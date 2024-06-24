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Киноафиша События На Дне молодёжи выступит Найк Борзов. Ему 52 года.

На Дне молодёжи выступит Найк Борзов. Ему 52 года.

24 июня 2024 09:11 Проверено редакцией
На Дне молодёжи выступит Найк Борзов. Ему 52 года.

На празднование Дня молодежи, которое пройдёт 29 июня в Нижегородской области, приглашены известные российские исполнители.

Так, в городе Княгинино выступит группа «Братья Грим». Жителей Выксы ждёт концерт коллектива из Санкт-Петербурга «Марсель» и артиста лейбла ТНТ Music Максима Круженкова. А в Чкаловске зрителей порадует своим творчеством 52-летний музыкант Найк Борзов.

Примечательно, что средний возраст артистов, участвующих в праздновании Дня молодежи в регионе, составляет 40 лет. Солисту группы «Братья Грим» Косте — 43 года, солисту группы «Марсель» Степану Ледкову — 38 лет. Единственным представителем собственно молодого поколения станет 28-летний Максим Круженков.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Нижнем будет концерт «Иванушки International».

Илья Голубев
Илья Голубев
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