МХТ им. Чехова едет в Петербург с лучшими постановками

Артисты МХТ имени А. П. Чехова готовятся к большим гастролям в Санкт-Петербурге. С 23 марта по 8 апреля они сыграют восемь разных спектаклей: режиссерский дебют Константина Хабенского , экспериментальное «Чрево», литературный вечер и другие постановки.

В первый гастрольный день, 23 марта, пройдет литературно-музыкальным вечером «Истории любви», где бессмертные струны Ю. Башмета и утонченные аккорды Камерного ансамбля «Солисты Москвы» сольются с голосами артистов театра. На сцене БКЗ «Октябрьский» оживут любовные рассказы Чехова, Булгакова, Горького, Куприна и Вампилова.

30 и 31 марта зрителей ждет «Маскарад с закрытыми глазами» в режиссуре Петра Шерешевского. Пьеса Лермонтова и шницлеровская «Новелла о снах» сплетутся в современный разлом рефлексии о химии (или физике) любви. В полифонии эмоций зазвучат Игорь Верник, Маруся Фомина и многие другие.

В первый апрельский день будет громко: артисты покажут взрывную панк-комедию «Как вам это понравится?» под руководством Юрия Муравицкого. Эстетическое столкновение Шекспировой эпохи с анархическим духом панка вызывают смешанные чувства, близкие к катарсису.

2 и 3 апреля на новой сцене в Александринском сыграют «Жизель Ботаническую» по произведению Эдуарда Кочергина. В «комедии о горемычной жизни» кокотки послевоенного Ленинграда обретут новую судьбу.

4 и 5 апреля на исторической сцене Александринского театра зрители станут свидетелями одной из самых громких премьер сезона — режиссерского дебюта Константина Хабенского «Чайка».

На той же Новой сцене состоятся две камерные постановки: 4 апреля — «крестьянский мюзикл» «Чрево» А. Гончарова по рассказу Е. Замятина.

5 и 6 апреля подростков ждет погружение в эксперимент «Соня-9» С. Золотовицкого по рэп-комиксу А. Олейникова. В ролях — молодая волна МХТ.

7 и 8 апреля гастроли завершатся постановкой «Враки или Завещание барона Мюнхгаузена». В главной роли — Константин Хабенский. Эта пронзительная, сюрреалистическая и в то же время трогательная исповедь о последнем дне барона, который никогда не врал, обещает стать достойным финалом театрального марафона.