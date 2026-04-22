Майский фестиваль вкуса и музыки: St. Petersburg Craft Event объявил программу

16 мая в Санкт-Петербурге состоится фестиваль St. Petersburg Craft Event - масштабное городское событие, объединяющее гастрономию, музыку, локальные бренды и творческих предпринимателей. Площадкой фестиваля вновь станет культурный квартал «Брусницын» - общественное пространство на берегу Финского залива.

Организаторы позиционируют проект как территорию для тех, кто любит открывать новые вкусы и охотится за впечатлениями. В 2026 году фестиваль пройдет в формате одного насыщенного дня. Рассказываем, почему этот фестиваль - отличный вариант для майского выходного дня. Билеты уже в продаже.

Музыкальная программа: от ироничного инди-попа до афро-кубинских ритмов

Одним из центральных направлений фестиваля станет сцена Craft Music. В лайнапе заявлены ироничный дуэт «Людмил Огурченко», Вася Васин со специальной программой песен Майка Науменко и The Beatles, коллектив «Пузо и виртуозы Ленинграда», а также группа АФРОК, соединяющая в своем звучании кубинские ритмы, рок, джаз и африканский транс. Музыкальная программа задумана как жанровый калейдоскоп: от танцевального драйва до ностальгического рок-н-ролла и экзотического мирового саунда.

Крафтовые напитки и гастрономия

Зона, которая привлекает многих - секция Craft Drinks. Гостям предложат самые необычные напитки от разных производителей. На фуд-корте будут представлены блюда на любой вкус: авторские бургеры, фермерские продукты и ремесленные деликатесы. Посетители смогут познакомиться с локальными производителями сыров, мясных и рыбных закусок, морепродуктов, меда и других specialty-продуктов.

Отдельной частью программы станет тематическая зона «Корюшка-Арт», посвященная главному гастрономическому символу Петербурга. Гости смогут принять участие в мастер-классах и создать собственную художественную версию корюшки. Все работы затем войдут в специальную экспозицию в виде гигантской рыболовной сети на набережной «Брусницына».

Маркет локальных брендов и развлечения для любого возраста

Фестиваль делает ставку не только на развлечения, но и на поддержку малого бизнеса, локального производства и независимого творчества. В пространстве Craft Bazaar соберутся дизайнеры, мастера ручной работы и независимые бренды. Они представят одежду, аксессуары, предметы интерьера, сувениры и уникальные вещи, созданные небольшими командами и частными мастерскими.

Развлекательный блок фестиваля объединит интерактивные форматы: конкурсы, игры, традиционные квизы и активности от партнеров. Это делает событие привлекательным как для компаний друзей, так и для семейной аудитории.

St. Petersburg Craft Event постепенно превращается в один из узнаваемых майских фестивалей Петербурга - с акцентом на современную городскую культуру, музыку и независимые бренды. Это формат, в котором гастрономия, маркет, сцена и общение существуют не отдельно, а как единое городское переживание.