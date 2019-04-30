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Moscow Shorts показал лучшие короткометражки 2018 года

30 апреля 2019 14:28 Проверено редакцией
Moscow Shorts показал лучшие короткометражки 2018 года

Moscow Shorts показал работу Дениса Симачева, трогательную экранизацию «Писем» Паустовского и другие лучшие короткометражки 2018 года.

25 апреля в кинотеатре «Космос» в рамках внеконкурсной программы фестиваля Moscow Shorts при поддержке Москино и кинокомпании «Легио Феликс» прошел второй показ российских короткометражек. Всего было показано пять картин абсолютно разных жанров: трогательная треш-мелодрама «Рука» Игоря Марченко, талантливая история с открытым концом Максима Елагина «Учитель», невероятно красивая анимационная картина Александра Севарского «Письма» по повести Паустовкого, камбек в 90-е «Невиновный» Дениса Симачева и комедия про веру в Лену «Ленин день» Сергея Дьячковского. После показа состоялось традиционное обсуждение с постоянным спикером фестиваля Ламарой Карчава. Все фильмы сопровождали их авторы, поэтому у зрителей была возможность задать свои вопросы и высказать свое мнение напрямую создателям. Обсуждение получилось достаточно информативным. Например, зрители узнали, как привлечь к озвучке анимационного фильма таких больших актеров как Константин Хабенский и Чулпан Хаматова и другие подробности кинопроизводства.

Рина Гришина, директор кинофестиваля: «Я не устану благодарить наших партнеров компанию «СинеПромо» за помощь в подборе фильмов для показа, это действительно лучшие работы, которые выходили за последнее время и я безумно счастлива, что у нашего зрителя есть возможность их посмотреть. Российские показы оказались отличной идеей!»»

Команда фестиваля уже объявила дату следующего заключительного показа внеконкурсной русской программы. Он пройдет 21 мая в кинотеатре «Космос». Начало в 21:30. Вход бесплатный. Следите за началом регистрации на сайте фестиваля и в социальных сетях.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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