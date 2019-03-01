Мировая премьера Ночи пожирателей рекламы пройдет в Москве 26 апреля

Уникальное рекламное шоу, шестичасовой ночной показ роликов из коллекции Жана Мари, ежегодно проходит в нескольких десятках стран, а в России – начиная с 1993 года. В 2019 году шоу начнёт своё триумфальное шествие по миру в Москве. В этом году Ночь пройдет в киноцентре «Октябрь». Приглашенными гостями шоу станут звезды инстаграма, блогеры, звезды шоу-бизнеса, герои светской хроники, артисты театра и кино.

Программа Ночи пока держится в строгом секрете, но можно смело сказать, что там всегда мощно представлена реклама автомобилей, страховых компаний, элитных брендов парфюмерии, присутствует тема юмора и эротики в рекламе. Всем присутствующим организаторы обещают множество приятных сюрпризов: необычные промо-акции, дефиле, живую музыку, эксклюзивные коктейли от профессиональных барменов.

Когда и где: 26 апреля 2019 года, Киноцентр «ОКТЯБРЬ», Ул. Новый Арбат, 24, начало в 23.00 (съезд гостей в 22.00)

Билеты уже доступны в продаже