Международный кинофестиваль «Амбитус» пройдет с 13 по 16 февраля в Санкт-Петербурге

Большая часть выручки от взносов фестиваля пойдет на производство фильма «Сила Добра». Часть средств будет направлена на покрытие организационных расходов, часть — в благотворительные фонды помощи больным детям. В рамках фестиваля также пройдет ряд кинопоказов:

15 мая c 21:00 до 22:30

Показ короткометражных фильмов на нравственные темы: «Девочка и дерево желаний», режиссер Александра Лупашко (17 мин.) Эта сказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей. По дороге она встречает персонажей из сказочного мира, и, преодолевая все преграды, она находит путь к исполнению своего желания. «Олух», Режиссёр Елена Аврамова (19 мин.) Послушник Гриша готовится принять монашеский сан, однако монастырская братия считает его вредным и неуклюжим типом, от которого одни проблемы. Гриша получает послушание — отправиться на ближайшую трассу с ящиком для пожертвований. «Юшка», Режиссёр Лолита Наранович (19 мин.) Ваня рассказывает младшему брату историю из своего детства. Пытаясь раскрыть тайну блажного помощника кузнеца, Ваня становится случайным свидетелем его убийства. Вскоре все жители узнают о том, сколько добра принёс в мир этот незаметный человек. «Дом охотника», Режиссёр Андрей Егоров (23 мин.) Герой фильма (Охотник), потерявший 6 лет назад свою супругу, живёт в уединении вдали от цивилизации. Он обрывает все связи с внешним миром. Единственный его «компаньон» — собака (Марта), но и её Охотник держит от себя на расстоянии. Его жизнь – череда однообразных дней, состоящих из охоты, приготовления пищи и поиска волны на старом радиоприёмнике. Всё что осталось Охотнику – его воспоминания, правда и они не могут вернуть его существованию утерянный смысл. Но всё резко меняется одним холодным мартовским утром, когда Охотник, обнаружив пропажу своей собаки, бросается в погоню и ловит вора с поличным.

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