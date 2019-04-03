Премьеры кинозала «Ленинград Центр» в апреле

Кинозал «Ленинград центра» подбирает компоненты для своего селективного репертуара, ставя в один ряд нестандартные киноленты, трансляции спектаклей и музейные шоу, а также сопровождает все яркими премьерами.

В апреле зрителям передоложат фильмы с участием Натали Портман, Киры Найтли, Мела Гибсона, Шона Пенна и Александра Скарсгарда. Из спектаклей стоит выделить прямую трансляцию постановки «Все о Еве» с Джиллиан Андерсон и два показа спектакля-сенсации Дэнни Боила с Джонни Ли Миллером и Бенедиктом Камбербэтчем и два показа фильма о Рудольфе Нурееве. Так же в апреле можно будет увидеть музейное шоу «Гоген: В поисках утраченного рая» с русским дубляжом и несколько отмеченных различными кинофестивалями фильмов, включая премьеру фильма «Синонимы» и «Парк развлечений».

Расписание:

9 апреля в 21.00 Vox Lux - Vox Lux - 2019 - США Русский дубляж

Встречайте в кинотеатре «Ленинград Центра» музыкальный триллер Vox Lux с Натали Портман и Джудом Лоу в главных ролях. Песни для фильма — номинанта на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля написала SIA, а исполнила сама Натали Портман. Мировая премьера Vox Lux также состоялась в Венеции — картина была участником основного конкурса кинофестиваля 2018 года.

Режиссёр: Брейди Корбет Актёры: Натали Портман, Джуд Лоу, Уиллем Дефо, Стейси Мартин, Раффи Кэссиди, Дженнифер Эль Жанр: драма, мюзикл Продолжительность: 117 мин Русский дубляж Возрастное ограничение: 18+

10 апреля в 20.00 Франкенштейн: Ли Миллер Английский язык Русские субтитры

Спектакль-сенсация с Джонни Ли Миллером и Бенедиктом Камбербэтчем на экране «Ленинград Центра»! Проект National Theatre Live Постановка Королевского Национального театра Летом 2012 года знаменитый британский кинорежиссер Дэнни Бойл («Трейнспоттинг», «Пляж», «Миллионер из трущоб») показал свое самое грандиозное зрелище – церемонию открытия Лондонской Олимпиады.За полтора года до этого, зимой 2011-го, он совершает переворот в театральной режиссуре своим невероятным «Франкенштейном». Задействовав в качестве автора сценической адаптации «Франкенштейна» драматурга Ника Дира, режиссер придумал гениальный ход – чередовать Камбербэтча и Ли Миллера на главных ролях Создания и Доктора.

Жанр: спектакль Продолжительность: 119 мин Язык: английский Субтитры: русские Возрастное ограничение: 16+

11 апреля в 21.00 TheatreHD: Все о Еве - National Theatre Live: All About Eve - 2019 - Великобритания Прямая трансляция Английский язык

Стареющая театральная дива, столкнувшаяся с юной амбициозной звёздочкой; двуличность, интриги, жестокость, царящие за кулисами роскошных подмостков и в тени сияющих софитов… Одним словом, знакомый сюжет о предательстве, старении и одиночестве, который, в отличие от знаменитого ироничного романа Моэма «Театр», в постановке ван Хове приобретает трагический надрыв, достойный пера Шекспира. Особенно в исполнении таких мощных актрис, как давно доказавшая свою состоятельность в любом амплуа Джиллиан Андерсон, и молодая, но уже умеющая удивлять Лили Джеймс. Постановка Sonia Friedman Productions и Fox Stage Productions на сцене театра Ноэла Кауарда

Жанр: спектакль Продолжительность: 120 мин Прямая трансляция Английский язык, английские субтитры Возрастное ограничение: 18+

16 апреля в 20.00 Франкенштейн: Камбербэтч - Frankenstein - 2011 - Великобритания Английский язык, русские субтитры

Спектакль-сенсация с Джонни Ли Миллером и Бенедиктом Камбербэтчем на экране «Ленинград Центра»! Проект National Theatre Live Постановка Королевского Национального театра Летом 2012 года знаменитый британский кинорежиссер Дэнни Бойл («Трейнспоттинг», «Пляж», «Миллионер из трущоб») показал свое самое грандиозное зрелище – церемонию открытия Лондонской Олимпиады.За полтора года до этого, зимой 2011-го, он совершает переворот в театральной режиссуре своим невероятным «Франкенштейном». Задействовав в качестве автора сценической адаптации «Франкенштейна» драматурга Ника Дира, режиссер придумал гениальный ход – чередовать Камбербэтча и Ли Миллера на главных ролях Создания и Доктора.

Жанр: спектакль Продолжительность: 119 мин Язык: английский Субтитры: русские Возрастное ограничение: 16+

21 апреля в 19.00 Синонимы - Synonymes / Synonyms - 2019 - Франция / Германия / Израиль Премьера Победитель Берлинского кинофестиваля-2019

В кинотеатре «Ленинград Центра» премьера фильма «Синонимы», победителя Берлинского кинофестиваля-2019. Это история о молодом израильтянине, который сбегает из родной страны во Францию в надежде стать настоящим французом. Герой отвергает все, что связывает его с Израилем, и в первую очередь – язык. Картина Надава Лапида, одного из самых талантливых режиссеров современного израильского кино, - предельно личное высказывание, вырастающее благодаря мастерству постановщика до универсальных масштабов. Это одновременно и размышление о том, что представляют собой Израиль и Франция, две близкие и дорогие сердцу режиссера страны, и выходящий за любые государственные границы портрет человека, который пытается заново создать себя в новых условиях.

Режиссёр: Надав Лапид В ролях: Том Мерсье, Кантен Дольмер, Луиз Шевильот, Урия Хаик, Оливье Лусто, Йехуда Альмагор, Гайя Фон Шварце Русский дубляж Жанр: драма Продолжительность: 123 мин Возрастное ограничение: 18+

22 апреля в 18.00 Коридор бессмертия - - 2018 - Россия Премьера

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

23 апреля в 20.00 Гоген: В поисках утраченного рая - Gauguin in Tahiti: Paradise Lost - 2019 - Италия Музейное шоу

В кинотеатре «Ленинград центра» захватывающее музейное шоу «Гоген: В поисках утраченного рая», посвященное уникальному живописцу Полю Гогену, чей неповторимый художественный стиль повлиял на ход развития западного искусства XX века. Зрители отправятся в чарующее путешествие на юг Тихого океана, где раскинулись легендарные острова Французской Полинезии. Именно здесь Поль Гоген написал самые известные произведения, вдохновившись экзотическими пейзажами и естественной красотой местных жителей. В этих местах он нашел свободную от пороков западной цивилизации культуру, которую отразил в своих картинах со всей страстью и непревзойденным мастерством.

Режиссёр: Клаудио Поли Русская озвучка Жанр: музейное шоу Продолжительность: 90 мин Возрастное ограничение: 16+

25 апреля и 6 мая в 20.00 Нуреев. Белый ворон - The White Crow - 2018 - Великобритания / Франция Русский дубляж

Картина, съемки которой проходили, в частности, в Санкт-Петербурге и Париже, рассказывает о биографии легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева – от его детских лет в Уфе и до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе. В основу сценария фильма легла книга Джулии Кавана «Рудольф Нуреев: Биография», главные роли исполнили Олег Ивенко, Адель Экзаркопулос, Рафаэль Персонас, Чулпан Хаматова, Сергей Полунин, Равшана Куркова. Сам Рэйф Файнс сыграл роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе (ныне – Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), Александра Ивановича Пушкина. Режиссёр: Рэйф Файнс В ролях: Рэйф Файнс, Луис Хофманн, Адель Экзаркопулос, Сергей Полунин Русский дубляж Жанр: биография, драма Продолжительность: 122 мин Возрастное ограничение: 16+

26 апреля в 20.00 Последствия - The Aftermath - 2019 - Великобритания / США Кира Найтли и Александр Скарсгард Русский дубляж

Действие фильма «Последствия» происходит в послевоенной Германии в 1946 году. Рейчел Морган (Кира Найтли) суровой зимой приезжает в разрушенный войной Гамбург к мужу Льюису (Джейсон Кларк), британскому полковнику, на которого возложено руководство восстановлением города. Но, едва обосновавшись в своем новом доме, Рэйчел узнает о неожиданном и шокировавшем ее решении Льюиса: в огромном особняке, кроме них, будут жить его прежние владельцы, овдовевший немец (Александр Скарсгард) и его неуравновешенная дочь. И в этой напряженной атмосфере вражды и горя накаляются страсти, назревает измена. Режиссёр: Джеймс Кент В ролях: Кира Найтли, Александр Скарсгард, Джейсон Кларк, Кейт Филлипс Русский дубляж Жанр: военный, драма, мелодрама Продолжительность: 109 мин Возрастное ограничение: 18+

30 апреля в 20.00 Игры разумов - The Professor and the Madman - 2018 - Ирландия Мэл Гибсон и Шон Пенн Русский дубляж

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора? Режиссёр: Фарад Сафиниа В ролях: Натали Дормер, Мэл Гибсон, Шон Пенн, Джереми Ирвин, Дженнифер Эль Русский дубляж Жанр: байопик, детектив, драма Продолжительность: 124 мин Возрастное ограничение: 16+

28 апреля в 17.00 Парк развлечений - Swoon - 2018 - Швеция Фильм закрытия кинофестиваля в Гётеборге (2019) Русский дубляж «Парк развлечений» - один из самых амбициозных проектов Швеции. Фильм вдохновлен реальной историей о двух конкурирующих парках развлечений – Тиволи и Лунапарке, решивших уничтожить конкурентов, в то время как дети враждующих кланов Нинни и Джон неожиданно влюбляются. В тени Второй мировой войны конфликт перерастает в волшебный и захватывающий рассказ о войне, предательстве и запретной любви.

Жанр: мелодрама Продолжительность: 104 мин Русский дубляж Возрастное ограничение: 16+

В кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть самые новые голливудские премьеры с присутствием режиссеров и критиков, шедевры отечественного кинематографа, работы иностранных мэтров, самые интересные и значимые фильмы - участников крупнейших кинофестивалей последних лет. Для знатоков и всех желающих приобщиться к мировому искусству кинотеатр «Ленинград Центра» проводит прямые трансляции популярных спектаклей из самых престижных европейских и американских театров.