MediaКит 2019 пройдет в киноконцертном зале Санкт-Петербургского Государственного института кино и телевидения

MediaКит – ежегодный конкурс рекламных роликов для генеральных партнеров – коммерческой и некоммерческой организаций. В этом году конкурс проводится уже в 10-ый раз и имеет богатый опыт сотрудничества с различными крупными компаниями. Компетентное жюри выберет 3 победителя в каждой из номинаций конкурса. Победителей в номинации «Коммерческая реклама» ждёт призовой фонд в размере 45 тысяч рублей, а победители в номинации «Социальная реклама» получат ценные призы. Стать участником конкурса может любой студент и учащийся 10-11 классов, независимо от города проживания. Участие возможно как индивидуальное, так и командами в количестве до 5 человек. Необходимо подать заявку на участие, снять рекламный ролик согласно требованиям генерального партнёра, а затем прийти на финал конкурса. Для иногородних участников предусмотрено заочное участие.