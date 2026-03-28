Музыка Пасхи: праздничные концерты в Петербурге

Афиша Петербурга полна разнообразных концертов к Пасхе. Мы уже собрали для вас все самое интересное. Выбирайте то, что подходим именно вам и вашим близким.

К светлому празднику Пасхи в Санкт-Петербурге пройдет множество концертов и фестивалей: одни - удивят, другие - очаруют. Все - подарят ощущение тепла, света и доброты. Музыка на органе, хоровые песнопения, оркестровый туш - каждый формат по-своему раскрывает этот праздник.

Пасхальный концерт в Анненкирхе

Когда: 5 апреля

В пасхальном концерте в Анненкирхе - дыхание разных эпох: Бах, Гендель, Григ. Ансамбль оркестра 1703 под управлением Георгия Фёдорова выстраивает звучание точно и бережно, позволяя каждому произведению раскрыться без излишней декоративности — как будто музыка возникает сама, из тишины.

Между сочинениями возникает ещё один слой — слово: пастор Евгений Раскатов вплетает в ткань вечера короткие рассказы о пасхальных событиях. Эти истории не перегружают, а скорее мягко направляют восприятие, помогая услышать знакомые сюжеты иначе — глубже, спокойнее, почти личным образом.

Дополняют происходящее песочные иллюстрации Татьяны Петровской, которые рождаются прямо на глазах и так же легко исчезают, оставляя после себя ощущение хрупкой, ускользающей красоты. В результате вечер складывается в цельное переживание, где музыка, слово и визуальный образ соединяются, создавая тихое, но насыщенное состояние светлого праздника.

Пасхальный концерт в Лютеранской церкви Святой Екатерины

Когда: 5 апреля

Вечер, где настроение Пасхи отражено в музыке. Звуки органа словно направляют публику от сосредоточенной тишины к свету, от размышления к ощущению радости.

Центром программы становится музыка Баха - его органное наследие. Хоральные прелюдии из «Органной книжечки» звучат как сжатые, но глубокие размышления, а лирическая ария из Пасторали создает ощущение покоя. Финал программы смещает акцент к французскому романтизму: здесь прозвучат произведения Боэльмана и Видора. За инструментом - Александр Новосёлов.

Пасхальный фестиваль в Особняке Мясникова

Когда: 12 апреля

Особняк Мясникова - городское пространство, где возрождают атмосферу аристократического Петербурга прошлого столетия.

К Пасхе центральную часть особняка превратят в место праздника для всей семьи. Для детей - игры и мастер-классы, для родителей - познавательные лекции о Фаберже и приятное общение с гостями. Дополнит праздничную атмосферу живая музыка - тематические произведения Чайковского, Рахманинова и других композиторов, исполненные на скрипке и фортепиано.

Пасхальный концерт в Эрмитаже

Когда: 13 апреля

Как праздновали Пасху много лет назад? По разному, но всегда с песнями. В городах и деревнях были свои особенности.

Услышать все разнообразие песенных традиций можно в Эрмитаже: праздничный концерт вобрал в себя многовековое наследие, народные песни, церковные песнопения из разных уголков страны. Местом проведения концерта станет Гербовый зал музея - пространство, где когда-то светлый праздник встречали члены императорской семьи.

Пасхальный концерт в Александро-Невской Лавре

Когда: 12 апреля

Это не типичный пасхальный концерт, а вечер, где праздник отмечают с современными нотами. Анатолий Вишняков, совместно с участниками группы «Галактическая Федерация» подарят слушателям тепло, свет и радость. Этот концерт отлично подойдет для тех, кому хочется встретить Воскресение Христово в необычном формате.

Пасхальный концерт в Евангелическо-лютеранской церкви на Васильевском острове

Когда: 12 апреля

Концерт «Пасхальная радость» - это вечер органной музыки. Пространство дополняет атмосферу и создает ощущение праздника: исторический интерьер и убранство словно задают ритм и помогают нотам раскрыться по-новому.

Программа состоит из классических органных сочинений и современных композиций. Инструмент звучит одновременно масштабно и удивительно интимно: и создавая общие воспоминания, и позволяя заглянуть внутрь себя. Это событие - повод остановиться, вслушаться и на короткое время забыть о мирских делах и заботах.

Пасхальный концерт в Филармонии Петербурга

Когда: 22 и 24 апреля

Это, кажется, самый необычный концерт к Пасхе в Петербурге. На сцену выйдут схиархимандрит Серафим Бит-Хариби и хор монастыря Тринадцати святых ассирийских отцов. Часть песен будут звучать на новоарамейском языке - исторической форме речи, с которой связывают время Христа.

Музыка, которая прозвучит, не укладывается в привычные жанровые рамки: отец Серафим распевает молитвы на собственные мелодии, свободно соединяя интонации Ближнего Востока и Средиземноморья с многоголосной традицией грузинского пения. Выбирайте этот концерт, если вам хочется прикоснуться к истокам празднования светлого праздника.