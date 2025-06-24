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«Моя Майя»: хореографический трибьют Плисецкой в Петербурге и Москве

24 июня 2025 10:00 Проверено редакцией
«Моя Майя»: хореографический трибьют Плисецкой в Петербурге и Москве

Она танцевала так, будто движение было её дыханием, и даже спустя сто лет её пластика не теряет своей остроты. Хореографический проект «Моя Майя» — это живой диалог с наследием Плисецкой, рассказанный языком сегодняшнего танца.

Звёзды российской балетной сцены, чтобы переосмыслить её образ сквозь хореографические миниатюры и цитаты великого репертуара к столетию со дня рождения Майи Плисецкой.

«Моя Майя» — не просто концертная программа, но попытка выразить масштаб личности легенды балета XX века языком сегодняшней хореографии, языком тела, знака и ритма.

Проект оживет в двух столицах:

Пять миниатюр, собранные под единым знаком, станут сценическими рефлексиями — образными, стилистическими, метафорическими — на ту уникальную эстетику, которую олицетворяла балерина.

На сцену выйдут звёзды различных хореографических традиций: мастера сцены из Большого, Мариинского и прочих театров из разных городов. Среди участников — Рената Шакирова, Александр Сергеев, Дарья Павленко, Олег Габышев и другие молодые артисты, создающие мир балета сегодня.

В программе заявлены как новаторские сценические опусы, так и знаковые хореографические номера, цитирующие бессмертную балетную классику: в числе прочего прозвучат узнаваемые фрагменты из «Лебединого озера», драматичной «Кармен-сюиты», эксцентричного «Дон Кихота» и иных жемчужин мирового репертуара.

Этот нарратив не столько о прошлом, сколько о преемственности: о том, как жест Плисецкой, её несгибаемая воля, артистическая статика и динамика продолжают существовать — в поколениях, в мышечной памяти, в дыхании современного танца. Ее искусство продолжают помнить — не для того, чтобы копировать, а чтобы вдохновляться.

Билеты уже есть в продаже, но организаторы предупреждают: возможны корректировки в составе исполнителей и незначительные изменения программы.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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