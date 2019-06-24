На Арктическом фестивале в Заполярье соберутся звезды из мира кино

На протяжении четырех лет фестиваль носил название «Териберка. Новая жизнь», в этом году название трансформировалось в пятый Арктический фестиваль «Териберка».

В Заполярье соберутся звёзды из мира кино на V Арктического фестиваля «Териберка», который состоится 13-14 июля в древнем поморском селе Териберка. На берегу Баренцева моря ждут кинорежиссера Андрея Звягинцева, прославившего поселок на весь мир.

«Интерстеллар» и «Хоббиты», «Отель «Гранд Будапешт» и «Пляж» - фильмы, которые сделали регион знаменитым на весь мир и вдохновили десятки тысяч людей на посещение мест съемочной площадки. «Левиафан» Андрея Звягинцева в одночасье сделал тихую Териберку местом паломничества киногурманов. Возможно, поэтому одним из мест обсуждения темы продвижения территории станет киноплощадка фестиваля, на которой можно будет увидеть художественные и документальные фильмы, снятые в российской и зарубежной Арктике. Предполагается, что «гвоздем» программы фестиваля станет приезд известного российского режиссера Андрея Звягинцева, которому уже доводилось вести съемки в Териберке.

Один из фильмов, который будет показан, носит название «Двадцать четыре снега». Он идет на якутском языке с русскими субтитрами, и это придает ему особую специфику и колорит. Также на фестивале будут мастер-классы от знаменитых шеф-поваров, фото зоны и полуночный опен-эйр.