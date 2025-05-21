Мариинка готовится зажигать «Звезды белых ночей»: фестиваль оперы, балета и новой музыки

Фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет уже в 33-й раз и будет длится почти три месяца. Первый концерт уже 22 мая.

Мариинский театр, как и полагается хранителю художественного ритуала, вновь распахивает свои двери — широко, гордо, с размахом. 22 мая начинается XXXIII музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» — событие, где искусство живет в формате непрерывного чуда.

Публику ждет салют из ярких музыкальных новинок, искр классики и сияния новаторских импровизаций.

Фестиваль заполнит все три сцены театра: Главную, Новую и Концертный зал. Площадки объединены под эгидой общего художественного замысла. Руководит процессом маэстро Валерий Гергиев.

Уже в день открытия — 22 мая — музыка будет звучать на всех трех сценах. Придется выбирать между балетом «Баядерка», премьерой оперы «Норма» и музыкой Стравинского. Начало всех выступлений в 19:00.

В последующие дни фестиваля можно будет увидеть и «Евгения Онегина», и «Фауста», и еще множество постановок из самых разных эпох и в самых разных жанрах.

Вся программа еще неизвестна, но уже можно запланировать поход в театр до середины июня.

Так Петербургское лето будет насыщенно звуками. Где одна классическая опера перекликается с электронным современным звучанием, а между строчек партитуры улавливается дыхание времени, которое, возможно, только в искусстве.