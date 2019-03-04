Международный фестиваль Нефильтрованного кино пройдет в Минске с15 по 17 марта
15-17 марта 2019 года основными площадками Международного фестиваля Нефильтрованного кино станут кинотеатр "Беларусь" Галерея современного искусства "Ў".
В Минске пройдет ежегодный международный фестиваль Нефильтрованного кино, конкурсная программа которого представлена лучшими игровыми, документальными, анимационными, экспериментальными фильмами и фильмами в формате виртуальной реальности.
В рамках фестиваля также запланированы образовательные мероприятия: лекции, творческие встречи, мастер-классы, которые проведут преподаватели из Пражской киношколы (Чехия) и факультета зрелищных искусств университета г.Лунд (Швеция).
РАСПИСАНИЕ
15 Марта (пятница) 19.00 — Открытие фестиваля | Галерея Ў | 19.30 — Секция Нефильтрованного кино | Галерея Ў | 23.00 — Afterparty | Галерея Ў | 16 Марта (суббота) 14.00 — Мастер-класс Карин Брек (Швеция) | Фиальта | пер.. Северный 13/10 17.00 — Конкурсная документальная программа | Кинотеатр «Беларусь» | 18.50 — Конкурсная экспериментальная программа | Кинотеатр «Беларусь» | 20.40 — Конкурсная программа игрового кино | Кинотеатр «Беларусь» | 17 Марта (воскресенье) 13.00 — Секция виртуальной реальности | Галерея Ў | 15.00 — Секция Нефильтрованного кино | Галерея Ў | 18.30 — Конкурсная национальная программа | Галерея Ў | 20.00 — Конкурсная программа анимации | Галерея Ў | 21.30 — Награждение победителей | Галерея Ў | 22.30 — Концерт | Галерея Ў |