваля остаётся лекторий, который курирует историк Лев Лурье. Его встречи проходят в пространстве Новой Голландии и собирают знатоков городской культуры и любителей истории. Темой обсуждений в этот раз станет ленинградская жизнь 50–70-х годов.

Но акценты смещаются и в сторону современности. Зрителей ждут рэп-баттлы, поэтические импровизации, слэмы, концерты и даже драмеди-клаб. Особая новинка — сцена, где любой желающий сможет рассказать выдуманную или реальную историю, которая по эмоциональному накалу и ноткам абсурда напомнит сюжеты писателя. Что-то между открытым микрофоном, разговором на кухне и снах при температуре 38.

Главный парад и новые площадки

«День Д» всегда поражает непредсказуемостью, и 2025-й не станет исключением. К привычным концертам, мастер-классам, кинопоказам добавятся новые площадки, свежие имена и неожиданные формы участия. Но одно событие, безусловно, останется центральным и самым трогательным — парад фокстерьеров, собачьей породы, которую так любил писатель.

История фестиваля

Фестиваль Сергея Довлатова впервые прошёл в Санкт-Петербурге осенью 2016, объединив поклонников автора. Сразу же было создано более полусотни событий разного масштаба. С каждым годом количество участников и мероприятий увеличивается.

Полное расписание фестиваля и подробности обо всех событиях можно найти на официальном сайте «Дня Д».

Каждый сможет выбрать именно то, что близко ему — будь то лекция, прогулка по городу или встреча с живой поэзией.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Расписание всех выставок Москвы
Музейное занятие в составе сборной группы «Апельсиновые истории»
6+
Интерактивный

Музейное занятие в составе сборной группы «Апельсиновые истории»

16 августа в 14:00 Музей Прокофьева
от 400 ₽
Московское автошоу-2026
0+
Выставки-продажи

Московское автошоу-2026

13 ноября в 10:00 Центральный парк «Патриот»
от 1000 ₽
Наследие эпохи. Семен Чуйков
16+
Живопись Классическое искусство

Наследие эпохи. Семен Чуйков

16 августа в 10:00 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше