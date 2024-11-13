Московский театр сатиры — советская кузница актёрских кадров

Театр Сатиры в Москве — это место с богатой и интересной историей. Он стал настоящей кузницей кадров для советских артистов, многие актёры театра Сатиры сделали карьеру в кино — Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Александр Ширвиндт. Спектакли театра Сатиры всегда шли при полных залах. Хотя путь коллектива был непростым, очень долго труппа не могла найти своего лидера, который создал бы для неё узнаваемую эстетику. Он пришёл только через 30 лет после основания. При том, что худруки театра Сатиры за всю историю были большие театральные творцы, коллективу пришлось долго идти до своих золотых лет. Об этом мы расскажем в новой статье, как московский театр Сатиры прошёл путь от безвестности к востребованности, затем пошёл на спад, и только в наше время стал снова подниматься.

Зарождение театра Сатиры

Театр Сатиры в Москве открылся 1 октября 1924 года в подвальном помещении дома №10 по Большому Гнездниковскому переулку. Тогда его называли «Первым Домом Нирнзее». Это было невероятно интересное время в российской истории: НЭП, новый курс страны, вера в то, что начинается лучшее время. И группа советских сатириков и артистов кабаре решила создать театр, который бы высмеивал пороки общества, политические решения и т.п. Изначально планировали назвать его «Комедия», но потом решили, что название не совсем показывает суть идеи — так и родилось знакомое название «театр Сатиры». Он быстро стал местом для экспериментов, например, помимо спектаклей труппа ввела жанр обозрения — по сути, это был стендап, где авторы так ставили новости друг за другом, чтобы в этом была драматургия.

Открытием сезона стал первый спектакль «Москва с точки зрения», который объединил яркие сатирические миниатюры, соединённые в единое действие танцами, юмористическими сценками и куплетами. Шаблонов для этого жанра не существовало. Эту эстетику для театра создал режиссёр Давид Гутман и его команда. Постановки Гутмана отличались особой легкостью: динамичные смены сцен создавали ощущение, что сцены перетекают одна в другую по щелчку пальца, так что зрители даже не замечали этого. Уже к концу 20-х годов репертуар театра Сатиры почти полностью состоял из таких обозрений, они стали его визитной карточкой.

Смена эстетики и поиск художественного руководителя

Постепенно, с приходом 30-х годов, жанр стал меняться — правительство уже не хотело видеть сатиру на себя. В это непростое время у театра появился сильный лидер — Николай Горчаков, ученик Евгения Вахтангова. В статусе художественного руководителя он провёл 15 лет. Тогда главным жанром стала бытовая комедия. При этом Горчаков, как ученик Вахтангова, любил яркую пёструю форму, поэтому пьесы он ставил именно так. При нём в театр пришло много новых авторов — Валентин Катаев, Алексей Толстой, Николай Погодин. Правда стоит сказать, что театр Сатиры не стал выдающимся. Это была хорошая труппа, которая делала крепкие спектакли.

При Горчакове театр пережил сталинские репрессии и Великую отечественную войну, когда труппа разделилась на несколько бригад, которые попеременно ездили со спектаклями на фронт. Так одна из бригад ходила с армией Рокоссовского, пока не попала в окружение немцев. Часть актёров погибла, а часть попала в плен. Позже, когда немцы отступали, они взяли выживших артистов с собой, во время всего пути они давали спектакли перед пленными русскими солдатами.

После войны Горчаков руководил театром ещё три года. После него Сатира долго не могла найти своего лидера. Им недолго руководили Николай Петров и Пётр Васильев, пока в 1958 году художественным руководителем театра Сатиры в Москве не стал Валентин Плучек. И уже при нём Сатира стала той, которую мы знаем, ведь Плучек был у руля 43 года.

Театр Сатиры при Валентине Плучеке

Валентин Плучек — ученик Мейерхольда. Поэтому он видел, как создаются спектакли и даже целые труппы. Второе он сделал в первую очередь — актёры театра Сатиры были одни из лучших в СССР. При этом он не уволил действующую труппу, а дополнил их новыми звёздами. При Плучеке здесь играли Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин. Он стал чаще обращаться к русской классике, в сети есть запись спектакля, где Миронов играет Хлестакова в «Ревизоре». Кстати, опыт у Мейерхольда сыграл и в неожиданном моменте — Плучек не взял в театр свою жену, актрису Зинаиду Дмитриеву. Он видел, как Мейерхольд потерял голову из-за Зинаиды Райх, которая выдавливала всех талантливых актрис из труппы. Плучек не хотел такого в своём театре.

Также Плучек не хотел делать театр имени себя, он приглашал многих режиссёров. Благодаря ему советский зритель узнал о таланте молодого Марка Захарова, именно в Сатире он поставил первые успешные спектакли. Кстати, история здания театра Сатиры, которое мы знаем, начинается именно при Плучеке. После долгих скитаний он обрёл дом на Триумфальной площади.

Сатира, которую ставили в театре, стала мягче. Чаще всего обращались к классике — Гоголь, Бомарше, Островский. Плучек понимал — время не позволяет вернуться к истокам театра Сатиры. Правда, в 1982 году он поставил спектакль «Самоубийца» Николая Эрдмана. Это была попытка возродить старые традиции, казалось, что время менялось, однако спектакль оказался таким злободневным, что его быстро сняли с репертуара театра Сатиры. Умение идти на компромисс с властью позволило Плучеку и его труппе пережить поздний СССР и 90-е, пока в 2000 году он не принял решение оставить пост.

Театр Сатиры в 00-е

Плучека сменил ученик Александр Ширвиндт, который руководил Сатирой 21 год. Но это уже был другой театр. Актёрский и режиссёрский уровень стали падать, в попытке сохранить традиции Плучека труппа Сатиры сильно отстала от общего театрального развития страны. И хотя артисты театра Сатиры — Юрий Васильев, Светлана Рябова, Наталья Селезнёва, Максим Аверин — большие мастера, общий уровень уже был не тот, что прежде.

Театр Сатиры сегодня

Бывший художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт ушёл с поста в 2021 году. Он получил почётную должность президента театра. После него три года театром руководил Сергей Газаров. При нём начались изменения — театр обновил визуальное оформление, стал чаще появляться в новостях с новыми премьерами. Однако в 2024 году его сняли. Руководитель театра Сатиры сейчас — Евгений Герасимов, и, по понятным причинам, сложно сказать о каких-либо результатах. Стоит наблюдать за действиями нового худ. руководителя театра Сатиры и ждать.

Для каждого театра большое значение имеют те, кто выходит на сцену и оживляет образы. Состав актёров театра Сатиры невероятно разнообразен, он объединяет артистов разных поколений. Здесь и мэтры, как Васильев и Рябова, и молодые талантливые актёры, такие как Кирилл Анисимов, Алексей Анненков и Пётр Ступин. Сегодняшние актёры московского театра Сатиры продолжают традиции предшественников, и фотографии знаменитых актёров театра можно увидеть в галереях и на афишах. Зрители могут найти фото и фамилии актёров театра Сатиры на официальном сайте.

Оркестр театра — отдельная гордость, он стал уникальной частью структуры театра, которая позволяет наполнить постановки особым музыкальным сопровождением и сделать их более глубокими. Участники оркестра, выступая вместе с актёрами, поддерживают спектакли и создают целостную картину на сцене. Аншлаговые спектакли, как «Кабачок Сатиры», где задействован оркестр, превращают вечер на спектакле в поистине незабываемое событие.

Особое место в театре занимает репертуар театра Сатиры, который охватывает широкий спектр жанров. Здесь есть классические комедии, трагикомедии, детские постановки и музыкальные шоу. В текущем репертуаре — такие постановки, как «Иван Васильевич», «Игроки», «Трамвай Желание» и другие. Среди известных спектаклей театра — «Лес» по пьесе Островского, комедии «Муж и жена снимут комнату», «Ночь ошибок» и «Новогодний кабачок», который стал настоящим хитом. Также на сцене можно увидеть популярные постановки «Остров сокровищ», «Пигмалион», «Родненькие мои», «Слишком женатый таксист» и «Укрощение строптивой». Многообразие жанров позволяет театру обращаться к зрителям разных возрастов, а спектакли наполняются музыкальными номерами, ведь у театра есть собственный оркестр, который активно участвует в постановках и придаёт им яркость и живость. Некоторые из этих постановок, как «Кабачок Сатиры», стали визитной карточкой театра, и зрители ежегодно возвращаются, чтобы увидеть их снова.

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