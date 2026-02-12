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Киноафиша События «Мотовесна 2026»: открытие мотосезона в Москве

«Мотовесна 2026»: открытие мотосезона в Москве

12 февраля 2026 11:29 Проверено редакцией
«Мотовесна 2026»: открытие мотосезона в Москве

«Мотовесна» уже совсем близко. В этом году фестивалю исполнится уже 10 лет и организаторы приготовили много интересных событий к юбилею проекта.

В начале апреля в Одинцово вновь пройдет одно из ключевых событий мотосезона. Гостей ждут выставка лучшей техники и аксессуаров, встречи с единомышленниками и развитие бизнеса. Рассказываем, почему побывать на этом фестивале будет интересно даже тем, кто не увлекается двухколесным транспортом.

Где и когда пройдет фестиваль «Мотовесна 2026»

Точкой проведения фестиваля вновь станет «Патриот ЭКСПО». Со 2 по 5 апреля территорию КВЦ наполнит рев моторов и визг шин. Ежегодно «Мотовесна» становится одним из ключевых событий мотосезона. За годы существования проект превратился из профильной выставки для узкого круга людей в место, где техника, бизнес и культура движения складываются воедино. Здесь мотоцикл не рассматривают только как средство передвижения – это одна из отличительных особенностей стиля жизни и мировосприятия.

Выставка, вышедшая за рамки формата

Проект начинался с демонстрацией новинок мототехники, но уже в первые годы все изменилось. Сегодня «Мотовесна» – среда, в которой индустрия показывает себя во всей красе. Рядом с серийными моделями выставлены кастомные проекты, рядом со стендами крупных брендов аксессуаров – независимые мастерские с уникальным характером. Экспозиция выстраивается как срез актуального состояния рынка, позволяя увидеть в каком направлении движется мотосреда.

Кому будет интересно на фестивале «Мотовесна 2026»

За десятилетие «Мотовесна» стала своеобразным зеркалом мотосообщества. На одной площадке встречаются производители, дилеры, кастом-билдеры, спортивные команды и энтузиасты, формируя целостный портрет современной мотокультуры. Для посетителей это возможность сравнивать, задавать вопросы, тестировать технику и напрямую взаимодействовать с представителями отрасли. Для компаний – способ заявить о себе, усилить профессиональное присутствие и выстроить живой диалог с целевой аудиторией.

Не только выставка, но и…

Зрелищная программа – не дополнение, а органичная часть фестиваля. Мотофристайл, соревнования по суперэндуро и скоростные заезды расширяют восприятие мотосообщества и демонстрирует его многогранность.

Отдельное место занимает Moscow Custom & Tuning Show, где авторские мотоциклы становятся объектами для дерзкого выражения себя в красках. Атмосферу дополняют тест-драйвы, интерактивные зоны и активности для посетителей разных возрастов, создавая ощущение непрерывного движения внутри выставки.

Деловая платформа и точка роста

«Мотовесна» – это место встречи профессионалов. В рамках выставки обсуждаются перспективы рынка, формируются партнерства, запускаются новые проекты. Важным элементом стала мотопремия KickStarter, отмечающая значимые инициативы и достижения в сфере мотокультуры и индустрии.

Для специалистов предусмотрен формат бизнес-посещения, который позволяет не просто присутствовать, а работать: налаживать контакты, углубляться в отраслевую повестку и находить точки роста в меняющемся рынке.

«Мотовесна 2026» – это место концентрации идей, технологий и людей, для которых мотоцикл остается частью жизни. Вход на фестиваль по билетам. Чем ближе к дате проведения фестиваля, тем выше цена билета. Не упустите свой шанс ворваться в мотосезон с размахом.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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