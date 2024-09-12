Михайловский театр, история любимой игрушки аристократов

Михайловский театр в Санкт-Петербурге занимает почётное место среди самых старинных театров нашей страны. Его история полна ярких событий, знаменитых имён и роскоши, которая сохранилась даже в советские времена. Этот театр был местом, куда стремились лучшие творцы своей эпохи, и его вклад в театральное искусство нашей страны невозможно переоценить. Рассказываем историю создания Михайловского театра в новой статье на Киноафише.

Начало истории Михайловского театра

Михайловский театр появился в 1833 году. Такой указ издал император Российской империи Николай I, он распорядился построить театр в центре Санкт-Петербурга. Назвали его в честь брата Николая, великого князя Михаила. Интересно, что князь не имел никакого отношения к театру, просто его дворец находился неподалёку. Архитектор Александр Брюллов, брат известного Карла Брюллова, спроектировал здание. Его задача была не из лёгких: нужно было встроить театр в ансамбль площади Искусств, созданный Карлом Росси. На этом участке изначально не планировалось никаких новых построек, и площадь была задумана как единое архитектурное целое с Михайловским Дворцом в центре. Брюллову удалось сделать так, что театр органично вписался в этот ансамбль, и даже опытный взгляд не заметит, что здание выделяется. Театр открылся 8 ноября 1833 года и быстро стал важным культурным центром города. Снаружи он выглядел скромно, но внутри открывался роскошный интерьер, бархатные ковры и стены, зеркала, хрустальные люстры, прекрасная живопись и лепнина, серебряные детали создавали неповторимую атмосферу.

Первая популярность театра

Через 20 лет произошёл настоящий расцвет Михайловский театр стал излюбленным местом для светских людей. В 1859 году, чтобы увеличить количество зрителей и улучшить условия для оперных постановок, корона заказала масштабную реставрацию. Известный архитектор Альберт Кавос был выбран исполнителем. Он значительно расширил сцену, увеличил зрительный зал, добавив пятый ярус и увеличив вместимость на 200 мест. Реставрация превратила театр из камерного в просторный зал, где можно было ставить масштабные балеты и оперные постановки. В этот период в Михайловском выступали знаменитые артисты того времени, такие как Иоганн Штраус, Сара Бернар, Матильда Кшесинская и Фёдор Шаляпин. Новый зал привлекал даже императорскую семью, ведь рядом находился дворец Великого князя Михаила Павловича. Аристократы, следуя примеру царской семьи, тоже начали массово посещать Михайловский театр.

Но была ещё одна причина его популярности. После реконструкции 1859 года театр часто принимал французские и немецкие труппы, что также сыграло свою роль в его успехе. Отсутствие собственной труппы стало проблемой после Октябрьской революции.

Михайловский театр в советскую эпоху

В 1917 года Михайловский театр столкнулся с кардинальными переменами. Приглашённые артисты уехали, и театру пришлось срочно формировать свою труппу. В 1926 году Михайловский театр переименовали в Ленинградский Малый оперный театр, который после странных лингвистических упражнений стал МАГЕЛОТом. Хотя изменения в культурной жизни страны были колоссальные, театр продолжал привлекать талантливых артистов. Здесь ставились новаторские произведения, такие как оперы Дмитрия Шостаковича и Прокофьева. Всеволод Мейерхольд поставил «Пиковую даму», о чём мы рассказываем в другой статье.

В разное время в театре работали выдающиеся балетмейстеры, такие как Юрий Григорович и Джордж Баланчин. Хотя театр не сохранял той же культурной значимости, что и до революции, его постановки продолжали привлекать внимание благодаря громким именам.

Перед распадом СССР театру присвоили имя Модеста Мусоргского, и основной репертуар составила русская классика. Именно в этот момент театр столкнулся с кризисом.

Театр после распада СССР

После распада Советского Союза в 1991 году театр оказался в сложной ситуации из-за экономических и политических перемен. Он был переименован в Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Модеста Петровича Мусоргского. Этот период был временем трудной адаптации, когда театр сталкивался с проблемами финансирования и сохранения репутации. Многие артисты уехали из страны, поэтому качество постановок резко падало. Тем не менее, театру удалось не только выжить, но и возродиться, вернувшись к своим историческим традициям и русской классике.

Так в 2007 году театру было возвращено историческое название — Михайловский театр. Шаг очень символичный — для труппы это был знак, театр возвращается к корням. Эти изменения, сопровождавшиеся реставрацией и модернизацией театра, позволили сохранить его уникальную атмосферу и продолжить традиции высокого искусства. В 2016 году закончились масштабные ремонтные работы — Михайловский театр вновь стал одним из ведущих театров города, который соединяет опыт и школу прошлого с современными театральными практиками.

Михайловский театр сегодня

Сегодня Михайловский театр в Санкт-Петербурге — невероятно интересное место. Репертуар Михайловского театра достоен отдельной статьи. Во многом благодаря руководству. С 2019 года главный балетмейстер Михайловского театра Михаил Мессер, а художественный руководитель балета — Начо Дуато. Под руководством Владимира Кехмана, они создают постановки, которые привлекают публику со всей страны.

Например, спектакль «Тщетная предосторожность» в Михайловском театре с Цискаридзе регулярно собирает полные залы. Это один из редких случаев, где можно увидеть на сцене Николая Цискаридзе, билеты в Михайловский на него разлетаются невероятно быстро.

Но всё же он здесь не главная звезда. Сейчас прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова. Многие критики говорят, что она в своей игре воплощает грацию и талант великих балетных традиций дореволюционной школы. Анжелина регулярно выступает в главных ролях, зрители часто оставляют крайне положительные отзывы о виртуозности её танца и эмоциональной глубине ролей.

Анжелина Воронцова, источник: Legion-Media

Билеты в Михайловский театр стоит покупать заранее. Это один из самых известных культурных мест Петербурга и России, яркие спектакли обычно раскупают сразу, поэтому лучше заранее следить за новостями театра.

Если сформулировать суть истории создания Михайловского театра кратко, то он начал путь как главная игрушка аристократов, вполне удачно пережил Революцию и Советскую эпоху, болезненно прошёл кризис, и сегодня восстанавливает былое величие. От эпохи великих князей до современности он всё также привлекает главных деятелей своего времени. Сегодня каждый может посмотреть на сцену, где танцевала Матильда Кшесинская и пел Фёдор Шаляпин. А всё началось с того, что император сказал построить на Площади Искусств театр, которого там никогда не должно было быть...