Мастерская времени: как театр Петра Фоменко стал одной из главных сцен столицы

«Мастерская Петра Фоменко» превратилась из кочующей труппы в одну из самых узнаваемых театральных школ современной России. Как им это удалось — в новом материале Киноафиши.

«Мастерская Петра Фоменко» — это многообразие граней театрального искусства: начиная от драматургической палитры репертуара и характерных выразительных особенностей воплощения, заканчивая труппой артистов, чья энергетика создаёт ни на что не похожую атмосферу.

Сегодня здание театра украшает набережную Тараса Шевченко, с эффектным видом на полноводную Москву-реку и оживлённый Киевский вокзал, но так было не всегда.

История становления «Мастерской П. Н. Фоменко» и судьба здания театра

Рождение театра произошло, когда в 1988 Пётр Фоменко — уже признанный мэтр режиссуры — почувствовал, что готов к созданию собственной экспериментальной площадки, где ничто и никто не будет его ограничивать. Вокруг него постепенно сформировался ближний круг — ученики и единомышленники, имеющие схожие творческие взгляды.

Своего “приюта” у мастерской в начале пути не было — несколько лет коллектив скитался по временным подмосткам. Первое собственное пристанище появилось в 1997 году: по постановлению Правительства Москвы, театр получил здание, бывшего кинотеатра «Киев» на Кутузовском. В 2000 году было красивое торжественное открытие театра после ремонта и реконструкции. Однако двух тесных залов быстро растущим амбициям молодой труппы было недостаточно. И вновь на уровне столичного правительства решили — театру нужен дом, соответствующий габаритам и техническим требованиям современного театра.

Так началась большая и продолжительная работа — архитектурное бюро Сергея Гнедовского «ПНКБ» вместе с творческим коллективом «Мастерской» представила чертежи, не имеющие аналогов. Проект-шедевр был удостоен награды из мира архитектуры — «Золотое сечение». От момента разработки плана до открытия кулис прошло четыре года, и вот, в 2008 коллектив торжественно переехал в свой новый дом на той самой набережной Т. Шевченко, где он обитает и сейчас. Это удивительный объект архитектуры — на его крыше раскинут зелёный газон и растут цветы. Внешние стены украшает натуральный камень и сталь. За тем, как будет выглядеть театр внутри следил сам Пётр Фоменко. Для него был важен комфорт гостей театра — в прежнем доме было мало мест для зрителей, потому билеты всегда были распроданы на полгода вперёд — в новом здании два зала: в одном 450 кресел, в другом 150. Оба зала имеют передовое оснащение, прекрасную акустику и световое оформление. Сцены трансформируются под любые задачи режиссёров, а из малого зала можно увидеть панораму Москва-сити, если раздвинуть специальные щиты — город, в прямом смысле, может стать частью истории.

О стилевых особенностях и сценическом почерке артистов «Мастерской П. Фоменко»

Труппа этого театра заявила о себе ещё до официального становления под брендом «Мастерской П. Фоменко». Когда команда только формировалась в стенах студенческой аудитории ГИТИСа, уже на раннем этапе успели прославиться на театральной арене. Так, постановка «Владимир III степени», поставленная Сергеем Женовачем по мотивам произведений Гоголя, заслужила высшую награду международного фестиваля «Подиум-91». Ещё одним триумфом была награда за спектакль «Волки и овцы» на международном форуме «Контакт» в Польше. Режиссёром спектакля был сам П. Фоменко, а эта постановка до сих пор собирает полные залы. Студенты выпуска 93-го, прошедшие творческую закалку под руководством Фоменко, сформировали основу молодой труппы, а после каждый год к ним присоединились другие воспитанники мастера.

Одной из особенностей театра «Мастерская Петра Фоменко» стало стремление соединять разнополюсные художественные векторы — нетленную классику и дерзкую современность, привносить свежие, порой неожиданно интерпретированные смысловые акценты в хорошо знакомые пьесы, достигая ранее неочевидных эмоциональных глубин.

Эстетическая свобода театра проявляется в отказе от строгих канонов жанра. На сцене обретает жизнь широчайший спектр выразительных форм — от строгой, почти академичной трактовки до эпатажно смелых, неформальных прочтений, от утончённого психологизма до нарочито грубоватого фарса. Каждый спектакль стоит на трёх китах — вдумчивом текстовом анализе, раскрепощённой актёрской природе и свободной импровизационной энергии. В отзывах зрителей и критиков отмечают важные особенности постановок «Мастерской П. Фоменко» — филигранная проработка мельчайших деталей, безупречная музыкальность, острое чувство ритма и темпа, глубокое погружение в атмосферное пространство спектакля, а также тончайшая работа с пластикой актёров.

Центральное место в репертуарной политике театра по-прежнему занимает классическая русская драматургия: Чехов и Пушкин, Булгаков и Гоголь многократно появляются в афишах «Мастерской», обретая новое сценическое прочтение. Однако коллектив не замыкается в пределах отечественной классики, нередко обращаясь к текстам иностранных драматургов, произведениям авторов ХХ и XXI столетий, а также живой и актуальной современной литературе, открывая пространство диалога между эпохами, культурами и взглядами. Всё это создаёт эффект живого театрального организма, способного дышать и меняться в каждом спектакле.

Коллекция спектаклей «Мастерской Петра Фоменко»

К числу спектаклей-драгоценностей, безусловно, принадлежат те постановки, что вышли из-под режиссёрской руки основателя театра. Среди них уже упомянутые «Волки и овцы» (1992), неожиданное прочтение Льва Толстого, включая трепетно выстроенное «Семейное счастье» (2000). Однако и иные режиссёры, работающие над постановками на сцене «Мастерской», смогли покорить привередливую и насмотренную публику театра. Полные залы собирают, например, «Дом, где разбиваются сердца» (2005), «Самое важное» (2006), «Улисс» (2009).

Сегодня в афише театра около пятидесяти постановок: какие-то убирают в архив, чтобы показать новые эксперименты, а бывает и так, что спектакли возвращают в репертуар, как классику и пример, на который стоит равняться.

Впрочем, как это неизбежно бывает в живом театре, звучат и ноты критики: нередко зрители замечали, что в отдельных постановках «Мастерской Петра Фоменко» не слышно было голосов, слова тонули в шёпоте, а молодые и неопытные артисты поворачивались к залу спиной. Однако без критики не было бы и стремления расти, потому в театре рады любым отзывам.

Влияние Петра Фоменко на театральную культуру

Фигура Петра Наумовича Фоменко по праву занимает исключительное место в панораме культурного развития отечественного театра. Он родился в 1932. Стремительно забрался на верхние ступени театрального подиума: он окончил МХАТ, сразу же плодотворно трудился на сценах различных театров страны, не боялся идти в новое и пробовать, пробовать, пробовать.

Он быстро обрёл и славу учителя, воспитав не просто отдельные яркие личности, но целую плеяду артистов, отличающихся живой индивидуальностью и тончайшей сценической пластикой. Его режиссёрский метод неизменно отличался филигранной выверенностью в проработке каждого сценического характера, почти ювелирным вниманием к мелочам, а также способностью творить на сцене особую эмоциональную среду.

Для своих подопечных он выступал не в сухой роли формального наставника, но в образе вдохновителя, харизматического лидера, который не только обучал ремеслу, но объединял вокруг себя сообщество единомышленников, стремящихся к искренней творческой одержимости.

Театр не стоит на месте: как развивается «Мастерская П. Фоменко»

Театр родился в стенах ВУЗа. Естественным и вполне закономерным продолжением его жизни стало появление в 2007 первой стажёрской группы, сформированной уже под крышей театра. На протяжении трёх лет молодые актёры и режиссёры постигали премудрости сценического мастерства и имели редкую возможность ошибаться, чтобы в творческих поисках выстраивать собственный художественный почерк. Не единожды работы, созданные в рамках лабораторий, были включены в основную афишу «Мастерской». Спустя три года была открыта следующая стажёрская группа, почти все выпускники которой вошли в труппу театра. Так лаборатория стала постоянным источником обновления и трансформации актёрского состава.

Актёрские курсы, мастерские, циклы лекций, тренинги и вдохновляющие творческие семинары для режиссёров — важная часть жизни «Мастерской». С течением времени театр не только сохраняет собственные традиции, но и активно осваивает новые форматы культурного диалога. Так, начиная с 2016, там открыт уникальный цикл образовательных программ для юных зрителей «Путешествие в театральную историю» — курс лекций, который разработала театровед и неутомимый исследователь сценического искусства Анастасия Сергеева.

Больше, чем театр: многообразие жизни «Мастерской Петра Фоменко» за пределами сцены

Жизнь «Мастерской П. Фоменко» — это не только череда премьер. Наряду с постоянным художественным поиском на сцене, «Мастерская» ведёт интенсивную педагогическую работу. Непрерывность преемственности, сохранение и трансляция сценических традиций от одного поколения к другому — важнейшие постулаты, заложенные в фундамент этой театральной школы.

В сезоне 2016-2017 в театре появились регулярные киноклубы, поэтические вечера и открытые лектории, превращающие театр в универсальное культурное пространство, где пересекаются самые разные виды искусства.

Музыкальная составляющая занимает особое место в жизни «Мастерской». На сцену театра поднимаются всемирно известны музыканты: среди них французский пианист-виртуоз Люка Дебарг и, например, скрипач Никита Борисоглебский. Из сезона к сезону здесь раскрываются новые музыкальные имена. Да и артисты «Мастерской» не раз организовывали вечера музыки.

Изобразительное искусство, фотоснимки, глиняные изваяния — всему этому тоже есть место в театре. Выставки устраивают в фойе «Мастерской».

«Мастерская Петра Фоменко» — не просто театр с блистательной афишей и безупречными постановками. Это — целая эпоха в отечественной культуре, пространственный и духовный центр, в котором не только рождаются спектакли, но сохраняются традиции, культивируется собственная школа сценического мышления, воспитывается новое поколение мастеров.

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