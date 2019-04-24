Международный кинофорум «Десятая Муза в Санкт-Петербурге» пройдет с 1 по 5 мая

«Десятая Муза в Санкт-Петербурге» - уникальное событие в жизни северной столицы, ведь участникам предстоит всего за сутки создать настоящее короткометражное кино. Тема форума в 2019 году «Режиссура жизни». Молодые режиссеры, операторы, сценаристы и монтажеры будут рассуждать о человеке, его мотивах и поступках, о его целях и мечтах, а главное - о его пути. Кинофорум проводится уже 13 раз. И каждый год участникам удается создать хорошее, сильное и настоящее кино. В этом году киноархив форума пополнят ещё более 15 работ. Авторами станут молодые специалисты из Усть-Каменогорска (Казахстан), Минска (Беларусь), Ашхабада (Туркменистан), Казани, Уфы, Астрахани, Москвы, Пензы, Кирова и Санкт-Петербурга.

Участники кинофорума будут создавать не только короткометражное кино, но и социальную видеорекламу. Она сегодня приобретает всё большее распространение и вместе с этим растет уровень профессиональности и креативности работ. Социальная реклама среди медиа-творцов считается одним из самых сложных жанров. Ведь меньше чем за минуту автор должен рассказать целую историю, способную достучаться до человека и открыть ему, возможно, уже знакомую, но очень важную истину. Работы будут создаваться по 4 темам: антикорупция, защита животных, инклюзия и антинаркомания. Оценивать работы на III Международном кинофоруме «Десятая Муза в Санкт-Петербурге» будет профессиональное жюри. В состав экспертов вошли лучшие профессионалы медиапроизводства не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

В 2019 году жюри кинофорума станут: - Илья Ермолаев - учредитель и главный режиссер студии документального и коммерческого фильма Vi-ART, генеральный директор телерадиохолдинга АТВ (Красноярский край); - Алина Мазненкова – выпускница мастерской В.А.Грамматикова ВГИКа. В настоящий момент ведущая актриса «Московского Театрального Центра» под руководством А.Вилькина, киноактриса картин «Абхазская сказка» - Ирина Дуленина - идейный вдохновитель и координатор 10-ти Всероссийских кинофорумов «Десятая Муза в Пензе» и 3-х Всероссийских молодежных фестивалей научно-популярного фильма «KinnoFest». Открытие III Международного кинофорума «Десятая Муза в Санкт-Петербурге» состоится 1 мая в 12:00 в Парадном зале Каменноостровского дворца. А церемония закрытия, награждение победителей и показ работ пройдет 5 мая в 10:00. Адрес: Набережная реки Малой Невки 1А.