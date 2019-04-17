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Лучшие ролики «Каннских львов» покажут в Санкт-Петербурге

17 апреля 2019 11:23 Проверено редакцией
Лучшие ролики «Каннских львов» покажут в Санкт-Петербурге

23 мая 2019 года в Доме Кино в Петербурге состоится презентация роликов-победителей 65-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы», в рамках которой зрителям будут представлены лучшие образцы мирового креатива.

МФК «Каннские львы» - одно из самых ярких и значимых событий рекламной индустрии. Фестиваль является наиболее престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга, определяющей вектор развития мировой рекламной отрасли.

65-й фестиваль прошёл в Каннах с 18 по 22 июня 2018 года. Этот год стал годом перемен для фестиваля. Программа «Львов» была сфокусирована на новых всеобъемлющих направлениях: общение, мастерство, развлечения, опыт, добро, здоровье и хорошее самочувствие, инновации, воздействие, охват. В фестивале приняли участие более 10 000 делегатов из 100 стран и было продемонстрировано значительное (более 32 000) количество работ. Звездными гостями фестиваля стали голливудский актер Кевин Костнер, оскароносный режиссёр Джеймс Марш, супермодель Наоми Кембелл, американский телеведущий Конан О'Брайен, баскетболист Шакил О'Нил, музыкант и композитор Джонни Марр и другие.

В этом году фестиваль стал успешным для России. Отечественные компании добились высокого результата и увезли из Канн награды в самых престижных категориях. Особо яркие кейсы представили компании Tele2 («Rain WiFi») и Mars («1 «Аф» класс») для бренда Pedigree.

Каждый ролик-победитель – настоящее остросюжетное короткометражное кино. В коллекции всего 75 фильмов, среди которых есть мелодрамы, комедии, детективы и даже триллеры. Все они не только рассказывают истории успеха всемирно известных брендов, но и ломают стереотипы. Побеждают все чаще не только мощные сюжеты, но и кинокартины с новым, шокирующим зрителя, взглядом на мир.

Детали показа:

23 мая 2019 года

г. Санкт-Петербург, Киноцентр Дом Кино, Ул. Караванная, 12,

Начало в 20.00 (съезд гостей в 19.30)

Стоимость: 800 руб. Подробности на сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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