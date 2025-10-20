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Киноафиша События Мир помнит Майю Плисецкую: события в честь 100-летнего юбилея балерины

Мир помнит Майю Плисецкую: события в честь 100-летнего юбилея балерины

20 октября 2025 10:21 Проверено редакцией
Мир помнит Майю Плисецкую: события в честь 100-летнего юбилея балерины

Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925. Спустя сто лет балерину продолжают помнить и восхищаться её талантом, грацией и личность. Киноафиша собрала список концертов и выставок, которые пройдут в России и мире к столетию со дня рождения артистки.

Пространства репетиционных залов и торжественные подмостки мировых сцен стали для неё одновременно и домом, и ареной художественного высказывания: Майя Плисецкая покоряла зрителей в самых разных уголках планеты — от Азии до Америки.

К памятной дате организовано множество событий по всей стране и миру.

В сентябре стартует Национальная инициатива «Моя Майя». Это масштабный художественный проект. Его миссия шире, чем “вспомнить”: это попытка современного танца вступить в диалог с образом, ставшим мифом при жизни. Пять выдающихся хореографов из ведущих театров создадут собственные миниатюры. Программа проекта предполагает проведение гала-концертов в разных городах страны.

14 ноября в столичном кинотеатре «Иллюзион» стартует фестиваль кино в честь Плисецкой: показы художественных картин, в которых она снималась и документальных произведений о жизни и творчестве балерины. Фестиваль будет длиться неделю.

20 ноября Киностудия Горького представит публике фильм-байопик о балерине, которая стала символом не только своей эпохи. Картина расскажет не о том, как на Майю смотрели со стороны, но о том, как она видела мир и близких ей людей.

19 ноября концерт в честь юбилея балерины устроят в Кремлёвском дворце.

Отметят юбилей артистки, конечно же, и в её родном Большом театре, которому она служила целых полвека — в день её рождения планируют большой концерт, которым будет руководить режиссёр Андрис Лиепа. Подробности пока не сообщаются.

Гала-концерт «Ave Майя» в честь 85-й годовщины балерины Майи Плисецкой, организованном Фондом имени Мариса Лиепы в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. 2010. Источник: Legion-Media
Гала-концерт «Ave Майя» в честь 85-й годовщины балерины Майи Плисецкой, организованном Фондом имени Мариса Лиепы в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. 2010. Источник: Legion-Media

Вспомнят балерину и в Самаре. В местом театре оперы и балета в октябре представят большой концерт «Планета Майя» — солисты театра исполнят самые знаменитые партии Плисецкой.

А уже 13 ноября гала-концерт под таким же названием пройдёт в Петербурге. Партии исполнят современные звёзды балета.

В ноябре в китайском Пекине — где не раз рукоплескали балерине — откроется выставка «Майя Плисецкая — полюс магии». Инициатором выступает Бахрушинский театральный музей. Основу экспозиции составят уникальные кадры из архивов Большого театра и музея.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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