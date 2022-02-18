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Киноафиша События На телеканале «Санкт-Петербург» пройдет специальный эфир «Доктор Лиза. Дело личное»

На телеканале «Санкт-Петербург» пройдет специальный эфир «Доктор Лиза. Дело личное»

18 февраля 2022 19:35 Проверено редакцией
На телеканале «Санкт-Петербург» пройдет специальный эфир «Доктор Лиза. Дело личное»

20 февраля в студии ведущего городского телеканала встретятся те, кто знал Елизавету Глинку лично и работал с ней бок о бок.

20 февраля свой 60-летний юбилей могла бы отметить Елизавета Глинка - врач, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Доктор Лиза всегда была там, где нужна помощь. Ее имя стало олицетворением благотворительности и является им и по сей день.

В честь юбилея Елизаветы Петровны, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» пройдет разговор о благотворительности, в котором примут участие близкие, друзья и коллеги доктора Лизы.

Также, разговор поддержат общественные деятели, такие, как руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной Думе Сергей Михайлович Миронов и создатели кинокартины «Доктор Лиза» режиссер Оксана Карас и исполнитель одной из главных ролей Андрей Бурковский.

Посмотреть специальный эфир «Доктор Лиза. Дело личное» можно в воскресенье 20 февраля в 13.15, повтор – в понедельник 21 февраля в 11.15. на телеканале «Санкт-Петербург»

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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