Moscow Shorts собрали рекордное количество зрителей

На показе также присутствовали создатели картин, что сделало традиционное обсуждение после показа еще более интересным. Зрители не упускали возможности задать свои вопросы и поделиться впечатлениями. Всего было показано пять картин из категории игровое кино. Особое внимание вызвал дебют молодого режиссера Дарьи Беневской «Меня зовут Петя», основанный на реальных событиях о непростой судьбе маленького мальчика. Рина Гришина, директор фестиваля, говорит: «Мы не ожидали, что наш первый внеконкурсный показ пройдет с таким размахом, нашим партнерам Москино пришлось открыть дополнительные места на балконах, чтобы все зрители смогли комфортно разместиться. Но нужно сказать, что мы нашли действительно качественные работы, во многом благодаря агентству Fest Agent, которые помогали нам с подбором программы».

Moscow Shorts обещает провести еще два показа российских короткометражек. Ближайший пройдет 25 апреля в 21:30 в Кинотеатре «Космос». Следите за открытием регистрации на ресурсах фестиваля и на официальном сайте Москино.