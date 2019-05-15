Moscow Shorts объявили дату последнего показа российских короткометражек

21 мая в 21:30 в кинотеатре «Космос» при поддержке «Москино» и кинокомпании «Легио Феликс» состоится заключительный показ внеконкурсной программы фестиваля Moscow Shorts.

В этот раз он будет состоять из шести самых заметных российских короткометражных фильмов 2018 и 2019 годов, предоставленных компанией «СинеПромо». Герои подобрались на любой вкус — от одинокой бабушки и курьера службы доставки эмоций до бандитов из 90-х и таксиста, дружащего с ревнивым голосовым помощником Алисой.

После показа зрители смогут обсудить увиденное с создателями картин. Вести обсуждение по традиции будет киновед и постоянный спикер фестиваля Ламара Карчава.

Этот показ станет заключительным в этом сезоне перед неделей закрытия фестиваля, которая пройдет в июле и будет состоять из нескольких показов фильмов-победителей. Следите за анонсами показов на официальных ресурсах фестиваля.

Вход на мероприятие свободный. Предварительная регистрация по ссылке: https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/977439/