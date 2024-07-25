Максим Аверин боится запомниться всем «Глухарём»

Максим Аверин высказал страх, что останется в памяти большинства людей только по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Глухарь». В первом он сыграл прекрасного хирурга Олега Брагина, а во втором следователя Сергея Глухарева. Несмотря на то, что Аверин уверен в хорошем качестве своей игры в данных проектах, ему хочется пробовать новые образы.

Помимо двух своих главных ролей, Максим Аверин снимался в экранизации романа Куприна «Яма», сыграл капитана подлодки в «Горюнове». Артист играет в театре, долгое время он был связан с Театром Сатиры, но недавно перешёл в «Ленком», где уже отметился несколькими главными ролями.