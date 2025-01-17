На сцене Малого театра пройдет представление, посвященное Елене Харитоновой
26 января зрители Малого театра смогут увидеть постановку «Тайны Мадридского двора», приуроченную к торжественной дате – юбилею актрисы Елены Харитоновой, отметившая его 11 января этого года.
Актриса, чья карьера в Малом театре началась в 1994 году благодаря приглашению Юрия Соломина, за годы работы исполнила более двух десятков ролей. Среди них выделяются такие образы, как Глафира, леди Мильфорд и баронесса Штраль. Однако наиболее узнаваемой стала её работа в постановке, созданной по пьесе Скриба и Легуве, которая остаётся в репертуаре театра с 1997 года.
Этот спектакль, представляющий собой удачное сочетание мастерской режиссуры, детальной сценографии и актерского мастерства, уже давно завоевал статус классической комедии на высоком уровне. Юбилейный показ станет возможностью ещё раз насладиться талантом актрисы, для которой эта роль является знаковой.