В Макао, во время национальных праздников, впервые выступил Мариинский театр с постановкой оперы Джакомо Пуччини «Тоска».

Это выступление стало значительным событием для местной аудитории, тем более что в постановке участвовали местные коллективы — оркестр и молодежный хор. Действие оперы перенесено в 1930-е годы, что позволило сделать её сюжет более близким и понятным для современного зрителя.

Главную партию исполнил Нажмиддин Мавлянов, который отметил, что музыка оперы способна объединить людей разных культур и вызвать глубокие эмоции. Зрители в Макао приняли спектакль с энтузиазмом, а местные издания уже опубликовали положительные рецензии. Гастроли Мариинского театра в Китае продолжатся, включая балеты и концерты под управлением Валерия Гергиева, которые завершатся в конце октября.