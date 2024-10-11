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Киноафиша События Мариинка покорила Китай

Мариинка покорила Китай

11 октября 2024 06:00 Проверено редакцией
Мариинка покорила Китай

В Макао, во время национальных праздников, впервые выступил Мариинский театр с постановкой оперы Джакомо Пуччини «Тоска».

Это выступление стало значительным событием для местной аудитории, тем более что в постановке участвовали местные коллективы — оркестр и молодежный хор. Действие оперы перенесено в 1930-е годы, что позволило сделать её сюжет более близким и понятным для современного зрителя.

Главную партию исполнил Нажмиддин Мавлянов, который отметил, что музыка оперы способна объединить людей разных культур и вызвать глубокие эмоции. Зрители в Макао приняли спектакль с энтузиазмом, а местные издания уже опубликовали положительные рецензии. Гастроли Мариинского театра в Китае продолжатся, включая балеты и концерты под управлением Валерия Гергиева, которые завершатся в конце октября.

Илья Голубев
Илья Голубев
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