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Киноафиша События На сцене Малого театра пройдет представление, посвященное Елене Харитоновой

На сцене Малого театра пройдет представление, посвященное Елене Харитоновой

17 января 2025 06:15 Проверено редакцией
На сцене Малого театра пройдет представление, посвященное Елене Харитоновой

26 января зрители Малого театра смогут увидеть постановку «Тайны Мадридского двора», приуроченную к торжественной дате – юбилею актрисы Елены Харитоновой, отметившая его 11 января этого года.

Актриса, чья карьера в Малом театре началась в 1994 году благодаря приглашению Юрия Соломина, за годы работы исполнила более двух десятков ролей. Среди них выделяются такие образы, как Глафира, леди Мильфорд и баронесса Штраль. Однако наиболее узнаваемой стала её работа в постановке, созданной по пьесе Скриба и Легуве, которая остаётся в репертуаре театра с 1997 года.

Елена Харитонова на репетиции спектакля «Перед заходом солнца» в Малом театре. Источник: Legion-Media
Елена Харитонова на репетиции спектакля «Перед заходом солнца» в Малом театре. Источник: Legion-Media

Этот спектакль, представляющий собой удачное сочетание мастерской режиссуры, детальной сценографии и актерского мастерства, уже давно завоевал статус классической комедии на высоком уровне. Юбилейный показ станет возможностью ещё раз насладиться талантом актрисы, для которой эта роль является знаковой.

Илья Голубев
Илья Голубев
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