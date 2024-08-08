Машков смотрит в сторону Крыма

Регион может стать регулярным местом проведения фестиваля. По его словам, Севастополь вполне может стать всероссийским центром не только для Золотой маски, но и для других театральных событий.

Для понимания культурного контекста, в котором работают современные деятели искусства, полезно ознакомиться с историей Золотой маски, лауреатами и победителями этой престижной театральной премии, которая отражает ключевые достижения в театре.

Другим основанием для переноса премии стало строительство культурно-образовательного кластера, в который войдут музеи, оперный и балетный театр и хореографический центр. Это также позволит привозить в Севастополь главные театральные спектакли, потому что коллективам будет комфортно играть на современных сценах.