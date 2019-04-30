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MediaКит 2019 пройдет в киноконцертном зале Санкт-Петербургского Государственного института кино и телевидения

30 апреля 2019 15:29 Проверено редакцией
MediaКит 2019 пройдет в киноконцертном зале Санкт-Петербургского Государственного института кино и телевидения

23 мая 2019 года в киноконцертном зале Санкт-Петербургского Государственного института кино и телевидения пройдет финал Юбилейного Всероссийского конкурса рекламных роликов MediaКит 2019

MediaКит – ежегодный конкурс рекламных роликов для генеральных партнеров – коммерческой и некоммерческой организаций. В этом году конкурс проводится уже в 10-ый раз и имеет богатый опыт сотрудничества с различными крупными компаниями. Компетентное жюри выберет 3 победителя в каждой из номинаций конкурса. Победителей в номинации «Коммерческая реклама» ждёт призовой фонд в размере 45 тысяч рублей, а победители в номинации «Социальная реклама» получат ценные призы. Стать участником конкурса может любой студент и учащийся 10-11 классов, независимо от города проживания. Участие возможно как индивидуальное, так и командами в количестве до 5 человек. Необходимо подать заявку на участие, снять рекламный ролик согласно требованиям генерального партнёра, а затем прийти на финал конкурса. Для иногородних участников предусмотрено заочное участие.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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