Музыка, эмоции и атмосфера праздника наступающего 2026: новогодние концерты в Краснодаре

От выступлений с песнями, вызывающими ностальгию, до неожиданных открытий. Подборка музыкальных вечером в Краснодаре, которые станут ярким дополнением новогодних праздников.

Любимые фильмы и семейные застолья — это, конечно, супер… но почему бы не ворваться в Новый год с новых впечатлений?

Начните свой 2026 с яркой ноты! В этом помогут концерты, которые подготовили для жителей Краснодара самые разные артисты.

Джазовые новогодние концерты в Краснодаре

Наверное, каждый из нас заслышав звуки джаза в период зимы, вспоминает рождественские фильмы: с уютной атмосферой, добрым юмором и нарядными елками. В Краснодаре для поклонников жанра приготовили сразу несколько концертов, переносящих сознание в сказку из любимых кинолент.

«Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл

Где: Краснодарский музыкальный театр «Премьера»

Когда: 21, 24 и 27 декабря 2025 — 8 января 2026

Это не концерт — ритуал. Ради которого в театре даже “возведут” специальную сцену. В этот вечер прозвучат узнаваемые мелодии, способные пробудить ощущение чуда даже в самом холодном сердце.

На площадке соберутся талантливые исполнители, чьи голоса и инструменты будут звучать в ритм мерцающих огней и шепота вьюги. Гости смогут наслаждаться музыкой с любимым коктейлем в руках и раствориться в непринужденной атмосфере. Этот вечер понравится не только поклонникам джаза, но и тем, кто хочет оказаться в атмосфере вечера, похожего на те, что показывали в черно-белых фильмах 50-х.

Новогодний джаз с Ильей Филипповым

Где: Концертный зал органной и камерной музыки

Когда: 28 и 29 декабря 2025

Звезда вечера — заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов. Его знают все местные поклонники джаза. К Новому году артист подготовил особую программу — вечер, способный перенести в пространство света и ожидания чуда.

В плейлист вошли известные рождественские и новогодние мелодии, которые зазвучат в необычной, джазовой интерпретации. Подарите пару билетов тем, кому желаете соприкосновения с настоящей сказкой.

Новогодний бал в «Премьере»: Биг-бенд Георгия Гараняна

Где: Краснодарский музыкальный театр «Премьера»

Когда: 29 и 30 декабря 2025

Новый год полон символизма. Почти каждый — подводит итоги и стоит планы. Это рубеж, где воспоминания мягко переплетаются с ожиданиями и как никогда хочется мечтать.

Именно в эту атмосферу зрителей Краснодара приглашает музыкальный театр, где в канун Нового года 2026 устроят настоящий, торжественный бал — многослойный по настроению концерт с яркими номерами, и продолжительным антрактом. В перерыве между действиями гостей ждет шоу и брызги шампанского.

Этот концерт — возможность выйти за пределы привычной реальности и ощутить себя королем или королевой бала.

Симфонические концерты в Краснодаре к Новому году 2026

Классическая музыка всегда создает особую атмосферу. А оркестр, который играет новогодние мелодии на самых разных инструментах переносит сознание далеко-далеко — в мир, где все возможно.

Новогоднее шоу саундтреков при свечах с Avatar Cinematic Orchestra

Где: Центральный концертный зал

Когда: 20 декабря 2025

Отправляйтесь в путешествие с музыкой, которая перенесет вас почти к звездам. Их роль исполнят сотни мерцающих теплом свечей. Музыка и свет сольются в единое многослойное полотно. Этот семейный концерт обещает осветить яркими эмоциями весь зал, мягко и ненавязчиво окутывая зрителей атмосферой кинематографического волшебства.

Произведения главных кинокомпозиторов современности зазвучат по-новому — масштабно, эмоционально, трогая струны души. Вечер дополнится погружением в мир советского и российского кинематографа, где знакомые мотивы вызовут теплую ностальгию и желание подпевать вместе с героями любимых фильмов.

Этот новогодний концерт — возможность собрать рядом самых близких и провести время вместе и сохранить в памяти приятные мгновения.

Оркестр зажигает ёлку!

Где: Концертный зал органной и камерной музыки

Когда: 21 декабря 2025

Пространство Концертного зала Краснодара превратится в пространство сказки: звук, свет и праздничное предчувствие сплетаются в единый поток радости, зажигающей искру чего-то нового.

Задаст ритм — оркестр, который оживит знаковые классические мелодии, придав им новогоднее настроение. Музыкальные линии усилят визуальные эффекты, которые погрузят публику в искрящиеся зимние пейзажи. Подарите родным и себе любимым возможность погрузится в атмосферу светлого праздника и наполнить сердце светом!

Новогодняя симфония. Классик коктейль-холл

Где: Краснодарский музыкальный театр «Премьера»

Когда: 22 и 25 декабря 2025 — 4 января 2026

Нарядное фойе, превращенное в коктейль-холл, с его легкостью и почти домашним теплом создает уютную атмосферу, в которой хочется раствориться. Пока в бокалах искрятся согревающие напитки, на сцене — симфонический оркестр, который заново открывает знакомые мелодии. Музыка словно проходит сквозь легкий новогодний туман и касается глубин подсознания, отыскивая самые заветные мечты.

Все это превращается в почти кинематографичную картину праздника. Остается лишь взять билеты и своих близких, тех, с кем хочется провести каждую минуту свободного времени.

Битва саундтреков. Новогоднее шоу

Где: Краснодарский ДК железнодорожников

Когда: 24 декабря 2025

Какой саундтрек круче? Артисты решили поставить точку в этом вопросе до наступления нового года 2026. Соревнование пройдет в Краснодаре и в других городах России.

Это уникальное шоу, где культовые песни из фильмов и сериалов сплетаются в единое музыкальное полотно, превращая концертный зал в портал между мирами фантазии и памяти. В программу вошли темы из «Один дома», «Гарри Поттер», «Интерстеллар» и многих других историй, ставших частью культуры и личных воспоминаний миллионов зрителей.

Проект реализован агентством «ИнтерКонцерт» в исполнении симфонического оркестра RED Orchestra — музыкантов, способных выстроить масштабное и в то же время тонко выверенное звуковое повествование. Это вечер, где ассоциации и чувства оборачиваются личным маленьким праздником.

Эстрадные новогодние концерты в Краснодаре

Эти концерты создают, чтобы публика могла расслабиться и насладится музыкой. Узнаваемые мотивы и тексты, которым невозможно не подпевать.

Новогодний вечер в «Премьере»

Где: Дворец искусств «Премьера»

Когда: 20, 21 и 26 декабря 2025 — 7 января 2026

Эти артисты предлагают встретить праздник не в спешке и суете, а в медленном ритме и с юмором. На одной сцене соединятся солисты театров, артисты балета и профессиональные ансамбли разных жанров. Каждый их номер приглашает зрителя выйти за пределы повседневности и на несколько часов забыть о делах. Подарите себе и близким беззаботный вечер в окружении искусства.

Новогодний эстрадный гала-концерт

Где: Филармония им. Пономаренко

Когда: 5 января 2026

Всего один вечер в Краснодаре в самом начале нового года. Потому этот концерт точно заслуживает внимания. На сцену выйдут солисты филармонии, которые умеют слышать друг друга и ритм зала. Масштаб поддержит Государственный эстрадно-симфонический оркестр под руководством дирижера Михаила Готлиба.

Зрителей ждет череда выразительных номеров, оригинальных интерпретаций известных произведений, и эмоционально насыщенных выступлений. Весь концерт выверен до мелочей: от костюмов до каждого движения. Этот концерт может стать приятным началом 2026 года.

Старый новый год в «Премьере»

Где: Краснодарский музыкальный театр «Премьера»

Когда: 13 января 2026

Старый Новый год — особенный праздник. И возможность еще раз закатить пир на весь мир. Вот и краснодарский театр распахивает свои двери для тех, кто готов продлить праздник и загадать еще одно заветное желание.

По сложившейся традиции в этот вечер состоится Новогодний бал с шампанским. На сцене — яркие музыкальные номера, а в фойе — будто параллельная реальность. Берите с собой тех, с кем не успели встретиться на просторах Краснодара в канун Нового года, чтобы встретить праздник вместе и наполнить еще одну январскую ночь моментами радости.