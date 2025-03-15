Март в Петербурге с «лекторий’порт»: встречи, кино и музыка

Если весной вам хочется выбраться из одеяльного кокона и социализироваться — отправляйтесь на «лекторий’порт». В марте там звучит музыка.

На территории Севкабель Порта продолжает жить культурно-образовательный проект «лекторий’порт», который каждый сезон меняет свою программу.

В весеннем распиании много интересного, но общий вектор остается «Около спонтанности» — цикл интерактивных творческих встреч создан для глубокого погружения в многогранный мир музыкальной экспрессии через призму теоретического осмысления и практического опыта.

В рамках мероприятий состоятся выступления именитых исполнителей, мастеров импровизации и профессионалов в области звукового продюсирования.

Вход на эти события свободный, однако необходима предварительная регистрация. Идейный вдохновитель и куратор серии — музыкант, издатель, а также художественный руководитель международного экспериментального проекта «Невидимый оркестр Санкт-Петербурга» Георгий Аверин.

В субботу, 15 марта, «SKAЗКА 001» с виртуозным гитаристом культовой группы «Аквариум» Алексеем Зубаревым. Музыкант, который кроме участия в группы известен и тем, что написал множество саундтреков к фильмам, сыграет концерт и расскажет о своем взгляде на импровизацию.

К концу месяца, 27 марта, композитор Денис Кириллов погрузит в «исторический аспект…», расскажет о роли и значимости умения импровизировать для творчества.

29 марта можно будет перезагрузиться на медитативном музыкально-лекционном вечере «Акустическая атмосфера: зачем и каким образом погружаться в эмбиент». Экспертами вечера станут музыканты, композиторы и психолог.

Кроме того, в программе «лекторий’порт» уникальные воркшопы и кинопоказы. Подробности на сайте.