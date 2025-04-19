Машина времени или путешествие в Коломенское: почему стоит посетить музей-заповедник юге Москвы

Музей-заповедник «Коломенское» — это не просто музей под открытым небом, а кусочек древней Руси. Здесь деревянные терема, старинные храмы, а огромные дубы перешептываются о прошлом. Прогулка по этим местам — не экскурсия, а путешествие во времени. Рассказываем, как добраться на метро и что посмотреть.

Коломенское: как резиденция царей превратилась в музей-заповедник

Археологи докопались до прошлого и выяснили, что в месте, которое мы сегодня зовем Коломенским, люди селились еще в каменном веке. Сильно позже эту территории заселили жители Коломны, после того, как их родной город сожгли воины хана Батыя.

Спустя столетие великий князь Владимирский Иван Калита завещал эти земли своим наследникам, после чего село стало популярным местом у правителей страны и их приближенных. Цари и князья облагораживали территорию, строили храмы, приглашали лучших архитекторов, устраивали праздники и отдыхали от важных государственных дел.

Современный облик Коломенское начинает обретать в XVII веке. В это время на престоле восседал Михаил Федорович Романов. Именно при нем был построен храм Казанской Богоматери. После — царствовал Алексей Михайлович. Вместе с отцом с раннего детства он бывал в Коломенском и любил это место всей душой. По его указу возвели деревянный дворец и почти триста палат, которые связали переходами. Детальнее о нем расскажем чуть позже.

Последующие правители и правительницы тоже любили эту летнюю резиденцию. Ко времени Петра I здание стало разрушаться, и государь приказал — подвести новый фундамент. Очень уж дорого это место было для царской семьи.

Все годы, пока формировались облик и инфраструктура Коломенского, территорию засаживали самыми разными деревьями и кустарниками: яблони и груши, малина и смородина, кедры и пихты, и, конечно, знаменитые дубовые рощи. До наших дней не все сады сохранились, но в период цветения здесь все еще можно бесконечно любоваться белоснежными макушками деревьев, скрываясь в тени от припекающего солнца.

Однако Петр I не питал такой любви к месту, как его предшественники. Взгляд государя был направлен к другим землям и в море. При нем значение места померкло, здания ветшали, разрушались. Полюбилось Коломенское Екатерине II. Особенно часто она приезжала в теплое время года, наблюдала за цветением. По ее пожеланию на территории появился аптекарский огород, пруды и были засажены кедровая роща и плодовые сады.

Удивительно, но до конца XX столетия на территории Коломенского жили люди, пращуры которых служили при дворе Алексея Михайловича. Позже их переселили в другие районы Москвы. В XX веке знаменитый архитектор и реставратор зодчества Петр Барановский добился основания в селе музея народного творчества, стал его первым директором, основал школу реставраторов. Барановский изучал старые чертежи и стремился перенести в Коломенское важные объекты деревянной архитектуры из разных городов. Под его руководством реставраторы снимали наслоения истории, возвращая первозданный облик зданиям и местности.

Музеем-заповедником Коломенское становится в 1971 году.

Как добраться в музей-заповедник Коломенское

Существует несколько маршрутов к этой точке исторического притяжения. Выбирайте самый удобный для вас.

До музея-заповедника Коломенское можно доехать на метро:

Зеленая ветка

Станция «Коломенская». Выйдя из подземки, вы окажетесь у двух врат: одни на улице Андропова, другие — со стороны Новинок. Станция «Каширская». чуть дальше, но не менее атмосферно. От нее — до входа всего 10–15 минут прогулки.

Обе эти станции ведут к одной точке, но каждый маршрут раскрывает Коломенское с новой стороны.

Большая кольцевая линия

Станция «Кленовый бульвар». С 2024 года в Коломенском идет большое благоустройство территории и вход к памятникам деревянного зодчества со стороны этой станции закрыт. Придется прогуляться чуть дольше вдоль забора, чтобы дойти до открытых ворот.

В Коломенское ходят автобусы. Если же вы предпочитаете движение по поверхности, выберите этот маршрут.

Самые удобные остановки общественного транспорта:

«Улица Новинки» — автобусы №824, М19, С811, С856

«Проспект Андропова» — №899, е80, М19, Н13, С820, С951

«Метро Каширская» — №770, 897, М83, С823

И, конечно, в Коломенское можно доехать на собственном автомобиле. Из центра столицы путь займет 40–50 минут — если пробки позволят. Маршрут: Варшавское шоссе → Каширское шоссе → Коломенский проезд → проспект Андропова, 39.

Ради чего стоит ехать в музей-заповедник Коломенское

Сегодня на территории музея-заповедника «Коломенское» собраны уникальные объекты разных эпох, редкие книги, посуда, вещи царской семьи, детали разрушенных древних храмов и многие другие молчаливые свидетели прошлого.

Дворец царя Алексея Михайловича | архитектурный памятник

Строительство дворца началось в 66-ом году семнадцатого века. Сразу же его прозвали восьмым чудом света.

Почти век это уникальное сооружение удивляло и восхищало каждого, кто его видел: множество окон; резные наличники, созданные лучшими резчиками своего времени; поблескивающие на солнце флюгеры; удивительные крыши самых разных форм. Настоящий сказочный терем!

Из-за обветшалости здание разобрали в период правления Екатерины II.

Благодаря сохранившимся чертежам дворца, удалось воссоздать его точную копию. Над реконструкцией трудились больше двухсот мастеров-ремесленников: золотошвеи, керамисты, столяры и другие. Работы длились три года. Строительство завершили в 2010 году.

Хлебный и Кормовой дворы | архитектурный памятник

Бывают кухни, в которых готовят пищу. А бывают — такие, где готовят историю. Не в смысле метафоры, а буквально: замешивают власть, запекают порядок, выдерживают амбиции в ледяных погребах. Именно такой была обширная кулинарная территория царского Коломенского — Хлебный и Кормовой дворы, гастрономическое сердце империи XVII века.

В подвале — ледник. Не просто погреб, а царский холодильник. Весной глыбы льда вырезали из Москвы-реки и забивали ими подземелья. Здесь выращивали травы, но не для еды — они служили защитой от запахов быта: душистые мята и базилик обманывали обоняние.

Все эти каменные апартаменты вкуса родились одновременно с деревянным дворцом Алексея Михайловича.

В 1815 году большую часть палат разобрали — камень за камнем. Кирпичи, к слову, не пропали: из них сложили новые стены, уже возле Спасских ворот.

На рубеже XX и XXI веков начались раскопки. Итог — более 400 артефактов царского быта и восстановление точных границ.

Домик Петра Первого | архитектурный памятник

У Петра Барановского получилось отыскать домик Петра I, который был построен в 1702 году неподалеку от Архангельска.

Небольшой домик из сруба, построенный на болотистом берегу острова Маркова, пережил наводнение, “атаку” льдинами и пожар.

Император прожил в нем пару месяцев, ожидая повторной осады шведами и уехал, когда ее не случилось. Его старались сохранить всеми силами, благодаря тому, что в нем когда-то, пусть и совсем недолго, но жил великий государь.

После нескольких нападений от сил природы, сруб разобрали и перевезли в Архангельск, откуда его доставили в Коломенское, превратив в единственный в Москве мемориальный музей Петру I.

Сейчас здание реставрируют, но можно посмотреть онлайн-экскурсию по домику.

Церковь Вознесения Господня | архитектурный памятник

Стоит она — величавая и будто парит. Эта церковь не просто памятник, но настоящий архитектурный перелом.

62 метра высоты — внушительная цифра даже по меркам современности, а в XVI веке она была самым высоким зданием в государстве и оставалась таковым до 1600 года.

Заложили церковь в честь рождения Ивана IV, который, став взрослым, получил “звание” Грозного. К 1532 году храм был освящен.

Церковь Вознесения — это уникальное сочетание стилей, когда русской и европейской архитектуры. Шатровый силуэт, словно пламя, застывшее в камне. В архитектуре угадываются кокошники, гульбища, ширинки — всё это привычно и понятно для русского зодчества. Но рядом — вимперги, пилястры, итальянские отблески — и всё это удивительно гармонично.

А под храмом — подклеть. Заглянув в его узкие окна, можно понять, насколько массивно тело храма, насколько плотно оно прижато к своей скале — искусственной, кстати, известняковой. Именно она делает храм не только символически, но и буквально приподнятым над землёй.

В 1994 году храм был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Присвоение этого титула говорит само за себя.

Храм закрыт на реставрацию — попасть внутрь не получится, но даже поглядеть на него снаружи — повод приехать в Коломенское.

Церковь Вознесения Господня, источник: Pexels

Церковь Казанской иконы Божией Матери | архитектурный памятник

В 1630-х, когда Москва, едва оправившись от польского натиска, вновь почувствовала вкус свободы, по велению Михаила Романова возвели деревянную церковь.

В 1648 году, в день Казанской иконы Божией Матери, родился царевич Дмитрий. В честь наследника престола было решено устроить “перестройку” — снести храм деревянный и на его месте построить каменный.

В недрах здания, некогда хранилась казна. А выше — молитвенная тишина. Кстати, храм был домовым — никаких прихожан, а только царь и его приближенные. Крытый переход соединял храм с дворцом, чтобы непогода не омрачала путь государя к молитве.

Здесь же, в тени сводов и иконостасов, можно встретить то, что кажется невозможным в православной архитектуре — деревянную скульптуру Христа, что не принято в религиозной традиции. А еще — икона Божией Матери «Державная», найденная, как гласит предание, в подклете соседнего храма — Вознесенского.

Век XVIII с его светской логикой забрал у церкви статус царской — дворец перенесли, а храм остался, стал приходским. В XX веке — стал бомбоубежищем.

Сегодня Казанская церковь открыта. У храма есть собственный сайт, где можно увидеть детали внутреннего убранства и узнать, когда будет ближайшее богослужение.

Проездная башня Николо-Корельского монастыря | архитектурный памятник

Это уникальный объект — единственная деревянная башня из ансамбля Николо-Карельского монастыря, дожившая до XXI столетия.

Ее, как и домик Петра I, перевезли из устья Северной Двины, где когда-то был главный порт страны. Летописцы, фиксирующие время, упомянули эти сооружения еще в начале XV века. Тогда в монастыре побывали послы из Англии.

В XVII столетии деревянные постройки заменяли каменными — это было надежнее и безопаснее. Первый раз башню собрали в Коломенском в 1933 году, а уже в 2007 перенесли на то место, где она располагается сейчас.

Вековые дубы | памятник природы

Есть в Коломенском объекты, которые не нуждаются в реставрации, но забота и уход им не помешает. Это памятники природы.

Одна из таких достопримечательностей — реликтовая дубрава. Их возраст варьируется от четырех до шести столетий, и по нынешним меркам они древнее большинства зданий. Они — старейшины Москвы, которые видели больше, чем нам рассказывают летописи.

По этим тропам, под раскидистыми ветвями, неспешно прогуливался Алексей Михайлович. Здесь будущий преобразователь России — еще просто мальчик Петр — постигал грамоту. Говорят, его учитель Никита Зотов выбирал дубраву не случайно: шелест деревьев помогает памяти лучше, чем эхо дворца.

И это далеко не все достопримечательности московского музея-заповедника Коломенское

Перечислять объекты, которые можно увидеть на территории Коломенского можно практически бесконечно.

Коломенское — это не музей в привычном смысле. Это ожившая история, с ее тайнами, легендами и скрипами деревянных половиц под ногами тех, кто ступал по ним задолго до нас.

Коломенское не ограничивается строгими экскурсиями и траурными табличками. Здесь можно:

попасть на фестиваль скульптур из песка или увидеть, как под куполами 17 века снуют дети, прыгая через скакалку на исторических праздниках.

поселиться в гостинице и почувствовать себя царской особой или послом от другого государства

заказать экскурсию и узнать множество интересных деталей из прошлого

устроить фотосессию в старинных платьях и косоворотках

покататься на лошадях, купить сувениры и побывать на мастер-классе в кузнице и попробовать блюда из царского меню.

Выставки работают со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00. Прогуливаться по территории можно до 22:00. каждый день.

Если вдруг окажетесь в Москве и вас начнет одолевать ощущение, что между гранитом Тверской и сталинскими высотками теряется душа города, — сверните в сторону от центральной суеты. Отправляйтесь в «Коломенское», где на высоком берегу Москвы-реки, раскинулся музей-заповедник — это не просто архитектурный ансамбль, а настоящая машина времени.