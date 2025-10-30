Новогодние представления для детей в Москве: выбираем лучший праздничный спектакль 2025-2026

Мечтаете окунуться в сказку в канун Нового года, но не можете выбрать подходящий спектакль для детей в Москве? Киноафиша обо всём позаботилась! Делимся с вами подборкой лучших столичных постановок к празднику.

Как только в воздухе над городом появляются первые снежинки — мы, сами того не ожидая, проводим дни в поисках волшебства. Сказка, пусть и ненадолго, вытесняет рутину и делает мир иным. Новогодние спектакли в Москве как раз об этом — об ощущении чуда, одинаково дорогого и взрослым, и детям.

Мы собрали самые яркие елочные программы сезона 2025/2026: от классики с Щелкунчиком до цирковых представлений. Какой праздник выбрать — душевный и камерный или масштабный и грандиозный? Решать вам!

Новогодние Ёлки с Дедом Морозом для детей в Москве

В столице малышей ждут десятки ярких новогодних ёлок с Дедом Морозом и Снегурочкой. Театры, дворцы культуры и интерактивные площадки подготовили сказочные программы, подарки и весёлые приключения для всей семьи.

Спектакль о тёплых традициях «Ночь перед Рождеством. Колядки»

Где: Мосспектакль

Когда: 5 - 27 декабря 2025

Что если оказаться в сказке не так уж и сложно? Да ещё и дальше центра Москвы можно не уезжать…

Всё что требуется — перешагнуть порог старинной Усадьбы Шувалова. Здесь гостей встретят эльфы — не просто персонажи, а хранители праздничного настроения. Величественные залы украшены и свечами и цветами, а в центре главного — сверкающая ёлка.

Перед началом действа гостеприимные эльфы угостят какао с зефирками, сладостями и закусками. Когда прозвучит третий звонок, зрители станут частью интерактивной истории — спектакля по мотивам произведения Гоголя. Гости будут помогать кузнецу Вакуле перехитрить черта и добиться сердца прекрасной Оксаны.

После спектакля в зале появится Дед Мороз, чтобы подарить праздник и создать настоящее волшебство. Без подарков не уйдёт никто! Подарите своим близким встречу с волшебством!

Волшебное приключение «Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год»

Где: ДК «Нагорный», КЦ «Зодчие», КЦ «Онежский», КЦ «Салют», ДК «Прожектор», ДК «Мосрентген» и КЦ «Меридиан»

Когда: 6 - 30 декабря 2025 — 2 - 4 января 2026

Авторы постановки приглашают зрителей любого возраста отправиться в мир, где добро и озорство неожиданно объединятся ради одной цели — спасти Новый год.

Спектакль «Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год» в Москве — это не просто очередная зимняя сказка, а живое приключение, в котором каждый зритель становится участником действа. Отправляйтесь в приключение всей семьёй!

Коварный колдун решает похитить праздник и погасить все огни на ёлках! И тут происходит немыслимое: Дед Мороз объединяется с Бабой Ягой. Вместе с ними зрители отправятся по тропинкам сказочного леса, услышат знакомые мелодии, увидят танцы лесных духов и, конечно, помогут вернуть праздник. Основой сюжета стали народные сказки, но привычные мотивы обретают новое звучание.

Спектакль «Сказка мудрого Филина»

Где: Галерея Шилова

Когда: 14 - 28 декабря 2025

Место действия — особняк XIX века в центре Москвы. Здесь оживает добрая сказочная история — музыкальная новогодняя постановка «Сказка Мудрого Филина».

Это камерная история для тех, кто хочет ощутить праздник в небольшой компании: без шума и суеты. Потому каждый здесь не просто зритель, а полноценный участник — герой, помощник, соратник. Дети вместе с актёрами отправятся в путешествие по мотивам русских народных сказок. В этом приключении их ждут игры, танцы, самые разные задания и добрые испытания.

Каждый ребёнок унесёт с собой символ праздника — мягкую игрушку и ароматный сладкий пряник. А желающие смогут после представления пройтись по залам галереи и рассмотреть экспозицию. Это тёплая, тихая, праздничная ёлка с тем самым ощущением чудесного, которое мы так отчаянно ждём в декабре.

Спектакль «Новый Год на ферме. Резиденция Деда Мороза»

Где: Городская ферма

Когда: 13 - 31 декабря 2025 — 1 - 11 января 2026

Городская ферма на ВДНХ в Москве зимой меняется до неузнаваемости! Даже животные здесь вовлечены в подготовку к празднованию Нового года: важный гусь Василий со своей свитой аккуратно приводит в порядок перья, еноты — утепляют пушистые шубки, альпака Педро трепетно заботится о роскошной челке, а северный олень Сказка стал главным помощником в украшении резиденции Деда Мороза.

Программа на ферме продумана так, чтобы каждый почувствовал праздник: новогодние мастер-классы, подвижные игры на свежем морозном воздухе, марафон зимних мультфильмов. Если вы ищете место, где тепло и радость не выглядят надуманно, просто приходите на Городскую ферму ВДНХ.

Спектакль «Снежная королева. Новогодняя елка»

Где: Останкино

Когда: 14 - 29 декабря 2025 — 2 и 3 января 2026

Таким мир Снежной Королевы вы ещё не видели. В этой версии он представлен в песочной анимации.

Перед началом спектакля зрителей встречают Дед Мороз и Снегурочка — начинается приключение с сюрпризами и живым общением. А затем, уже на сцене концертного зала, оживет волшебный мир Ганса Христиана Андерсена — история о прекрасной королеве с ледяным сердцем.

Создатели уверены, что это новогоднее шоу будет интересно и малышам, и взрослым. Ведь магия превращения обычного песка в персонажей способна заворожить каждого. Под живую музыку фигуры появляются, исчезают и снова складываются в новые образы. Актриса театра и кино Анна Максимова станет проводником по этому миру. Она вовлекает, задаёт движение взгляду и вниманию зала. Через игру дети оказываются в центре происходящего, не просто слушателями, а участниками разворачивающейся истории. Приходите на представление, чтобы увидеть, как рождается чудо.

Премьера спектакля «Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт»

Где: Концертный зал «Москва»

Когда: 20 - 30 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

Приготовьтесь к новогоднему чуду, которое не ограничивается сценой, — оно буквально выходит в зал и становится частью вашего настроения. Продюсерский центр «Седьмая Радуга» совместно с телеканалом «МУЛЬТ» представляет семейное шоу «История игрушек» в концертном зале «Москва» на территории «Острова мечты». Это не просто спектакль, а праздничное приключение, где оживают знакомые персонажи, а фантазии детей обретают форму и голос.

Зрителей ждет настоящее визуальное и эмоциональное великолепие: более двухсот артистов создают динамичное действие, сотни ярких костюмов вспыхивают цветом от сцены до верхних рядов, а интерактивные сцены вовлекают весь зал — зрители становятся не наблюдателями, а участниками происходящего. И, конечно, появится настоящий Дед Мороз — тот самый, который приходит ровно тогда, когда свет внутри становится особенно теплым.

Дети и подростки до 18 лет допускаются на шоу только в сопровождении взрослых.

Новогодний спектакль «Чудеса Дедушки Мороза»

Где: КЗ «Измайлово», КЦ «Москвич»

Когда: 20 - 28 декабря 2025 — 2 января 2026

Это не просто новогоднее шоу, а прогулка в самую сердцевину сказки. Зрители оказываются в тайной мастерской главного зимнего волшебника, где собираются подарки, тестируются чудеса и случаются маленькие магические происшествия.

Зрителей ждут фокусы и иллюзии от главного волшебника, интерактивные игры, мыльное шоу и конфетти-снегопад. Шоу рассчитано на зрителей любого возраста: от первого года жизни, до глубокой зрелости. Дети до четырёх лет могут проходить бесплатно. Теплое, доброе и по-настоящему новогоднее приключение! Не упустите шанс оказаться в гостях у Дедушки Мороза.

«Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет»

Где: Колонный зал Дома Союзов

Когда: 24 - 30 декабря 2025 — 3 - 10 января 2026

Эта ёлка создана для детей 21 века. На сцене объединятся ИИ-персонажи и знакомые сказочные герои, чтобы спасти Новый год!

Спектакль «Юбилейная ёлка» переносит зрителей в декабрь 1936 года — момент, когда в стране впервые вспыхнули огни Всесоюзной новогодней ёлки. Воссозданные декорации и костюмы напоминают о прошлом, а живой оркестр делает праздник объемным.

Юные гости встретятся с первым советским Дедом Морозом Михаилом Гаркави и целой вереницей национальных зимних волшебников — двенадцатью образами из разных уголков страны. Вместе с ними на сцене появятся технологические герои.

Спектакль «Самая добрая сказка»

Где: Арт-центр ИСИ

Когда: 24 - 30 декабря 2025

Новогодняя ёлка «Самая добрая сказка» — это путешествие по миру, где легенды разных народов объединяются, чтобы стать совершенно новой историей.

Зрители узнают, как в разных странах встречают Новый год: что дарят, о чём мечтают, какие традиции и детали передают из поколения в поколение. Кто-то почувствует себя исследователем далёких земель, кто-то — участником волшебной истории. Здесь зрители не остаются наблюдателями — они участвую в действе и влияют на него.

Кульминацией путешествия станет появление главного волшебника зимы — Деда Мороза. Каким он будет? Узнать можно только на спектакле!

Детские ёлки необычного формата

Хотите удивить ребёнка? Отправляйтесь на ёлку в необычном месте! В Москве проходят интерактивные и научные шоу, где можно не только встретить Деда Мороза, но и стать частью захватывающих экспериментов, космических путешествий и новогодних открытий.

Чарующее новогоднее представление для детей «Сказка Севера»

Где: Галерея Шилова

Когда: 24 - 30 декабря 2025

В уютном Каминном зале XIX века в преддверии Нового года откроются двери в мир северной магии. В путешествие приглашены дети от 4 до 12 лет.

«Сказка Севера» — историю о добре и зле, о любви, прощении и чудесах, что прячутся за снежными просторами. За далекими синими морями и густыми лесами стоит маленький дом, где живёт девочка Малуша с мамой и младшим братом. Её детское упрямство встречается с древней легендой. Каждое слово истории словно оживает: дома наполняются тайной, а лесные ветры шепчут подсказки для тех, кто готов поверить в чудо.

Малуша не остаётся одна: юные зрители становятся частью её приключения. Они переживают вместе с героиней опасности и радости, помогают разгадать тайну, а в финале каждый получает небольшой сувенир — частичку сказки, чтобы забрать её домой.

«Кибер Робо Ёлка»: новогоднее приключение с Трансформерами

Где: КЗ «Измайлово», КЦ «Салют»,

Когда: 13 декабря - 8 января

Это представление, где главные герои — яркие и детализированные роботы, который будто только что вышли со съемочной площадки голливудского блокбастера.

Создатели проекта — Детский Театр Роботов из Санкт-Петербурга. Гостей ждёт динамичный сюжет, переплетённый со сказкой и героизмом, эффектные световые и звуковые спецэффекты, а также интерактивные эпизоды, благодаря которым зрители становятся частью приключения. Каждому ребёнку полагается новогодний сюрприз — без дополнительной оплаты. Не упустите шанс погрузиться в мир новогоднего волшебства и технологических чудес на Кибер Робо Ёлке!

«Яйцо Динозавра. Новогодняя версия»

Где: Зоодепо в Московском зоопарке

Когда: 13 декабря - 7 января

Приготовьтесь к зрелищному шоу, которое перенесет вас в фантастический заповедник Юрского периода накануне Нового года. Смесь передовых технологий и волшебства создаёт атмосферу настоящего чуда.

На сцене вас встретят ДедаЗавр Мороз в праздничной шубе и шапке и его обаятельная внучка — Снегурочка-тирексиха. Но будьте начеку: помимо милых динозавров, в заповеднике водятся опасные гиганты — шестиметровый скорпион, хищные птицы, светящиеся мухи и изящная, но грозная змея.

Сочные ультрафиолетовые декорации и костюмы создают фантастический мир, где возможно всё. Юмор и трогательный сюжет увлекут детей и взрослых, а оперное выступление Деда Мороза подарит ощущение настоящего праздника. Проект разработан с участием детского психолога, чтобы учитывать особенности восприятия современных детей. Шоу не только развлекает, но и развивает, превращая семейный досуг в яркое и познавательное приключение.

Не упустите шанс стать частью волшебного новогоднего путешествия вместе с героями шоу «Яйцо Динозавра»!

Уютный спектакль «Домашняя елка»

Где: Усадьба Roden

Когда: 13 - 31 декабря 2025 — 1 - 10 января

В канун Нового года 2025/2026 артисты Бродячего театра приглашают московских зрителей отправиться в захватывающее путешествие по рождественским традициям разных стран.

В Исландии вас встретят 13 необычных Дедов Морозов — Йоласвейнаров, которые приносят подарки, но иногда создают хаос и могут даже что-нибудь украсть. Дальше путь лежит в Шотландию, где дети отправляют письма Деду Морозу, чтобы желания сбывались. Последняя остановка — Франция. Здесь раскрываются тайны украшения елки разноцветными шарами и объясняется, почему местные дети получают два подарка.

Каждая история сопровождается маленьким сувениром, чтобы сохранить впечатлении. В завершение — подарки от Деда Мороза, сладости, рождественский пирог и пряники. В уютном буфете гости смогут насладиться чаем, какао или глинтвейном.

Интерактивный спектакль «Ученая семейка и Новый год»

Где: Центральный Дом Актера

Когда: 13 - 31 декабря 2025 — 2 - 30 января 2026

Верите ли вы в чудеса, которые создаются не волшебством, а умелыми руками и пытливым умом? Если нет, то вам следует познакомиться с удивительной учёной семейкой. Они превращают науку в настоящее волшебство!

Зрители интерактивного спектакля попадут в уютный дом семейства, где каждый день происходят новые удивительные открытия. Дети узнают, из чего состоит 3D-принтер и как он “печатает” модели, познакомятся с удивительными домашними изобретениями и опытами из простых материалов. Наука здесь не скучна — она захватывает и развлекает одновременно. Каждый юный участник получит диплом о конструировании. Интерактив гарантирован, а любознательность и желание создавать своими руками станут главным результатом спектакля.

Новый год с любимыми героями: спектакль «Мульти елка»

Где: КЗ «Измайлово», Конгресс-центр на Вернадского, ЦКиИ «Щукино» и КЦ «Строгино»

Когда: 14 - 28 декабря 2025 — 2 января 2026

Здесь оживают любимые герои, а каждый зритель может пройти уровни, получить подарок и успеть к бою курантов. В центре истории — брат и сестра чьи вкусы в мультфильмах различны: Алиса обожает «Сказочный патруль» и «Ми-ми-мишки», а Матвей — «Геройчиков». Но когда Мистер Глюк угрожает захватить МультиМир и стереть всех персонажей, дети объединяются, чтобы спасти любимые мультфильмы и восстановить семейное согласие. Подарите ребёнку возможность погрузиться в волшебство МультиМира!

«Снежное шоу Деда Мороза»

Где: Зоодепо в Московском зоопарке

Когда: 20 - 30 декабря 2025 — 2 и 3 января 2026

Если вы думаете, что Дед Мороз работает один лишь день в году, то знайте — вы ошибались. Весь год волшебник готовит подарки для детей!

На этот раз он задумал создать настоящую зимнюю сказку для детей с бесконечным снегом, чтобы каждый мог строить горки и веселиться. Но снежной магии обычной было мало, и тогда он создал волшебную Снежинку — помощницу, способную управлять метелью, вьюгой и пушистыми сугробами.

Зрителей ждут игры с надувным “снежным” реквизитом, огромное “снежное покрывало”, увлекательные эксперименты и многое другое.

Спектакль в храме: Рождественская сказка «Новая звезда»

Где: Зал церковных соборов храма Христа Спасителя

Когда: 20 - 31 декабря 2025 — 1 - 11 января 2026

«Новая Звезда» — музыкальная сказка, где дети не просто наблюдатели, а участники истории о мечтах, таланте и поиске настоящего счастья.

В центре сюжета — ребенок, которому всё будто даётся само: внимание, восхищение, признание. Но чем ярче сияет его звезда, тем яснее становится: слава — не всегда дорога к счастью. Спектакль мягко подводит детей к пониманию: ценность не в аплодисментах, а в тепле, доброте и способности любить.

Это единственное в России представление такого масштаба.

Спектакль с космическим размахом «К звездам!»

Где: Киноконцерн «Мосфильм»

Когда: 20 - 31 декабря 2025 — 2 - 8 января 2026

Главная киностудия страны снова открывает двери в волшебство — стартует новое праздничное шоу. «К звездам!» — это кинематографическая экспедиция, где снежные герои отправляются за настоящей звездой, способной исполнить желания всех детей на Земле.

В центре истории — команда Снеговиков, смелых помощников Деда Мороза. Их миссия: добраться до космоса, чтобы вернуть на землю звезду исполнения желаний. От подготовки к полёту до последнего витка по орбите их сопровождает юный изобретатель.

Эта постановка уже много лет сохраняет статус одной из лучших новогодних представлений для детей в Москве. К тому же, праздник проходит на легендарной киностудии, а значит зрителей ждёт не только шоу, но и прикосновение к истории кино.

«Новогодняя экспедиция. В поисках Огненного коня»

Где: Театр кукол им. Образцова

Когда: 20 - 31 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

Это уже четвёртая Новогодняя экспедиция от Образцовпарка — уличное приключение, где артисты, куклы и сами гости становятся частью истории.

Приключение стартует прямо у входа в парк. В Музее Арктики зрители знакомятся с историей полярников и продолжают путь через лёд, ветер и белую пустоту. На пути они встречают смешных пингвинов, странствующего Снежного человека и властную Хозяйку Севера.

А ближе к финалу к команде присоединятся Дед Мороз и Снегурочка: песни, танцы, хороводы вокруг ёлки — как точка тепла посреди Северной стужи. Представление проходит на открытом воздухе. Тёплая обувь, варежки и уютный шарф — ваш лучший билет в экспедицию без дрожи и спешки.

«Новый год для детей 2025. Легенда о Герде»

Где: Мосспектакль

Когда: 21 и 28 декабря 2025

В чашках — ароматный горячий шоколад, на тарелках — мерцающие пряники, а от одного аромата блюд на столе становится тепло! Это то самое ощущение семейного праздника! И в этом антураже происходит действие сказки!

История, вдохновлённая «Снежной королевой», развернётся не только на сцене, но и вокруг зрителей. Герда отправится на поиски брата — и гости смогут идти вместе с ней: выбирать решения, играть роли, взаимодействовать с героями. Дед Мороз не оставит гостей без внимания: он вручит подарки, а в «Лавке радости» будут создавать праздничные коктейли. Этот детский праздник про ощущение, что чудо может случиться тихо — стоит только сделать шаг навстречу.

«Рождественская сказка в Каминном зале XIX века»

Где: Галерея Шилова

Когда: 2 - 8 января 2026

В Каминном зале XIX века гостей ждёт нежная музыкальная «Рождественская сказка» — камерное представление, созданное для тех, кто не разучился удивляться.

Зрители станут участниками праздничной игры, увидят театр кукол и теней, почувствуют тёплое дыхание живой музыки. И, конечно, Дедушка Мороз будет рядом — чтобы улыбнуться, улыбнуться в ответ и сфотографироваться у большой ёлки. Детский билет на это шоу включает мягкую игрушку, ароматный пряник и маленький сюрприз.

Детские новогодние елки в Байк-центре

Где: Sexton

Когда: 3 - 18 января 2026

Движущиеся фантастические конструкции, летящие над сценой мотоциклы, смелые трюки и ослепительные вспышки спецэффектов — всё это складывается в Новогоднюю историю от мотоклуба «Ночные Волки».

Этот зимний спектакль создают с 2003, объединяя артистов, инженеров и поэтов, чтобы подарить детям праздник, который остаётся в памяти. Здесь музыка, слово и драматургия переплетаются, превращая сцену в русскую сказку, где добро снова вступает в бой со злом. Герои действуют от сердца: принимают решения, защищают мир, дружат, помогают. И дети невольно учатся — смелости, честности, внутренней силе.

Зимние елки в Байк-центре ежегодно собирают тысячи семей из Москвы, области и других городов. Здесь праздник воспринимается не как шоу, а как большое совместное переживание.

«Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу»

Где: Зоодепо в Московском зоопарке

Когда: 4 и 5 января 2026

Представьте: каменные улицы словно запечатаны в прозрачный кристалл, а воздух наполнен хрустальным звоном ожидания. Но над этим зачарованным мегаполисом царствует Дракон — когда-то благородный Принц, чья судьба была разрушена. Чтобы вернуть тепло и движение этому миру, зрителю предстоит пройти тонкой дорогой между светом и ледяной тенью.

Гостей ждут роскошные костюмы и масштабные декорации, опасные цирковые трюки и тонкая пластика актеров, игры и испытания, в которых герои проверяют отчаянную смелость История написана так, чтобы задеть сердце — будь то ребенок или взрослый, который все еще хранит веру в чудо. Это зимняя сказка для детей от «Театра Будущего». Погружайтесь в мир тайн и светлого волшебства вместе с героями этой удивительной, ни на что не похожей истории!

Цирковые ёлки для детей в Москве

Здесь праздник превращается в настоящее шоу! Цирковые артисты, клоуны и волшебники готовят для детей невероятные представления с трюками и новогодним настроением под сиянием огней и аплодисменты зрителей.

Спектакль для юных поклонников компьютерных игр «Minecraft шоу»

Где: ДК «Мосрентген», ДК «Нагорный», КЦ «Зодчие», КЦ «Онежский» и КЦ «Меридиан»

Когда: 7, 20 и 27 декабря 2025 — 2-4 января 2026

Добро пожаловать в мир, что состоит из пикселей: кубические деревья, поля в квадратик, мерцающие порталы и герои, вышедшие из любимой игры. Здесь виртуальное становится реальным!

Бонус — юные зрители становятся частью этого мира герои вовлекают гостей в игры и испытания — каждый ребенок становится участником большого новогоднего путешествия. После представления можно будет сделать фото на память прямо на сцене! А помимо заявленных в программе эпизодов, в «Minecraft шоу» спрятано множество неожиданных моментов — зрителей ждут маленькие тайны и находки, которые делают праздник по-настоящему волшебным. Если хотите, чтобы праздник запомнился надолго — самое время выбирать места.

Цирковое шоу «Морозко. Сказки зимнего леса»

Где: ДК «Мосрентген», ДК «Нагорный», КЦ «Зодчие», КЦ «Онежский» и КЦ «Меридиан»

Когда: 13 декабря - 5 января

Это не просто шоу, а портал в мир зимнего волшебства — туда, где оживают знакомые с детства сказания. Зрителей ждёт путешествие по сказочным тропам, где музыка звучит так, будто ее принесён морозным ветром, а цирковое мастерство становится частью мистерии.

Зрители могут влиять на сюжет и почувствовать себя частью истории. Современные визуальные технологии соединяются с живым искусством цирка. Воздушные полеты, пластика, смех, искры, ледяные тени — каждая сцена оставляет послевкусие удивления. Это цирковое представление подходит всем, кто продолжает верить в чудо и помнит зловредную Марфушеньку-душеньку.

«Цирк Деда Мороза. Лига зимних волшебников»

Где: КЗ «Измайлово», Конгресс-центр на Вернадского, ЦКиИ «Щукино»

Когда: 14 - 28 декабря 2025 — 3 и 5 января 2026

Перед самым-самым праздником произошло страшное! Ледяная магиня Фриза разрушила «Волшебные часы времени» — без них никак не запустить отсчет Нового года. Хрустальные шестерёнки разлетелись по миру, и время застыло. Чтобы снова запустить ход праздника, нужны не только сила и знание, но и вера в чудеса. На зов Деда Мороза откликаются хранители зимы со всего света — каждый приносит частицу своей культуры и магии.

Маленькие зрители становятся со-создателями сюжета. Вместе с волшебниками им предстоит разгадывать загадки, проявлять ловкость и смекалку, отыскивая утраченные фрагменты часов. В этом спекатакле каждый ребёнок становится частью «Лиги зимних волшебников» — невидимого братства, которое хранит радость, тепло и добро на Земле.

Цирковое шоу «Новогодняя елка: Лига волшебников»

Где: Театр на Трубной

Когда: 24 - 31 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

Это новогоднее шоу, которое поразит зрелищностью! Великолепные трюки от лучших российских иллюзионистов, признанных на международной сцене. Эффектные фокусы, изящные иллюзии и волшебная атмосфера зимней сказки. Это шанс снова поверить в чудеса и открыть Новый год с настоящей магией. Приходите всей семьёй, чтобы увидеть на что способны члены команды Лиги волшебников!

«Новогодняя сказка для Ежика с оркестром»

Где: Филармония-2

Когда: 27 и 28 декабря

Антикварный цирк подготовил для своих юных гостей музыкально-волшебное представление, которое одинаково порадует и малышей, и взрослых. Здесь пантомима соседствует с сопровождением симфонического оркестра, а сложные световые эффекты переплетаются с акробатикой высочайшего уровня.

На сцене вновь встретятся Ёжик и Медвежонок — вечные друзья с противоположными характерами: мечтатель и реалист. Их приключения будут наполнены юмором и трогательными моментами, делая спектакль запоминающимся для всей семьи. Окунитесь в атмосферу праздника и радости — этот спектакль оставит яркое воспоминание о Новом годе!

Спектакль с элементами циркового шоу «Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек»

Где: ДК «Нагорный», КЦ «Зодчие», ДК «Прожектор», ДК «Мосрентген» и КЦ «Меридиан»

Когда: 27 декабря - 5 января

Это шоу — уникальный микс циркового мастерства, театрального спектакля и интерактивных игр, где каждый зритель становится частью приключения. Смелая девочка Мари ведёт гостей в мир оживших ёлочных игрушек. Вместе с героями юные зрители узнают: настоящая ценность — не внешность, а доброе сердце. Подарите себе и детям чудо этой зимы — окунитесь в сказку «Щелкунчик»!

Погрузитесь в мир иллюзии вместе с «Повелителями волшебства»

Где: МТС Live Холл

Когда: 29 и 30 декабря 2025 — 2 и 11 января 2026

Знаменитые иллюзионисты и фокусники — Братья Сафроновы — представляют премьеру! На этот раз они станут «Повелителями волшебства».

Это шоу не похоже на предыдущие. На сцене появятся фантастические объекты, на которые, законы физики, кажется, не действуют. И, конечно, за полтора часа программы зрители увидят множество уникальных спецэффектов и невероятных фокусов. Готовьтесь удивляться и восхищаться вместе с детьми и близкими.

«Лунозавр в космосе. Новогодняя версия»

Где: Бородино-Холл

Когда: 30 декабря и 8 января

Приготовьтесь к невероятному космическому приключению, где Новый год празднуется сразу на девяти планетах! В этом шоу фантастика, юмор и магия переплетаются с праздничной атмосферой.

Космонавт Лёва отправляется на Луну к своей подруге Лу, которую не видел несколько световых лет. Но космический путь полон опасностей: крушение корабля, встреча с Чёрной Дырой, властным Марсом и его спутниками Страх и Ужас. Вместе с Лёвой и Лу маленькие зрители помогают преодолевать испытания, собирать волшебные ключи и возвращать Новый год в космос.

Не просто смотрите — путешествуйте, помогайте, открывайте чудеса и встречайте Новый год в компании верных друзей и самого Дедушки Мороза на просторах Вселенной!

Новогодние елки для самых маленьких

Для самых маленьких зрителей новогодние ёлки в Москве превращаются в первые шаги в мир сказки. Здесь всё создано с заботой — короткие спектакли, знакомые герои, мягкий свет и возможность пообщаться с Дедом Морозом без суеты и громких звуков.

Кукольный спектакль-малышник «Как Снежинка познакомилась с Новым годом»

Где: Театр Марионеток

Когда: 19 - 29 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

Сюжет этой новогодней сказки мягко и по доброму проводит малышей в мир новогоднего чуда. Артисты легко и просто рассказывают, что скрывается за главным зимним праздником и кто на самом деле становится его волшебником.

История ненавязчиво напоминает: когда мы прислушиваемся к маме и папе, в мире будто открываются тайные дверцы, через которые и приходит настоящее чудо. Скуке тут просто негде приземлиться. Даже самые юные зрители не просто смотрят — они включены в происходящее, разговаривают с героями, помогают им и так погружаются в сказку.

Спектакль «Как Дед Мороз гусей спасал»

Где: Театр Марионеток

Когда: 20 - 30 декабря 2025 — 4 - 9 января 2026

Знакомая история о гусе Ерофее и его приятеле Дорофее раскрывается на сцене Театра марионеток по-новому. В этот раз герои оказываются в пучине зимней феерии, где их путь пересекается с шустрым Воронёнком — существом непоседливым, но сердечным.

С этого момента начинается цепочка приключений, в которых то и дело появляется самый главный зимний чародей — Дед Мороз. Это добрая, заразительно смешная история о том, как дружба иногда требует смелости, как взаимная поддержка делает шаги увереннее, а чудеса — реальнее.

«Елочки-иголочки»

Где: Детский музыкальный театр юного актёра

Когда: 27 - 29 декабря 2025 — 2 - 5 января 2026

Если мечтается о по-настоящему домашнем празднике — где ёлку украшают не на бегу, а с улыбкой, а Дед Мороз не с высоты трона машет рукой, а беседует так, будто знает тебя лично? Тогда дорога ведёт вас именно сюда.

В тёплом пространстве дети вместе с родителями будут открывать маленькие зимние тайны: где прячутся пчёлы, когда сад укрыт снегом, чем лакомятся пингвины, и почему снежки это так весело. Вместе пойте, танцуйте, играйте на музыкальных инструментах и, конечно, украшайте праздничную ёлку — шаг за шагом, как в настоящем ритуале ожидания чуда. Билет нужен каждому гостю, большому и маленькому.

Музыкальные и танцевальные новогодние представления

Музыкальные и танцевальные новогодние представления в Москве превращают праздник в настоящий фейерверк звуков и движений. Яркие мюзиклы и танцевальные спектакли создают атмосферу чуда, где музыка Чайковского и рождественские мелодии оживают на сцене.

Музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка»

Где: Останкино

Когда: 13 - 30 декабря 2025 - 2 и 3 января 2026

Этот музыкальный спектакль по знакомой всем истории об удивительных двенадцати братьях-месяцах создан с уважением к детской фантазии и взрослой памяти о чуде.

Герои сказки будто сходят со страниц старой, любимой книги. Их путешествия, испытания и встречи напоминают о вещах простых и важных — внимании друг к другу и доброте сердца. Спектакль звучит живыми голосами и живой музыкой, благодаря чему в зале возникает то самое ощущение настоящего волшебства.

Приходите всей семьёй. Пусть эта зима запомнится теплом, музыкой и встречей с любимыми светлыми героями.

Мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити»

Где: Театр Российской Армии

Когда: 13 декабря 2025 и 5 января 2026

Этот праздничный мюзикл для тех, кто ценит настоящую дружбу и готов к разным испытаниям. Знаменитые герои одноимённого советского фильма, школьники Маша и Витя, вновь отправляются в чудесное измерение, где реальность складывается из сказочных законов. Их цель — освободить Сказку из холодных рук Кощея Бессмертного, который мечтает лишить мир чудес. Присоединяйтесь к команде друзей, чтобы вместе открыть дверь в мир, где логика не отменяет магию, а добро всегда приходит вовремя.

Детский новогодний балет «Щелкунчик»

Где: Моссконцерт-холл

Когда: 14, 30 и 31 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

Подарите ребенку встречу с настоящим волшебством искусства. Это постановка от Театра балета классической хореографии La Classique. Еще до того, как поднимется занавес, юные зрители погружаются в атмосферу праздника: в фойе их встречает Дед Мороз, Снегурочка и артисты, приглашая в новогоднюю интермедию. «Щелкунчик» — балет, который не просто рассказывает историю: он вовлекает ребенка в сказку, заставляя его чувствовать себя героем её чудесного путешествия.

Новогодняя музыкальная сказка «Щелкунчик»

Где: Театр «Поколение»

Когда: 19 - 31 декабря 2025 — 2 - 10 января 2026

Окунитесь вместе с ребёнком в мир, который полон чудес! «Щелкунчик» предстаёт здесь не просто сказкой, а переосмысленной историей о свете, который не угасает даже перед самой густой тенью, и о любви, способной менять реальность.

Сюжет оживает благодаря музыке Александра Журбина — она мягко ведёт зрителя сквозь волшебство, сохраняя ощущение семейного праздника и тихой надежды на чудо. Спектакль создан для совместного просмотра всей семьей. Премьерный показ спектакля назначен на 19 декабря. Не упустите шанс увидеть совершенно нового Щелкунчика.

Мюзикл «Снежная королева»

Где: МОСТ. Новая сцена

Когда: 20 - 28 декабря 2025

В спектакле «Снежная королева» танцуют озорные снеговики, величаво ступает олень Артём Снежный, хитро блестит глазами Ворон, а в центре повествования — Кай и Герда, два сердца, соединённые невидимой нитью. Театр МОСТ превращает знаменитую андерсеновскую сказку в музыкальную феерию — тёплую, светлую и удивительно живую. Когда чары злой волшебницы спадут, зрителей ждёт неожиданный, но закономерный двойной хэппи-энд. Потому что эта история — о силе дружбы, о тепле, которое способно растопить любой лёд.

Новогодняя сказка-мюзикл «Однажды в царстве-государстве»

Где: ГИТИС-театр

Когда: 20 - 30 декабря 2025 — 2 - 5 января 2026

Новогодняя музыкальная сказка создана для всех, кто скучает по по-настоящему добрым историям.

В центре повествования — обиженная на весь мир Царица, решившая, что если ей грустно, то праздник не должен радовать никого. Но судьба — любительница неожиданных поворотов. Во сне её место занимает жена сапожника — простая, но сердечная женщина, похожая на Царицу словно две капли росы. И вот уже дворцовые покои наполнены смешной суетой, перепутанными ролями и невероятными приключениями, за которыми хочется наблюдать, не отрываясь.

Ну и конечно — куда без Деда Мороза и Снегурочки, которые появятся, чтобы вернуть празднику свет и тепло. Прекрасный способ встретить Новый год в хорошем настроении и унести с собой тёплое воспоминание.

Мюзикл для детей «Бременские музыканты»

Где: Театр музыки и драмы Стаса Намина

Когда: 20 декабря 2025 — 4 и 5 января 2026

Ещё до начала спектакля — зрителей просят прийти минимум за час — фойе театра превратится в маленькую волшебную вселенную с играми и подарками.

После интерактива двери распахнутся в другой мир — на сцене оживёт мюзикл «Бременские музыканты». Зрители вместе с Трубадуром, Ослом, Псом, Котом и Петухом отправятся навстречу приключениям: искать Принцессу, хитрить и побеждать Разбойников, напевая знакомые строки песен. Этот спектакль создан для совместного просмотра — когда взрослые вспоминают своё детство, а дети учатся верить в чудо.

Новогодняя елка и мюзикл «Волшебник Изумрудного города»

Где: Театр музыки и драмы Стаса Намина

Когда: 21 декабря 2025 и 6 января 2026

В Театре Стаса Намина — праздничный марафон. Приходите за час до начала спектакля, чтобы окунуться в атмосферу праздника: приносите стишки для Деда Мороза, хорошее настроение и готовьтесь к весёлым играм.

А с третьим звонком начнется само приключение в Изумрудном городе. В этом сказочном месте правит волшебник, который черпает силы в дружбе и смелости. Помогите ему сделать город и весь мир ещё более волшебным. Присоединяйтесь к путешествию и наслаждайтесь каждым моментом всей семьей.

Интерактивное новогоднее шоу-сказка «Волшебство зимы»

Где: Театральный центр «На Плющихе»

Когда: 22 - 26 декабря 2025

Это всероссийская премьера интерактивной новогодней сказки для детей в Москве «Волшебство зимы». Шоу создано по мотивам книги «Хроники Нарнии».

Проект собрал звездную команду: чемпионов мира по танцам, опытных театральных и киноартистов. Вместе с ними зрители отправятся в волшебную зимнюю страну, где оживают музыка, танцы и спецэффекты. История рассказывает о дружбе, волшебстве, выборе и правде, объединяя детей и взрослых в увлекательное приключение.

Музыкальная сказка «Морозушко-Морозко»

Где: Театр Марионеток

Когда: 22 - 29 декабря 2025

Спектакль «Морозушко-Морозко» приглашает маленьких зрителей и их родителей в чарующий мир волшебства, где трудолюбие и доброта всегда вознаграждаются. История оживает на сцене благодаря выразительным марионеткам и музыкальному сопровождению, которое наполняет постановку праздничным настроением.

Представление рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста, но также понравится взрослым благодаря тонкому юмору, изысканной художественной форме и красоте сценических образов. Не упустите возможность подарить себе и близким мгновения настоящей зимней сказки!

Новогодний мюзикл для детей «Волшебная лампа Аладдина»

Где: Театр Эстрады

Когда: 25 и 26 декабря 2025 — 2 января 2026

Мюзикл, словно ковёр-самолёт, унесет зрителей зрителей в восточные страны, где отважный Аладдин встречает прекрасную принцессу Жасмин. Вместе они открывают, что настоящая магия — в дружбе, любви и вере в себя. Эта постановка, где мечты оживают, а приключения захватывают дух. Вас ждут яркие танцевальные номера, эффектные костюмы и завораживающая сценография. Спектакль станет незабываемым подарком для всей семьи, пробуждая веру в чудеса и вдохновляя на смелые мечты.

Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят в гостях у Деда Мороза»

Где: Градский-холл

Когда: 2 - 8 января 2026

Этот новогодний спектакль в Москве для тех, кто хочет отправиться в увлекательное путешествие. В проекте задействованы ведущие артисты театра Алексея Рыбникова, включая участников известного телешоу «Голос». Команда превращает каждый номер в настоящее волшебство. Танцы, вокал, юмор и праздничная атмосфера подарят незабываемые эмоции детям и взрослым. Подарите ребёнку яркие воспоминания о новогоднем чуде вместе с героями любимого мультфильма!

Новогодние спектакли для детей в Москве

Новогодние спектакли — это классические сказки и современные истории о дружбе, чудесах и вере в добро. На сценах театров оживают любимые герои, а маленькие зрители становятся частью волшебного праздника.

Интерактивный спектакль для детей «Новогодняя история игрушек»

Где: Денди

Когда: 6 - 30 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

Встретиться и поиграть с Дедом Морозом, как с лучшим другом. О чем еще можно мечтать? Это стало возможным благодаря интерактивному шоу «Новогодняя история игрушек». Всего 30 маленьких гостей будут вместе разгадывать загадки и водить хороводы.

Спектакль рассчитан на малышей от 3 до 8 лет. 50 минут непрерывного веселья, свободная рассадка в игровой зоне и командные игры с артистами делают шоу непохожим на остальные.

Спектакль-приключение «Колесо новогоднего времени»

Где: Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской

Когда: 7 - 31 декабря 2025 — 4 - 11 января 2026

В Музее театра приключилось настоящее волшебное ЧП: Машина времени вышла из строя, и исчезли важнейшие артефакты. Это угрожает празднику!

Вместе с хранителями музея детям предстоит отправиться в завораживающее путешествие сквозь эпохи. Команда исследователей побывает на советской ёлке, на балу начала XX века, и даже на святках, где оживают весёлые традиции. Главные творцы праздника — это его маленькие участники! Только совместными усилиями можно собрать исчезнувшие артефакты, нарядить ёлку и вновь запустить Машину новогоднего времени. Подарите своему ребёнку возможность стать частью этой новогодней истории.

«Волшебный орех, или История Щелкунчика»

Где: Московский театр кукол

Когда: 5, 21 и 23 декабря 2025 В рождественскую ночь Мари получает необычный подарок — щипцы для орехов в виде крошечного деревянного Щелкунчика. Мари даже не догадывается, что этот солдатик когда-то был настоящим мальчиком, а его судьба переплетена с мрачной тайной. Каждый новый поворот истории погружает девочку в мир магии и загадок, где её ждут необычные встречи, захватывающие испытания и невероятные приключения. Отправляйтесь на встречу приключениям вместе с любимыми героями сказки о Щелкунчике!

Кукольный спектакль «Морозко»

Где: Московский театр кукол. Камерная сцена

Когда: 13 - 30 декабря 2025

Эта любимая многими поколениями история рассказывает о двух совершенно разных девочках: о ленивой и избалованной дочери злой мачехи и о скромной, трудолюбивой падчерице, которая готова была выполнять любую работу без упрёка.

Злая женщина отправляет добрую Настеньку в зимний лес, ожидая её гибели, но события развиваются совсем иначе: смиренная и добросердечная героиня не только выживает среди снегов и морозов, но возвращается домой с подарками, поражая всех своим терпением и смелостью. Естественно, мачеха и её дочь Марфушка решают, что хотели бы такого же счастья — но побольше и только для себя.

Весёлый спектакль «Три кота: Главная елка»

Где: КЗ «Измайлово», Конгресс-центр на Вернадского, ЦКиИ «Щукино», Планета КВН, КЦ «Строгино», Театральный центр «На Страстном» и La'Театр

Когда: 13 - 30 декабря 2025 — 2 - 5 января 2026

Каждый год котята берутся за любимое занятие: своими лапками мастерят игрушки и украшают елку. В этом году их ждёт особое приключение в Котополисе, где на главной площади возвышается Главная городская ель.Их планы украсить дерево своими творениями рушатся после неожиданной встречи с популярным блогером Доктором ШОКОМ — его появление запускает череду забавных и увлекательных событий, полных смеха и открытий. Приходите вместе с ребенком на это шоу «Три кота: Главная елка», чтобы посмеяться и стать частью забавной истории.

Спектакль «Ледяное сердце»

Где: Павильон №11 «Казахстан», КЦ «Москвич», КЗ «Измайлово»

Когда: 13 - 21 декабря 2025 — 2 января 2026

Добро пожаловать в сказочный мир, где магия Нового года переплетается с приключениями и неожиданными событиями. В королевстве готовятся к празднику и встрече с Эльзой, но всё меняется с появлением Птицы Феникс. Эльза превращается в огненную героиню, и Новый год оказывается под угрозой: тают снежинки, исчезает снеговик.

Чтобы спасти праздник, юным зрителям вместе с героями предстоит разгадать тайну Эльзы, победить злобную Ведьму и обрести нового друга. Вместе с мистическими жителями и силами стихий они преодолеют все препятствия и вернут волшебство праздника. Это шоу — идеальный новогодний подарок для всей семьи.

Спектакль-путешествие «Школа снеговиков»

Где: Московский театр кукол

Когда: 19 - 30 декабря 2025

Для Деда Мороза Новый год — время нешуточной суеты, поэтому он создал помощников и открыл в невидимой деревне школу для снеговиков.

Снегурочка обучает маленьких учеников читать, рисовать и мастерить подарки, а Дед Мороз помогает внучке раскрывать таланты каждого снежного ребёнка. В уютном домике Деда Мороза дети узнают, где живёт северное сияние, закружатся в леденцовом хороводе и увидят мозаику из мороженого. На глазах у всех вырастет самая необыкновенная новогодняя ёлка. Подарите себе и ребёнку билет в Дедморозовку!

«Гринч: Похититель Нового года»

Где: КЗ «Измайлово», КЦ «Москвич»

Когда: 20 - 28 декабря 2025 — 2 января 2026

Удивительно, но где-то на свете есть те, кто не любит Новый год. Гринч — как раз из таких. Он ненавидит веселье и подарки, а потому хочет разрушить праздник для всех жителей сказочного городка, который расположен по соседству с его пещерой. Говорят, что вернуть праздник горожанам и веру в чудо самому Гринчу могут помочь волшебные снежинки и тепло сердец маленьких зрителей. Приходите на подмогу, чтобы чудо случилось!

«Тёпа. Новогоднее путешествие»

Где: Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо»

Когда: 20 - 31 декабря 2025 — 2 - 5 января 2026

Сказочный пушистый, немного неуклюжий, но безумно милый герой Тёпа и его друзья отправляются в новое приключение и зовут юных зрителей с собой. В спектакле театра «Золотое кольцо» много необычных костюмов, танцы, песни и приключения. Всех зрителей ждут подарки и встреча с Дедом Морозом. Наряжайтесь в любимые костюмы и отправляйтесь в путешествие по сказке. Билетов все меньше!

«Новый год на острове пингвинов»

Где: Театр Терезы Дуровой

Когда: 20 и 21 декабря 2025 — 6 - 9 января 2026

На далёком ледяном острове пингвины жили своей привычной птичьей жизнью. Все неожиданно изменилось когда громкий гудок не возвестил о прибытии парохода, капитан которого решил поздравить жителей далёких земель их с Новым годом. Только вот о празднике здесь никогда и не слышали.

Как устроить праздник там, где вокруг только снег и лёд? Смогут ли пингвины придумать что-то особенное и будет ли их Новый год похож на человеческий?Режиссёр Ольга Сидоркевич создала праздничный спектакль, где юмор переплетается с теплотой, а эксцентричные сцены сочетаются с интерактивом, вовлекая зрителей в происходящее.

Сказка-мюзикл «Братья месяцы»

Где: Театр Эстрады

Когда: 20 - 28 декабря 2025 — 3 - 6 января 2026

Праздник здесь начинается с порога: в фойе театра гостей ждут ростовые куклы, мастер-классы, розыгрыши, Дед Мороз и Снегурочка — развлечений хватит для всей семьи.

Постановка создана по мотивам сказки «Короли леса» и переносит зрителей в мир, где реальность переплетается с волшебством. Братья месяцы — хранители леса и природы — учат заботе и бережливости, а смелая дочь лесника Марта вместе с лесными друзьями преодолевает препятствия, спасает лес и находит свою истинную, волшебную любовь.

«ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза»

Где: КЗ «Измайлово», ЦКиИ «Щукино», КЦ «Строгино»

Когда: 20 - 28 декабря 2025

Это новый лицензионный спектакль по мотивам популярного мультсериала «Фиксики». Зрителей ждёт встреча со всеми любимыми героями, а также долгожданными новыми персонажами — Масей и Папусом!

Сюжет тоже новый. Главная тайна новогоднего праздника оказалась под угрозой: волшебный прибор Деда Мороза, способный исполнять желания, похищен вредным Смайлом, который мечтает занять место верховного чудотворца. Фиксикам вместе со зрителями предстоит разбудить волшебника, справиться с Ленью, Жадностью и Страхом. Приходите вместе с ребёнком, чтобы в унисон петь знакомые фиксипелки, участвовать в увлекательных играх, и разгадывать загадки.

«Волшебный Кракатук»

Где: Театр «Бенефис»

Когда: 21 - 30 декабря 2025 — 2 и 3 января 2026

Новый спектакль по пьесе Юлия Кима предлагает свежий взгляд на классическую сказку Гофмана. Зрители погружаются в мир детских фантазий, где переплетаются капризы, страхи, радости и чудеса новогодних праздников.

Яркие образы, магические превращения и захватывающая атмосфера делают спектакль настоящим праздником фантазии. История о магическом орехе Кракатук обещает исполнить любое желание и подарить незабываемые эмоции в канун Нового года. Погрузитесь в сказочный мир и вновь ощутите всю прелесть детских мечтаний!

Приключенческий спектакль «Елка в Тайном саду»

Где: Театр.doc на Лесной

Когда: 21 - 28 декабря 2025 — 3 - 11 января 2026

В Тайном саду царят радость и дружба, но его жители никогда не слышали про Новый год. И тут появляется Ёля — необычное для этих мест дерево.

Она колючая, своенравная и уверена, что обычный кактус — её настоящая суть. Новые герои должны помочь Ёле поверить в себя и увидеть, что её уникальность — уже чудо. Вместе с героями зрители отправятся в волшебное путешествие, чтобы раскрыть секрет праздника и понять, что самый ценный подарок — внимание, дружба и тёплые слова.

Сияющий спектакль «Хрустальный трон»

Где: Московский продюсерский центр

Когда: 22 - 25 декабря 2025

В новогоднюю ночь Дед Мороз собирает в одном месте всех героев русских сказок: вокруг смех, радость и сияющие улыбки. Но чудо под угрозой — связь с Хрустальным Троном, который хранит силу праздника, нарушена, и главный волшебник начинает терять свою магическую силу.

Героям предстоит отправиться в захватывающее путешествие, преодолевая испытания и сталкиваясь с темными силами. С помощью юных зрителей и объединённой доброй магии они восстановят порядок и подарят праздник каждому дому. Это волшебное приключение превращает обычный поход в театр в настоящее погружение в сказку, где дети становятся частью чуда.

Спектакль о силе дружбы «Снежная королева»

Где: Театр Марионеток

Когда: 23 - 31 декабря 2025 — 3 - 10 января 2026

В шумном городе, где крыши домов тянутся к небу, повсюду камень, а уголки с живыми травами и деревьями почти не встречаются, жили Кай и Герда. Они не были родственниками, но были близки, словно брат и сестра. В один не прекрасный день осколки зеркала троллей проникли в сердце мальчика, превратив его в холодного и отстраненного. Пленённый красотой Снежной Королевы, он покинул Герду и отправился в ледяной дворец, забыв о своей верной подруге.

Спектакль рассказывает историю о чистой, искренней любви и преданности: как Герда, преодолевая невзгоды и опасности, отправляется через миры и испытания, чтобы вернуть Кая и пробудить в нём тепло и любовь.

Спектакль о мире волшебства «Зимняя сказка»

Где: Историко-этнографический театр

Когда: 25 - 30 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

В Москве, где снежная зима сменила дождливую осень, раздаётся тревожный звон часов. Главный и долгожданный праздник под угрозой: злой Кащей похитил Снегурочку, желая повернуть время вспять и лишить людей радости. Зрителям предстоит стать героями этой приключенческой истории: только смелость и решимость всего зада помогут освободить Снегурочку из лап тёмных сил. Не поддавайтесь хитростям Бабы Яги и козням Кащея — только дружба, смелость и единство смогут преодолеть все препятствия. Приходите всей семьей, чтобы вместе отправится в это новогоднее приключение!

«Приключения Снегурочки и ее друзей»

Где: Театр-студия Всеволода Шиловского

Когда: 26 - 31 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

Вместе со Снегурочкой и её друзьями юные зрители отправятся навстречу волшебству, столкнутся с хитростями Кащея и колдовскими проделками Бабы-Яги, чтобы найти долгожданный подарок для любимого Деда Мороза.

Смогут ли маленькие герои раскрыть тайну и отыскать заветную коробку? Спектакль обещает море эмоций, искренние улыбки и захватывающие моменты, делая каждого зрителя участником сказки. Билет обеспечивает проход ребёнка и взрослого, а также сладкий подарок, завершающий праздник и усиливающий ощущение настоящего волшебства.

«Жаркое происшествие в новогоднем лесу»

Где: Театр современной драматургии

Когда: 27 - 30 декабря 2025 — 3 и 4 января 2026

В заснеженном лесу все звери готовятся к празднику, но Ёжик крепко спит в своей норке и впервые остаётся в неведении о чудесах Нового года. На помощь приходит верный друг Заяц, решивший разбудить спящего и не дать ему пропустить веселье. Однако празднование под угрозой: Баба Яга с хитроумным планом и её союзница, противница Нового года тётушка Жара, готовы превратить лесное торжество в хаос. Вместо традиционной ёлки коварная парочка хочет посадить пальму — но как устроить хоровод вокруг неё? Приходите на спектакль, чтобы разобраться в этом вместе с лесными обитателями!

«Мега Щенки: Тяф-тяф елка»

Где: КЦ «Москвич», Конгресс-центр на Вернадского, Театральный центр «На Страстном» и КЗ «Измайлово»

Когда: 27 - 30 декабря 2025 — 2 января 2026

В Бухте Приключений стартует мега-шоу с любимыми Щенками-Спасателями. Программа расчета для детей от 3 до 8 лет. На этот раз щенки получают Мега силу после удара метеорита — нового городского достояния, установленного на центральной площади под надёжной охраной.

Но праздник под угрозой: коварные злодеи — Мэр Хамтингер, Леди Сорока и Кот Зак — строят план похищения метеорита. Юные зрители станут свидетелями смелых подвигов Щенков и смогут почувствовать себя частью приключения. Зрителей ждут новые образы и костюмы любимых героев, тематические декорации, азотное снежное шоу и возможность заглянуть в штаб-квартиру Щенков.

Новогоднее представление «Секрет Кота в сапогах»

Где: ГИТИС-театр. Новая сцена

Когда: 27 - 30 декабря 2025

Этот спектакль погрузит зрителей в мир сказок Шарля Перро. Смелый Кот спасает Королевство от Людоеда и помогает своему Хозяину обрести счастье, а дети становятся частью увлекательного приключения. Вас ждут оригинальные песни, интерактивные игры, мультимедийные декорации и веселые аниматоры. Перед началом спектакля приглашают провести время у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Спектакль «Морозко» о добре и смелости

Где: Центральный Дом Актера

Когда: 29 - 31 декабря 2025 — 1 - 11 января 2026

Изгнанная мачехой падчерица встречает волшебника Морозко и лесных духов. Холод превращается в испытание сердца, а трудности оборачиваются уроками доброты и искренности, которые всегда приводят к свету.

Эта версия сказки «Морозко» — не шумный утренник, а камерное волшебство, где дети открывают сказку, а взрослые — погружаются в миф, оживающий в праздничной атмосфере. Подарите себе и близким погружение в мир русских народных сказок.

Спектакль-загадка «Как зажечь елку»

Где: МДМ

Когда: 30 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

Эта интерактивная сказка — настоящее праздничное приключение, где зрители становятся частью событий. Снегурочка, Снеговики и другие герои сталкиваются с тёмными силами, ненавидящими свет и радость: коварная колдунья Моргана со своими слугами старается сорвать праздник, используя магию и хитрость. Но наши персонажи смелы, изобретательны и не одиноки — им помогают дети и родители, вовлечённые в действо.

Зрителей ждут яркие спецэффекты, захватывающие полёты воздушных гимнастов, музыка, танцы и неожиданные сюжетные повороты. Каждый юный зритель до 14 лет получает сладкий новогодний подарок, становясь соавтором чудесного праздника.

Спектакль «Дядя Степа. “Говорят, под Новый год…”»

Где: Академия спорта «Динамо»

Когда: 30 и 31 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

Семейное представление «Дядя Стёпа» оживляет героя знаменитых стихотворений Сергея Михалкова. Вместе с любимыми персонажами “великан” отправляется на поиски хулигана, спасая детей из неожиданных и опасных ситуаций. Путь полон приключений, новых друзей и настоящего новогоднего волшебства. Для детей это яркие эмоции, для взрослых — ностальгия по детству. Присоединяйтесь к сказочному путешествию и создайте для своей семьи незабываемые новогодние воспоминания!

Спектакль-страшилка «Кентервильское привидение»

Где: Дом музыки

Когда: 2 - 7 января 2026

Это захватывающее новогоднее представление для всей семьи, вдохновлённое одноимённой новеллой Оскара Уайльда и классическим советским мультфильмом.

Сюжет разворачивается вокруг призрака замка Кентервиль, который веками пытается избавиться от древнего проклятия. Всё меняется с приездом весёлых и смелых постояльцев: тёмные коридоры оживают, тайные комнаты раскрывают свои секреты, а зрители становятся частью магии, рождающейся в самых неожиданных моментах.

История показывает, что даже призраку нужен друг, а дети видят добро там, где другие видят страх. Юмор, тайны и семейное тепло делают это представление настоящим новогодним приключением. Каждый билет включает сладкий новогодний подарок. Приходите всей семьёй, зовите друзей и родственников — волшебству нужны свидетели!

Спектакль на воде «Сказ о русских берегах»

Где: Водный стадион «Динамо»

Когда: 2 - 11 января 2026

В новогодние каникулы Русский театр на воде под руководством трёхкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой представляет знаменитый спектакль «Сказ о русских берегах». Это уникальная симфония спорта и искусства: музыка, балет и театр переплетаются с мастерством синхронисток и эффектными трюками прыгунов в воду.

Сюжет уносит зрителей сквозь века и просторы России: встречи с казаками, купцами на Нижегородской ярмарке, уральскими мастерами, путешествие в Арктику к поморам, строящим первый порт на Белом море. Представление сочетает развлечение и познание, интересно как детям, так и взрослым.

Дети до трёх лет включительно могут посещать спектакль по одному билету со взрослым, сидя у него на руках. Не упустите шанс стать частью этой завораживающей новогодней сказки с брызгом воды и всплеском радости!