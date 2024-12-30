МХТ им. Чехова — от главного театра страны до банкротства и возрождения

МХТ имени А.П. Чехова — это один из самых знаменитых и значимых театров России. Можно назвать его самым известным театром нашей страны. Актёры МХТ им. Чехова всегда были элитой среди коллег, считалось, что именно в стенах театра обучали той самой настоящей системе Станиславского. Сегодня мы расскажем историю МХТ им. Чехова — как из частного театра он стал иконой для всех советских артистов

История появления театра

МХТ пока без имени Чехова был основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Они уже и до этого делали спектакли, но Станиславский, как театральный режиссёр и педагог, разработал уникальную систему актёрского мастерства, для которой нужен был полигон. Основные наблюдения для «системы Станиславского» автор делал как раз во время работы с артистами МХТ. Он стремился создать театр, где бы актёры точно и глубоко передавали внутреннюю правду своих персонажей, а спектакли были бы эмоционально насыщены и правдоподобны. МХТ не был первым в этой цели. Уже были театры Антуана и Брама, однако Станиславский был первым, кто создал стандарты актёрской игры. Поэтому при МХТ регулярно открывались студии МХТ, чьи артисты позже входили в труппу театра. МХТ произвёл фурор. Публика была в восторге от того, как натурально играла труппа. Как будто зрители смотрели не на актёров, а на реальных людей. К заслугам театра относится ещё одно достижение — благодаря им Антон Чехов состоялся как драматург. Его первая большая пьеса «Чайка» шла в Александринском театре — и это был полный провал. Труппа Александринки не поняла, как работать с этим материалом, но Чехов этого не понял — он думал, что дело в нём. И команда Станиславского еле уговорила Чехова дать «Чайке» второй шанс. В итоге актёры благодаря школе психологического театра смогли правильно поставить материал — и публика была в восторге. А Чехов продолжил писать.

После Революции МХТ стал главным театром СССР, стандартом, на который заставляли ровняться всех остальных коллег. Советское правительство очень много вложило в коллектив. Так он стал государственным, до этого МХТ целиком финансировался меценатами. Также при нём открылась школа-студия МХАТ, которая должна была воспитывать будущих артистов труппы театра. Правда, это уже было после смерти Станиславского, его дело продолжал идейный партнёр — Владимир Немирович-Данченко.

Но также коллектив столкнулся с цензурными проблемами. Слабые пропагандистские пьесы стали плохой школой для молодых актёров. Качество постановок сильно упало, часто они шли при полупустых залах. В итоге билеты в некогда великий МХТ продавались в нагрузку к билетам в цирк и дешевым опереттам.

Череда худруков после смерти Немировича-Данченко не смогла спасти ситуацию. И тогда в 1970 году в театр пригласили Олега Ефремова, который тогда уже создал театр «Современник». Он пришёл в полузабытый театр и начал поднимать его из пепла. Сначала пригласил великих артистов — Евгения Евстигнеева, Андрея Попова, Иннокентия Смоктуновского. Затем ввёл больше классических пьес. Казалось, МХТ заново воскресает. Но Ефремов запустил процесс, который в итоге разделит театр на две половины — его труппа слишком быстро росла. К 80-м она составляла уже 200 человек, хотя большая часть не играла ни одного спектакля. Они просто приходили раз в месяц за зарплатой. Это привело к недовольствам тех, кто годами сидел без работы, и в итоге Татьяна Доронина возглавила «восстание» невостребованных актёров. МХТ разделился на МХТ им. Чехова, где руководил Ефремов, и МХАТ им. Горького, где управляла Доронина.

Это стало ударом для Ефремова, поэтому в 90-е театр совсем упал в качестве спектаклей. В 2000 году его возглавил Олег Табаков, который взял курс на известность и хайп. В МХТ появились самые противоречивые режиссёры, обнажённые сцены, популярные тв-актёры. Тогда же в труппу вошёл Константин Хабенский, который сейчас худрук МХТ им. Чехова. В это же время Табаков зажёг звезды Константина Богомолова, Михаила Пореченкова, Михаила Трухина, Сергея Безрукова, Владимира Машкова и многих других. В репертуар театра МХТ имени А.П. Чехова вошли современные пьесы, например, Мартина Макдонаха. Коллектив снова стал главной труппой страны.

Предпремьерный показ спектакля «№13» режиссера В.Машкова в МХТ им. Чехова, 18 января 2014г. Игорь Верник, Сергей Угрюмов, Леонид Тимцуник, Паулина Андреева. Источник: Legion-Media.

После смерти Табакова роль художественного руководителя МХТ занял Сергей Женовач. При нём не случилось больших прорывов. Женовач не попал в нерв коллектива, это вызывало большие конфликты с артистами и режиссёрами. В итоге он ушёл по собственному желанию.

Сегодня МХТ имени Чехова возглавляет Константин Хабенский, который стремится обновить репертуар театра МХАТ им. Чехова, привлекая зрителей разного возраста и интересов. Например, он вернул часть спектаклей, которые снял Сергей Женовач, об этом мы писали подробнее в статье про карьеру Константина Хабенского, советуем прочитать.

Как худрук театра МХТ Чехова Хабенский недавно поставил «Чайку», очень важную для истории коллектива пьесу. Также он привлекает молодых режиссёров, как завещал Олег Табаков — хотя пока рано судить о его работе, ясно, что Хабенский продолжает традиции Олега Павловича...

Особенности и история здания театра

Первоначально театр располагался в здании на Тверской улице, но со временем потребность в более просторном и современном помещении привела к строительству нового театра. В 1902 году было открыто новое здание в Камергерском переулке, где театр продолжает свою работу по сей день. Это здание МХТ Чехова — символ его величия и культурного значения для всей страны. Здание театра сочетает элементы неоклассицизма и модерна, а его интерьер был разработан с учетом эстетических и функциональных требований того времени.

Музей МХТ им. Чехова

Музей при театре посвящен его истории, ярким событиям, великим актерам и режиссерам, а также знаменательным постановкам. Экспозиция музея охватывает многие годы работы театра, начиная с его основания и заканчивая современными достижениями. Здесь можно увидеть уникальные фотографии, костюмы, реквизит и другие вещи, имеющие отношение к жизни театра.

Школа-студия МХАТ и ее связь с театром

Школа-студия МХАТ им. Чехова, основанная еще в 1943 году, всегда была тесно связана с театром. Она продолжает готовить высококвалифицированных актеров, многие из которых становятся звездами российского театра и кино. МХАТ имени Чехова и школа-студия взаимодействуют друг с другом: студенты часто участвуют в спектаклях театра, а лучшие выпускники становятся частью его труппы МХАТ Чехова. Изучение актерского мастерства по системе Станиславского остается основным методом обучения в школе-студии.

Награды театра

МХТ Чехова за свою долгую историю неоднократно получал престижные награды, в частности, «Золотые маски». Театр отмечен рядом Государственных премий, такие как премия города Москвы в области театрального искусства, премия Художественного театра и других престижных сценических наград.

Традиция награждения знаками «Чайка»

Один из значимых обычаев Московского Художественного театра — это награждение знаком «Чайка». Обычай поощрения театральных работников медалями возник в начале XX века. В 1901 году Антон Чехов первоначально вручил награды «Чайка» актёрам, сыгравшим в его театральных работах «Чайка» и «Дядя Ваня». В 1908 году, по случаю десятилетней годовщины театра, был представлен специальный значок с изображениями Станиславского, Немировича-Данченко и мецената С.Т. Морозова. Эти жетоны присуждались людям, посвятившим театру свыше десяти лет. В 1923 году, к 25-летнему юбилею, был учреждён новый знак, который вручается актёрам за 15 лет преданности и остальным сотрудникам — за 25 лет. В 2001 году, при руководстве Олега Табакова, была введена система категорий наград: золотые, серебряные и бронзовые, чтобы различать уровни работы артистов.

Знаменитости в труппе МХТ им. Чехова

Сегодня в МХТ им. Чехова играют многие знаменитые актеры, например, Игорь Верник, Паулина Андреева, Андрей Бурковский, Юлия Снигирь. Право быть в труппе МХТ — статусная вещь. Поэтому здесь большое количество звёздных имён.

Предпремьерный спектакль театра МХТ им. Чехова «Свидетель обвинения», 25 июня 2012г. Рената Литвинова, Евгения Добровольская. Источник: Legion-Media

Что посмотреть в МХТ им. Чехова

Советуем базовую программу минимум:

«Чайка» — свежая премьера и режиссёрский дебют Константина Хабенского.

«Мастер и Маргарита» — классика театра, которая на сцене уже 13 лет.

«Карамазовы» — культовый спектакль Константина Богомолова, который в своё время вызвал большие споры из-за его морали.

«Не покидай свою планету» — моноспектакль Константина Хабенского по «Маленькому принцу» Экзюпери.

Кстати, у нас есть отдельная статья о карьере Антона Чехова, чей вклад в развитие театра в России невозможно переоценить, рекомендуем к прочтению!

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