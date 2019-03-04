Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Международный фестиваль Нефильтрованного кино пройдет в Минске с15 по 17 марта

Международный фестиваль Нефильтрованного кино пройдет в Минске с15 по 17 марта

4 марта 2019 12:20 Проверено редакцией
Международный фестиваль Нефильтрованного кино пройдет в Минске с15 по 17 марта

15-17 марта 2019 года основными площадками Международного фестиваля Нефильтрованного кино станут кинотеатр "Беларусь" Галерея современного       искусства "Ў".

В Минске пройдет ежегодный международный фестиваль Нефильтрованного кино, конкурсная программа которого представлена лучшими игровыми, документальными, анимационными, экспериментальными фильмами и фильмами в формате виртуальной реальности.

В рамках фестиваля также запланированы образовательные мероприятия: лекции, творческие встречи, мастер-классы, которые проведут преподаватели из Пражской киношколы (Чехия) и факультета зрелищных искусств университета г.Лунд (Швеция).

РАСПИСАНИЕ

15 Марта (пятница) 19.00 — Открытие фестиваля | Галерея Ў | 19.30 — Секция Нефильтрованного кино | Галерея Ў | 23.00 — Afterparty | Галерея Ў | 16 Марта (суббота) 14.00 — Мастер-класс Карин Брек (Швеция) | Фиальта | пер.. Северный 13/10 17.00 — Конкурсная документальная программа | Кинотеатр «Беларусь» | 18.50 — Конкурсная экспериментальная программа | Кинотеатр «Беларусь» | 20.40 — Конкурсная программа игрового кино | Кинотеатр «Беларусь» | 17 Марта (воскресенье) 13.00 — Секция виртуальной реальности | Галерея Ў | 15.00 — Секция Нефильтрованного кино | Галерея Ў | 18.30 — Конкурсная национальная программа | Галерея Ў | 20.00 — Конкурсная программа анимации | Галерея Ў | 21.30 — Награждение победителей | Галерея Ў | 22.30 — Концерт | Галерея Ў |

Подробности на сайте

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче
Не Москва и не Питер: россияне массово мечтают перебраться на ПМЖ в этот приграничный город
Самый летний тест уже здесь: 7 вопросов по «Три плюс два» — отвечаем, пока отпуск не закончился
Все 10 серий этого «шикарного» триллера от Скорсезе уже вышли — и число фанатов растет с каждым днем: «затягивает с первых минут»
Стоило появиться Устюгову — и рейтинг сериала Okko взлетел до космических 8,5: «Шедевр ААА-класса (на фоне прочих отечественных)»
«Ставлю оценку 5»: 3 свежих сериала 2026 года, которые можно включить сегодня и посмотреть до самого финала
Детям такое лучше не смотреть: в этой серии «Смешариков» спрятали отсылку к самому знаменитому хоррору Хичкока
«Человек-паук» с позором проиграл российской сказке в прокате: разница в сборах оказалась почти двукратной
Постапокалипсис, выживание и запертый дом: главная летняя новинка Netflix собрала все, что любят зрители, — и все равно разочаровала
Просим к столу – подали горячий тест: угадаете советский фильм по герою, жадно уплетающему вкусный обед?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше