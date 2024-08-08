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Киноафиша События Машков смотрит в сторону Крыма

Машков смотрит в сторону Крыма

8 августа 2024 11:45 Проверено редакцией
Машков смотрит в сторону Крыма

Актёр и председатель СТД Владимир Машков рассмотрит идею переноса премии Золотая Маска в Севастополь.

Регион может стать регулярным местом проведения фестиваля. По его словам, Севастополь вполне может стать всероссийским центром не только для Золотой маски, но и для других театральных событий.

Для понимания культурного контекста, в котором работают современные деятели искусства, полезно ознакомиться с историей Золотой маски, лауреатами и победителями этой престижной театральной премии, которая отражает ключевые достижения в театре.

Другим основанием для переноса премии стало строительство культурно-образовательного кластера, в который войдут музеи, оперный и балетный театр и хореографический центр. Это также позволит привозить в Севастополь главные театральные спектакли, потому что коллективам будет комфортно играть на современных сценах.

Илья Голубев
Илья Голубев
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